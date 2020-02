Chủ động bảo vệ gia đình trước virus cúm

Vệ sinh đúng cách và đầy đủ

Ngoài khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn là "vật bất ly thân" trong mùa dịch, các ông bố bà mẹ nên chú ý lau dọn thường xuyên nơi sinh hoạt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Những nơi hay "bận rộn" trong nhà như phòng khách, phòng ăn, các nắm cửa cần được lau chùi ít nhất 2 lần/tuần với dung dịch nước ấm và muối trắng hoặc giấm có tác dụng khử trùng. Ngoài ra, cần thận trọng với ban công, tay vịn cầu thang, máy tính để bàn, điện thoại di động, đồ chơi và bất kỳ đồ vật nào được cầm bằng tay. Nếu trong nhà có người bị ho thì nên khử trùng các đồ vật hay tiếp xúc này.

Khi đi làm về thì người lớn nên chú ý thay đồ ngay để tránh lây nhiễm cho người trong nhà. Xe máy cũng là nơi ủ bệnh nên chúng ta cần lau chùi những chỗ như tay ga, ghế ngồi với dung dịch khử trùng để phòng trẻ nhỏ bị lây nhiễm khi "táy máy" các vật dụng này.

Thường xuyên khử trùng đồ vật trong nhà để ngăn ngừa lây lan vi khuẩn và virus nguy hiểm (Ảnh: Stock image)

Mua sắm trực tuyến thay vì giao dịch tiền mặt

Virus corona chủ yếu lây qua sự tiếp xúc giữa người với người nên việc tránh đi lại ở những nơi đông người như trung tâm mua sắm, siêu thị và bến xe là cách để chúng ta đề phòng lây nhiễm hiệu quả nhất. Nếu không bắt buộc phải ra ngoài thì bạn nên ở nhà và chọn hình thức mua sắm trực tuyến, vừa tiện lợi mà lại vừa an toàn cho mọi người trong gia đình. Đặc biệt, tiền mặt là ổ chứa rất nhiều vi khuẩn do sự trao đổi qua lại giữa nhiều người nên lựa chọn thanh toán bằng cách quẹt thẻ hoặc qua các ứng dụng thanh toán di động sẽ an toàn hơn.

Thanh toán tiện ích và mua sắm qua trực tuyến để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình (Ảnh: stock image)

Nếu lo lắng về việc thanh toán các tiện ích như điện nước, internet, học phí… thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thanh toán qua ứng dụng, vừa tiết kiệm thời gian, lại có thể thanh toán ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đơn cử như ứng dụng FE CREDIT Mobile dành cho chủ thẻ tín dụng FE CREDIT, giúp khách hàng thanh toán tất cả các hóa đơn tiện ích không chỉ một lần mà trên cơ sở định kỳ. Vừa tiện lợi vừa an toàn trong thời gian cấp bách này.

Thêm vào đó, khi đăng ký thanh toán hóa đơn định kỳ trên ứng dụng, chủ thẻ sẽ được nhân đôi lợi ích – Tích điểm thưởng Ơi Plus (1 Ơi= 1 VND) và Hoàn tiền 50.000 VNĐ mỗi tháng trong vòng 6 tháng. Chỉ với 3 bước đăng ký đơn giản, bạn vừa bảo vệ bản thân và gia đình vừa nhận được quà thưởng!

Tình hình hiện tại, không ai biết trước được khi nào dịch viêm phổi cấp sẽ chấm dứt, cho nên trong thời gian tới việc chủ động phòng ngừa và bảo vệ gia đình một cách hiệu quả nên là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là hạn chế đến những nơi đông đúc, mua sắm và giao dịch trực tuyến thay vì phải giao dịch trực tiếp.

