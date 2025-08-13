Chồng "không thèm nói chuyện" với vợ suốt 20 năm vì ghen tị với sự quan tâm cô dành cho con

Cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài 20 năm

Trong gia đình, chuyện các cặp vợ xảy ra cãi vã hoặc bất đồng quan điểm không phải chuyện hiếm. Nhưng một người đàn ông Nhật Bản đã đưa “sự bất đồng” lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thậm chí, ông và vợ của mình không hề cãi vã nhưng họ đã không nói chuyện với nhau trong suốt 20 năm.

Theo Phụ nữ Việt Nam, ông Otou Yumi là một người đàn ông lớn tuổi đến từ Nara, Nhật Bản, sống với vợ, Katayama và ba đứa con của họ. Đối với người ngoài, gia đình ông vẫn có một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chỉ những thành viên trong gia đình của họ mới biết ông Otou đã không nói chuyện với vợ của mình trong hơn 20 năm.

Ông Otou Yumi và vợ Katayama. Ảnh: DailyMail.

Bà Katayama đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với chồng trong hai thập kỷ qua, nhưng ông chỉ đáp lại bằng những tiếng càu nhàu hoặc gật đầu. Cậu con trai Yoshiki quyết định phải làm mọi cách chấm dứt “cuộc chiến tranh lạnh” kéo dài hai thập kỷ này.

Yoshiki và hai chị gái của mình nói rằng họ không thể nhớ bố mẹ đã từng nói chuyện với nhau, mặc dù người cha thường xuyên trò chuyện với bọn trẻ.

Với hy vọng có thể khắc phục tình hình, Yoshiki đã liên hệ với một chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản trên Hokkaido TV và nhờ họ giúp đỡ để bố mẹ anh đoàn tụ.

“Cha tôi không đáp lời của mẹ dù bà đã cố nói chuyện bình thường với ông ấy,” Yoshiki nói trong chương trình.

Lời xin lỗi sau hai thập kỷ

Chương trình đã sắp xếp một cuộc gặp đặc biệt tại công viên, nơi hai người từng có buổi hẹn hò đầu tiên. Ba người con của họ lặng lẽ theo dõi từ xa, còn khán giả trước màn hình chờ đợi khoảnh khắc then chốt. Ban đầu, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau mà không ai cất tiếng. Nhưng rồi, phá tan bầu không khí ngột ngạt, Oto quay sang nói với vợ lần đầu tiên sau hai thập kỷ.

Ông xin lỗi vì đã để bà chịu đựng suốt những năm tháng dài trong im lặng, đồng thời cảm ơn Yumi vì chưa từng bỏ rơi ông dù phải sống trong tình cảnh ấy. Bà Yumi rưng rưng nước mắt, còn các con không giấu nổi xúc động.

Sau một hồi trò chuyện, ông cuối cùng cũng thừa nhận rằng bản thân ghen tị với sự quan tâm mà Katayama dành cho bọn trẻ.

“Khi những đứa trẻ được sinh ra, vợ tôi gần như dành tất cả thời gian để nuôi dạy bọn trẻ”, ông Otou nói. “Tôi hơi... ghen tị. Tôi đã hờn dỗi vì điều đó”.

Ông Oto quay sang nói với vợ lần đầu tiên sau hai thập kỷ. Ảnh: Saostar.

Từ đằng xa, hai cô con gái của ông Otou và bà Katayama òa lên khóc vì xúc động. Otou nói: “Lúc đấy anh rất giận. Giờ anh sẽ không như thế nữa”.

Người đàn ông trung niên quyết định im lặng vì giận dỗi người vợ của mình do không còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ khi những đứa con lần lượt được chào đời. Bản thân ông Otou cũng thừa nhận rằng mình đã ích kỷ khi có suy nghĩ như vậy.

Theo Saostar, câu chuyện của gia đình Katayama nhanh chóng lan truyền rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều nước khác. Nhiều người gọi đây là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và tình yêu, dù bị che lấp bởi khoảng lặng kéo dài. Tuy nhiên, nó cũng là lời nhắc nhở rằng sự im lặng, nếu không được hóa giải, có thể trở thành bức tường vô hình hủy hoại hạnh phúc gia đình.

Với gia đình Katayama, bức tường ấy cuối cùng đã được phá bỏ. Khoảnh khắc Oto cất lời không chỉ là sự khởi đầu mới cho mối quan hệ vợ chồng, mà còn là bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc chia sẻ và lắng nghe, điều tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi lại bị bỏ quên trong nhịp sống hối hả.