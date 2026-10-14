Chồng giấu con 47 ngày, nữ diễn viên đình đám "giành con" với bằng chứng: 97 lần họp phụ huynh, 124 lần đưa con đi viện, 216 lần ký bài tập

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với thiếu gia Mãi Siêu, nữ diễn viên Trung Quốc Trương Gia Nghê không chỉ đối diện với đổ vỡ tình cảm mà còn trải qua cuộc chiến căng thẳng để giành quyền nuôi hai con trai. Theo những thông tin được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc, việc chồng cũ bị cho là từng giấu con suốt 47 ngày càng khiến tranh chấp giữa hai người trở nên phức tạp.

Điều đáng chú ý là trong quá trình đấu tranh giành quyền nuôi con, Trương Gia Nghê được cho là đã chuẩn bị hàng trăm tài liệu ghi lại quá trình chăm sóc, nuôi dạy hai con. Trong đó có 97 lần ký xác nhận tham dự họp phụ huynh, 124 lần đưa con đi khám và chăm sóc tại bệnh viện, cùng 216 lần ký xác nhận bài tập của các con.

Những con số này gợi ra một câu chuyện đáng suy ngẫm về vai trò của cha mẹ trong hành trình trưởng thành của trẻ: tình yêu thương không chỉ nằm ở những lời nói mà còn được thể hiện qua sự hiện diện và trách nhiệm trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày.

Trương Gia Nghê và con (Ảnh Sohu)

Cuộc chiến giành quyền nuôi hai con sau đổ vỡ hôn nhân

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, được khán giả biết đến qua bộ phim Tân một thoáng mộng mơ và vai diễn trong Diên Hy Công Lược. Cô và Mãi Siêu đăng ký kết hôn năm 2015, có với nhau hai con trai. Dù chung sống nhiều năm, cặp đôi chưa tổ chức đám cưới như mong muốn của nữ diễn viên. Năm 2022, cuộc hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng sau khi Mãi Siêu vướng ồn ào tình cảm. Trương Gia Nghê sau đó lựa chọn chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, việc chia tay không đồng nghĩa với việc cô có thể dễ dàng ổn định cuộc sống bên hai con.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp sau ly hôn, quyền nuôi hai con ban đầu được giao cho Mãi Siêu. Lợi thế về điều kiện kinh tế của người cha được nhắc đến như một yếu tố trong quá trình tranh chấp, trong khi Trương Gia Nghê không muốn từ bỏ quyền trực tiếp chăm sóc các con.

Khó khăn càng lớn khi có thông tin cho rằng Mãi Siêu từng giấu hai đứa trẻ trong 47 ngày, khiến nữ diễn viên gặp trở ngại trong việc gặp gỡ con. Câu chuyện, nếu được xác nhận đầy đủ, cho thấy một khía cạnh đau lòng của tranh chấp sau ly hôn: khi mâu thuẫn giữa người lớn ảnh hưởng đến khả năng duy trì mối quan hệ giữa trẻ và cha hoặc mẹ.

Với trẻ nhỏ, sự ổn định trong sinh hoạt và cảm giác được cả cha lẫn mẹ yêu thương có ý nghĩa quan trọng. Việc đột ngột bị ngăn cách với một người thân thiết có thể khiến trẻ bối rối, bất an, nhất là khi chưa đủ khả năng hiểu những mâu thuẫn của người lớn.

300 bằng chứng về những việc nhỏ trong hành trình nuôi con

Theo thông tin được đăng tải vào tháng 9/2026, Trương Gia Nghê đã đưa ra khoảng 300 tài liệu liên quan đến quá trình chăm sóc hai con trong cuộc tranh chấp quyền nuôi dưỡng.

Đáng chú ý nhất là ba con số: 97 lần ký xác nhận tham dự họp phụ huynh, 124 lần đưa con đi khám và chăm sóc tại bệnh viện, 216 lần ký xác nhận bài tập. Bên cạnh đó còn có những hồ sơ liên quan đến việc đưa đón trẻ, trao đổi với giáo viên, đăng ký khám chữa bệnh và lịch sử liên lạc khi thăm con.

Đây đều là những công việc quen thuộc trong đời sống của một gia đình có con đang tuổi đi học. Cha mẹ phải sắp xếp thời gian để dự họp ở trường, theo dõi việc học, đưa con đi khám khi đau ốm và trao đổi với giáo viên về những vấn đề phát sinh. Những việc ấy không phải lúc nào cũng tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì và hiện diện thường xuyên. Trong câu chuyện của Trương Gia Nghê, các tài liệu được cho là đã giúp cô trình bày cụ thể quá trình đồng hành cùng hai con, thay vì chỉ dựa vào lời khẳng định rằng mình là người chăm sóc trẻ nhiều hơn.

Tuy nhiên, số lần ký bài tập hay đưa con đi bệnh viện tự thân không thể phản ánh toàn bộ chất lượng chăm sóc của một phụ huynh. Điều đáng quan tâm hơn là những tài liệu ấy có thể góp phần làm rõ lịch sử chăm sóc thực tế, trách nhiệm của mỗi bên và mức độ ổn định mà cha mẹ có thể mang lại cho con.

Ảnh: Sohu

Khi tranh chấp của cha mẹ không nên trở thành tổn thương của con

Theo các thông tin được đăng tải, kết quả xét xử sau đó đã thay đổi theo hướng có lợi cho Trương Gia Nghê, giúp cô giành lại quyền nuôi hai con. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về phán quyết cần được đối chiếu với nguồn pháp lý đáng tin cậy trước khi xem là thông tin đã được xác nhận.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, câu chuyện vẫn đặt ra một vấn đề quan trọng đối với các gia đình sau ly hôn: quyền nuôi con không nên trở thành phần thưởng dành cho người có điều kiện kinh tế tốt hơn hay công cụ để một bên gây sức ép lên bên còn lại.

Một đứa trẻ cần được chăm sóc bằng những hành động cụ thể, từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành và sức khỏe. Đồng thời, nếu không có những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của trẻ, việc duy trì mối quan hệ với cả cha và mẹ cũng cần được tôn trọng. Mâu thuẫn của người lớn không nên khiến trẻ phải lựa chọn đứng về một phía hoặc bị tách khỏi người mà mình gắn bó.

Những con số gắn với Trương Gia Nghê vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi quy mô của bộ hồ sơ. Chúng còn nhắc đến một khía cạnh ít được nhìn thấy của việc nuôi dạy con: tình yêu thương được tạo nên từ hàng trăm lần có mặt đúng lúc, những cuộc hẹn ở bệnh viện, những buổi họp tại trường và sự kiên nhẫn với từng bài tập.

Sau đổ vỡ hôn nhân, điều trẻ cần không phải là cha mẹ chứng minh ai yêu mình nhiều hơn, mà là được sống trong môi trường an toàn, ổn định và không phải gánh chịu hậu quả từ những bất đồng của người lớn. Bởi sau cùng, người cần được bảo vệ nhất trong một cuộc tranh chấp quyền nuôi con vẫn là những đứa trẻ.