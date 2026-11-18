Mới đây, mạng xã hội bất ngờ trước câu chuyện của một gia đình ở Ninh Bình có 10 cô con gái. Theo chia sẻ, chồng mất sớm, mẹ của 10 cô gái đã một mình vất vả, lo toan nuôi các con ăn học, trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Vừa qua, bà đã tổ chức đám cưới cho con gái út. Hình ảnh đại gia đình trong ngày vui đã khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ xen lẫn xúc động.

Được biết, người mẹ trong câu chuyện là bà Giang Thị Năm (63 tuổi, trú xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình). Cuối tháng 10 vừa qua, con gái út của bà Năm là Nguyễn Huyền (24 tuổi) lập gia đình riêng.

Thông tin trên Tri thức - Znews cho biết, chồng bà Năm qua đời vào năm 2006. Khi ấy, con gái lớn của bà đang học lớp 10 còn con út vừa tròn 4 tuổi. Kể từ đó, một tay bà lo toan cho các con ăn học.

Bà Năm và con gái út. (Ảnh: FBNV)

Bà Năm làm nghề bán thịt ở các chợ đầu mối, thường xuyên đi sớm về muộn. Chị em Huyền ở nhà bảo ban nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Người con gái lớn của bà Năm học tiếp lên đại học còn chị thứ 2 gác lại việc học, ra chợ phụ mẹ bán hàng.

Tuổi thơ của Huyền là những năm tháng tuy còn khó khăn vê điều kiện kinh tế song tràn ngập niềm vui và kỷ niệm. Mấy chị em thường nghĩ ra đủ trò để chơi cùng nhau. Dù bận rộn, bà Năm vẫn dành thời gian để ý, dạy dỗ các con, nhất là khi mấy chị em bước vào tuổi dậy thì. Người mẹ hiếm khi nói về những nhọc nhằn của mình. Bà chỉ dặn các con chăm chỉ, sống tử tế và biết bảo ban, nhường nhịn nhau, đó là hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ.

Kể thêm trên báo VietNamNet, Huyền bộc bạch khi các chị em lớn dần, biết kiếm tiền phụ mẹ thì cuộc sống của gia đình cũng đỡ vất vả hơn. Khi các con đi lấy chồng, ai cũng được mẹ lo liệu cho một đám cưới chu đáo, trọn vẹn, đầu đủ, không thua kém người khác.

Hiện tại, bà Năm sống một mình, không còn làm công việc bán thịt lợn nữa mà chuyển sang làm những việc nhẹ nhàng hơn. 10 cô con gái của bà đều lấy chồng gần, thường xuyên ghé thăm, trò chuyện, chăm sóc mẹ. Đến hiện tại, bà Năm đã có 25 cháu ngoại. Vào mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, con cháu quây quần đông đủ kín nhà bà.

Bà Năm cùng các con gái, con rể trong ngày vui của con gái út. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Đặc biệt, 10 chàng rể của bà Năm rất thân thiết, nhiệt tình, hiếu thảo. Mỗi khi gia đình có việc, 10 cô con gái và 10 chàng rể lại cùng nhau lo liệu, mỗi người một việc. Các anh luôn sẵn sàng đứng ra lo toan việc lớn, việc nhỏ trong nhà vì hiểu hoàn cảnh gia đình vợ.

Vào dịp Tết, bà Năm thường làm một số món từ thịt để bán, kiếm thêm thu nhập. Thương mẹ vợ, các chàng rể thường có mặt từ lúc 1 giờ sáng, cùng nhau phụ giúp, đỡ đần những công việc nặng nhọc. Trong đám cưới của Huyền vừa qua, các anh rể cũng đứng ra lo liệu, quán xuyến việc cỗ bàn để mẹ vợ đã vất vả.

Có những người mẹ không cần nói nhiều về sự hy sinh, thay vào đó là dùng tất cả những năm tháng cuộc đời để âm thầm lo cho các con. Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất sau bao năm tháng nhọc nhằn không phải là tiền bạc hay những món quà, mà chính là nhìn thấy các con trưởng thành, biết yêu thương, đoàn kết, gắn bó với nhau.