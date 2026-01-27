Chồng không cho chơi trò chơi, vợ giận dỗi trèo lên cột điện cao thế

Những cảnh tượng kịch tính đã diễn ra tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, nơi một người phụ nữ đã trèo lên đỉnh cột truyền tải điện cao thế sau khi cãi nhau với chồng, một quan chức cảnh sát cho biết. Người phụ nữ đã được đưa xuống an toàn sau một chiến dịch giải cứu kéo dài 3 giờ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/1. Một clip về vụ việc cũng đã được lan truyền, cho thấy người phụ nữ bám vào đỉnh tháp ở độ cao tương đương với vài tầng lầu so với mặt đất.

Vụ việc xảy ra khi cặp vợ chồng đang tham quan một hội chợ gần đó thì người vợ tỏ ra khó chịu vì không được chơi trò chơi. Theo lời sĩ quan cảnh sát cấp cao Gayatri Tiwari, người phụ nữ bất mãn đã trèo lên cột điện cao thế trong cơn giận dữ.

Người phụ nữ trèo lên cột điện cao thế.

Tình trạng hỗn loạn xảy ra khi nhiều người từ đám đông tại hội chợ và người dân từ các khu vực xung quanh kéo đến hiện trường để chứng kiến diễn biến đáng lo ngại.

Theo SDOP Tiwari, sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Cảnh sát cho biết, các nhân viên đến hiện trường đã can thiệp kịp thời và nỗ lực giải quyết tình hình.

Cảnh sát cho biết thêm, cuối cùng họ đã ngăn chặn được một thảm kịch tiềm tàng bằng cách khuyên nhủ người phụ nữ và thuyết phục thành công cô trèo xuống.

Sau khi xuống đất an toàn, người phụ nữ đã được bàn giao cho gia đình, họ cho biết thêm.