Chủ động bảo vệ sức khỏe với giải pháp từ thiên nhiên

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như ô nhiễm môi trường, căng thẳng kéo dài và thói quen sinh hoạt thiếu cân bằng. Những tác động này âm thầm làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể - đặc biệt là những người có sức đề kháng kém - trở nên nhạy cảm hơn trước sự thay đổi của thời tiết hay các đợt bùng phát virus. Khi việc chủ động bảo vệ sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, xu hướng tìm đến các giải pháp hỗ trợ từ bên trong, an toàn và bền vững, đang ngày càng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, các hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên ngày càng được chú ý nhờ khả năng hỗ trợ cơ thể từ bên trong. Trong số đó có fucoidan - một chất siêu nhờn có trong các loại tảo nâu như Mozuku và Mekabu được nuôi trồng tại đảo Okianawa, Nhật Bản.

Fucoidan là một polysaccharide dạng "chất nhầy" tự nhiên có trong tế bào của các loại tảo nâu. Trong môi trường biển khắc nghiệt, nơi tảo thường xuyên chịu tác động của sóng mạnh, thủy triều và va chạm với cát, chất nhầy này đóng vai trò như một "lớp áo bảo vệ" linh hoạt. Nhờ đặc tính nhớt và đàn hồi, fucoidan giúp giảm ma sát, hạn chế tổn thương cơ học và ngăn tảo bị rách nát, đồng thời giữ nước để duy trì cấu trúc ổn định cho tế bào. Chính cơ chế tự bảo vệ này đã giúp fucoidan trở thành một hoạt chất được các chuyên gia dày công nghiên cứu vì những lợi ích cho sức khỏe mà fucoidan mang lại.

Tảo nâu Okinawa Mozuku (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Với mong muốn giúp khách hàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống về Fucoidan, cũng như hiểu sâu hơn về các nghiên cứu khoa học từ các chuyên gia trong lĩnh vực. Công ty TNHH Umi No Shizuku sẽ tổ chức buổi hội thảo tại Hà Nội với nội dung "Fucoidan – góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe" với khách mời đặc biệt là Tiến sĩ Daisuke Tachikawa. Ông là nhà nghiên cứu chuyên về Fucoidan từ Viện nghiên cứu Fucoian NPO và là Giáo sư tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản. Ông cùng các chuyên gia đã không ngừng nghiên cứu về các lợi ích sức khỏe của hợp chất Fucoidan kết hợp với chiết xuất sợi nấm Agaricus (Fucoidan Mix AG).

Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin khoa học về cơ chế hoạt động và vai trò của hoạt chất Fucoidan đối với sức khỏe. Chương trình hướng đến những người có nhu cầu nâng cao sức đề kháng cũng như những đối tượng đang quan tâm đến việc hỗ trợ cải thiện thể trạng trong quá trình điều trị bằng các phương pháp y khoa hiện đại. Thông qua hội thảo, người tham dự có thể hiểu rõ hơn về tiêu chí lựa chọn sản phẩm Fucoidan có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và độ tin cậy cao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần lạc quan trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Khi tham dự hội thảo, Quý khách sẽ có cơ hội giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng Fucoidan, đồng thời tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trực tiếp tại sự kiện. Nội dung chương trình được thông tin chi tiết dưới đây:

Quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ trước ngày 23.05.2026 để được phục vụ tốt nhất.

