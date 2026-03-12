Chồng lên sân thượng bệnh viện nhảy xuống qua đời khi đi chăm vợ: Hé lộ chi tiết bất thường trước đó
Lãnh đạo bệnh viện cho hay, anh C. đang đi chăm vợ ở khoa Sản.
Thông tin một người đàn ông lên sân thượng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi nhảy xuống đất tử vong đã khiến dư luận ngỡ ngàng, xót xa.
Theo báo Dân trí, thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 12/3. Nạn nhân là anh S.C. (SN 1991, trú tại xã Ia Boong, Gia Lai). Anh C. trèo lên sân thượng của bệnh viện rồi nhảy xuống.
Người đàn ông nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đau xót, không rõ nguyên nhân vì đâu lại khiến nạn nhân chọn cách đau lòng như vậy.
Hiện cơ quan chức năng đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.