Chồng nghỉ việc cận Tết, thu nhập giảm 50%: Vợ buộc phải siết tiền ăn còn 200.000đ/ngày để giữ tiêu Tết 12 triệu

Chồng nghỉ việc sát Tết, thu nhập gia đình giảm 50%

Trên kênh TikTok @nhadau.hello, gia đình nhà Đ mới đây đã chia sẻ câu chuyện chi tiêu Tết khiến nhiều người đồng cảm. Thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết, người chồng bất ngờ nghỉ việc, thu nhập gia đình từ 36 triệu đồng/tháng giảm mạnh, chỉ còn 16 triệu đồng với lương cứng của vợ - một nhân viên văn phòng. Trong khi đó, Tết vẫn phải về quê, vẫn còn vô vàn khoản cần chi.

Việc chồng nghỉ việc sát Tết là điều không gia đình nào mong muốn. Thu nhập giảm, áp lực tăng, vợ chồng không tránh khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì than thở, cả hai chọn cách chủ động điều chỉnh cách chi tiêu hàng tháng.

"Chồng nghỉ việc trước Tết là điều không ai mong muốn, chi tiêu gia đình bị ảnh hưởng, rồi vợ chồng căng thẳng. Thôi mình chủ động siết lại chi. Có 2 lương thì xài kiểu 2 lương, có 1 lương thì xài kiểu 1 lương thôi chứ biết sao giờ" – chị vợ chia sẻ.

Hạn mức chi tiêu tiền ăn 200k/ngày, 80k/bữa cho hai vợ chồng

Một số khoản chi cố định gần như không thể thay đổi, nên hai vợ chồng tách riêng hai khoản này để riêng và cân đối lại chi tiêu các khoản khác.

- Tiền nhà: 7,5 triệu đồng/tháng

- Tiền bỉm sữa cho con: 3 triệu đồng/tháng

Vì vậy, hai vợ chồng quyết định siết chặt khoản ăn uống, vốn là khoản linh hoạt nhất.

Trước đây, gia đình chi 6 triệu đồng tiền đi chợ hàng tháng, 2 triệu tiền xăng xe và ăn sáng của hai vợ chồng, như vậy tổng cộng 8 triệu đồng/tháng cho ăn uống - đi lại.

Sau khi mức thu nhập giảm 50%, và chỉ còn lương cứng 16 triệu của vợ,gia đình đã tính toán và cắt giảm một số khoản, đặc biệt là tiền ăn, tiền đi chợ hàng tháng. Hiện tại, các khoản tiền ăn sáng, xăng xe, tiền chợ đã được gộp thành một khoản với mức chi là 5 triệu/tháng.

"Ngoài cắt giảm khoản tiền ăn, vợ chồng tôi cũng ưu tiên nấu nướng theo hạn mức mỗi ngày 200k, vậy nên tôi chia làm 2 bữa chính 80k/bữa, còn bữa sáng 40k" - chị vợ chia sẻ.

"Mẹ tôi từng chắt chiu từng đồng nuôi 2 chị em ăn học nên lúc nào cũng dặn là khi lành để dành khi đau. Tính ra nếu cứ ăn uống và chi tiêu như thế này từ trước, có khi nhà tôi đã để ra được nhiều hơn, mua được nhà Sài Gòn rồi cũng nên" – chị vợ tâm sự.

Hai vợ chồng thu nhập 16 triệu, dự trù chi tiêu Tết hết 12 triệu

Gia đình chị Đ (hai vợ chồng và 1 em bé) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM, quê ở Phan Thiết. Cũng giống như nhiều gia đình xa quê khác, nhà chị Đ cũng tất bật lên kế hoạch, dự trù chi tiêu trong Tết này, khoản vé tàu xe đi về quê cũng được hai vợ chồng đặt mua từ sớm để tránh đông quá mà hết vé hay đề phòng giá vé tàu Tết tăng.

"Mọi năm vợ chồng mình toàn tự đi xe máy về quê, cách 200km nên chỉ tốn tiền xăng xe thôi. Nhưng năm nay có em bé nên phải đi chuyển bằng tàu, vậy mà cũng hết 1,6 triệu tiền vé tàu kèm theo 500k tiền vé gửi xe máy lên tàu" - chị vợ chia sẻ.

Dù thu nhập giảm 50%, gia đình vẫn lên kế hoạch chi tiêu Tết rõ ràng, trong khả năng tài chính của mình. Các khoản chi chính trong dịp Tết của gia đình nhà Đ bao gồm:

* Tiền gửi bố mẹ hai bên mua đồ Tết: 6 triệu.

* Tiền sắm Tết cho gia đình nhỏ: 2 triệu.

* Tiền lì xì cho trẻ con: 2 triệu.

* Tiền vé tàu TP.HCM - Phan Thiết: 2,1 triệu.

Tổng chi cho Tết lên đến hơn 12 triệu đồng, con số không hề nhỏ khi cả nhà chỉ còn trông vào một nguồn thu nhập chính là tiền lương của vợ.

"Những lúc cần chi nhiều tiền cùng lúc và gấp gáp mới thấy tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu.

Hồi trước thu nhập 36 triệu mà không dành dụm lại thì nhà mất đi một khoản lớn, còn tiền nhà, tiền bỉm sữa, xăng xe, tiền đi chợ… giờ lại thêm tiền vé tàu về Tết thì không biết tiền đâu mà mua sắm luôn" - người vợ chia sẻ.



