Đầu năm bất ngờ bắt được “Tý” vàng 9999: “Xài chơi, ai ngờ trúng thật!”

Người dùng bất ngờ khi bắt được "Tý" vàng 9999



Hầu hết các trò chơi với giải thưởng lớn, người dùng thường ít tin rằng mình sẽ may mắn trúng giải đặc biệt. Thế nhưng Grab đã chứng minh điều ngược lại là bạn hoàn toàn có thể trở thành người may mắn trúng vàng 9999 nếu chăm dùng Grab.

Chương trình "Săn linh giáp, Grab lộc vàng" được Grab tổ chức đang diễn ra đến hết ngày 2/3/2020, thu hút được sự quan tâm của người dùng với giải thưởng siêu to khổng lồ là tượng "Tý" vàng 5 chỉ. Để đạt được giải thưởng này, người chơi phải thu thập đủ 12 con giáp bằng cách sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Grab.

Grab thông báo khách hàng trúng thưởng trên fanpage

Phỏng vấn anh N.N.Huy (Nhân viên Marketing, TP.HCM) - người đã may mắn nhận được chú chuột vàng Grab sau nhiều ngày "cày cuốc", anh là một khách hàng trung thành của Grab, anh thường xuyên đặt xe Grab cho mẹ và thanh toán các dịch vụ với Moca. Anh tươi cười kể về ngày mình thu thập đủ 12 con giáp: "Cảm giác của mình lúc ấy là vô cùng bất ngờ. Mình luôn nghĩ rằng trúng giải thưởng này khó lắm. Mình tìm hiểu thông tin thì biết rằng mỗi dịch vụ giới hạn số con giáp nhất định nên mình đã dùng nhiều dịch vụ khác nhau để săn. Đến tối hôm đó, mình chỉ mới thu thập được 11 con giáp thôi, còn thiếu con chuột nữa. Mình đã quyết định thử mua thẻ cào xem sao. Ai ngờ đâu nhận được con chuột luôn".

Một khách hàng may mắn trúng giải khác là chị L.H.K.Thanh (Nhân viên văn phòng, TP.HCM) cũng hoàn toàn bất ngờ khi nhận được thông báo trúng "Tý" vàng trong lúc vừa hoàn thành cuốc xe Grab từ nơi làm về nhà. Chị kể: "Mình vừa đi Grab về đến cổng, chưa kịp vào nhà thì nhận được thông báo thu thập được con chuột, trúng thưởng "Tý" vàng. Mình vội gọi lên tổng đài hỏi vì không tin được mình là người may mắn đó." Chị cũng chia sẻ thêm rằng ban đầu chị không có ý định thu thập con giáp mà chỉ gom mã ưu đãi để dành sử dụng dần, vì chị nghĩ những giải thưởng lớn thế này khó trúng lắm, nhưng không ngờ mình lại trở thành người may mắn bắt được "Tý" vàng.

Bí quyết săn linh giáp nắm chắc "Tý" vàng trong tay

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng phải tiêu thật nhiều tiền thì mới trúng giải, anh N.N.Huy bật mí rằng mình chỉ cần dùng đa dạng các dịch vụ Grab sẽ nhận được nhiều con giáp khác nhau. Ngoài sử dụng dịch vụ di chuyển, đặt thức ăn GrabFood, anh Huy còn thanh toán Moca ở cửa hàng tiện lợi 7Eleven, chuyển tiền, mua thẻ cào điện thoại,... nhờ vậy mà anh đã nhanh chóng thu thập được đủ 12 con giáp. Bên cạnh đó, trong khi thu thập 12 con giáp, anh còn được Grab tặng nhiều mã khuyến mãi, ưu đãi giá trị.

Giống với suy nghĩ của anh N.N.Huy, chị L.H.K.Thanh - khách hàng trung thành của Grab cũng chia sẻ rằng mỗi ngày chị dùng rất nhiều dịch vụ của Grab từ di chuyển, đặt thức ăn GrabFood đến giao hàng. Chị khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp xung quanh sử dụng Grab vì vừa là cơ hội săn "Tý" vàng vừa có thể nhận được rất nhiều mã khuyến mãi, ưu đãi giá trị, để dành dùng cho những lần sau. Cũng nhờ chăm dùng Grab mỗi ngày mà chị Thanh đã trở thành vị khách may mắn bắt được "Tý" vàng trị giá 5 chỉ vàng.

Chăm chỉ dùng Grab, thế nào cũng bắt được "Tý" vàng! (Nguồn: Zing)

Thực tế đã chứng minh ai cũng có thể bắt được "Tý" vàng chỉ cần "siêng năng" dùng Grab. Bạn cũng có thể trở thành người may mắn đó khi tải ứng dụng Grab và đăng ký tài khoản ngay hôm nay. Ngoài giải thưởng lớn là chú chuột 5 chỉ vàng, bạn còn nhận được vô vàn quà tặng hấp dẫn khác như mã ưu đãi ăn uống, mua sắm đến từ các thương hiệu lớn như Lazada, ASFA, Senka, Fahasa, DHC, Luxstay, Agoda, Karcher,...



Hãy sử dụng thật nhiều dịch vụ mỗi ngày để gia tăng cơ hội săn 12 con giáp nhé!

Thử thách "Săn linh giáp, Grab lộc vàng" vẫn đang diễn ra mỗi ngày và sẽ kết thúc vào ngày 2/3/2020. Người chơi cần thu thập đủ 12 con giáp để bắt "Tý" vàng 9999 trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Với mỗi lần sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Grab, không giới hạn cách thức thanh toán và giá trị thanh toán, bạn sẽ được tặng một con giáp bất kì. Các dịch vụ bao gồm: di chuyển, đặt thức ăn GrabFood, giao hàng GrabExpress, thanh toán tại cửa hàng bằng Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, mua thẻ cào điện thoại, mua gói cước Data 3G/4G, mua các gói Deal đỉnh, mua ưu đãi du lịch Grab, mua gói hội viên Grab, chuyển tiền. Truy cập https://www.grab.com/vn/blog/sanlinhgiap-grablocvang/ để biết thêm thông tin chi tiết chương trình.