Ngày 20/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, ở phường Từ Liêm - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, ở phường Phúc Lợi) cùng về tội “Trốn thuế”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty của Tùng có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định, nên chuyển hồ sơ tới cơ quan công an.

Điều tra cho rằng, Tùng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Còn Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của doanh nghiệp, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.

Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán đối với Nhà hàng Tung Dinning, đồng thời chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cơ quan truy tố cáo buộc, Tùng đã kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 - 2023 (trong đó: Năm 2018 không phát sinh doanh thu; từ năm 2019 - 2020 doanh thu lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; các 2021 - 2022 - 2023 doanh thu lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng).

Đối với hoạt động kinh doanh và thu, chi tiền, doanh nghiệp này thường sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng Agribank. Tuy nhiên, công ty có doanh thu lớn nên Tùng và Ánh bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức cho người góp vốn hơn 6,7 tỷ đồng; dùng 16,8 tỷ đồng mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế TNCN là hơn 335 triệu đồng.