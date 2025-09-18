Chủ nhân các tấm huy chương Olympic quốc tế 2025 chọn trường đại học nào?

Năm 2025, Việt Nam có gần 40 thí sinh vào đội tuyển thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các em được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào trường đại học.

Học sinh Huy chương Trường đại học Lê Phan Đức Mân Huy chương bạc Olympic Toán quốc tế Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM Võ Trọng Khải Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Minh Hoàng Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế Khoa Toán - Cơ - Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Ngô Quang Minh Huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Khôi Huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Giang Đức Dũng Huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Thế Quân Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Lý Bá Khôi Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Trương Đức Dũng Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Công Vinh Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội Trần Lê Thiện Nhân Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế Khoa học Vật liệu, Đại học Phenikaa Lê Hoàng Kiều An Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Bùi Hoàng Đại Dương Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế Y Khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Nguyễn Hữu Thành Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Lê Kiến Thành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM Ninh Quang Thắng Huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế Khoa học dữ liệu, Đại học Kinh tế Quốc dân



