Quan hệ với vợ khi chưa đủ 16 tuổi, bị phạt 3 năm tù

Ngày 18/9, anh Trần Huỳnh Kiệt (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết anh đã nhận được quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa về việc được hoãn thi hành án tù trong vòng 1 năm.

Vợ chồng anh Kiệt cùng 2 con nhỏ.

Theo bản án, đầu năm 2021, Trần Huỳnh Kiệt gặp và quen với Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8/3/2006, ở cùng phường Ninh Hòa). Đến tháng 3/2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi rồi ở lại ngủ, hai người quan hệ tình dục. Trong hai tháng 3 và 4/2021, hai người có 3 lần "làm chuyện ấy" tại nhà Kiệt. Tháng 4/2021, Thoa biết có thai nên đã đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng, được gia đình đồng ý.

Đến tháng 1/2022, Thoa sinh con gái, 3 tháng sau Kiệt và Thoa đã đến đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 6/2024, Thoa sinh con thứ hai. Ngày 24/7/2024, khi Thoa đi đăng ký khai sinh cho con thì bị công an phát hiện đã sinh con đầu khi chưa đủ 16 tuổi, nên đã chuyển nguồn tin tội phạm cho cơ quan điều tra. Sau đó Kiệt bị khởi tố, truy tố tội " giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tháng 3/2025, TAND thị xã Ninh Hòa (nay là TAND khu vực 4 - Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND thị xã Ninh Hòa xác định Kiệt phạm tội như truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù, cho hưởng án treo , thời gian thử thách 5 năm. Tuy nhiên, HĐXX tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Sau đó, cả Kiệt và vợ đều có kháng cáo, xin cho Kiệt được hưởng án treo. Ngày 30/7, TAND tỉnh Khán h Hòa mở phiên phúc thẩm. Tòa áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền, tuyên bị cáo 3 năm tù.

Sau khi anh Kiệt nhận được quyết định thi hành án tù từ tòa án, cả hai vợ chồng cùng làm đơn xin để anh hoãn thi hành án vì anh Kiệt là lao động chính làm mướn nuôi vợ và 2 con nhỏ dưới 4 tuổi. Đồng thời, đề nghị kiến nghị đến Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao tiến hành thủ tục giám đốc thẩm, cho anh Kiệt được miễn án tù hoặc hưởng án treo.

Cùng với đó, chị Thoa gởi đơn đến Hội Phụ nữ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ pháp lý để kiến nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm đã nêu, nhằm cứu giúp gia đình chị thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của cuộc sống. Tuy nhiên, đến ngày 12/9, TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc không chấp nhận việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo Kiệt.

Ngay sau khi nhận được thông báo nêu trên, ngày 16/9 anh Kiệt đã có đơn khiếu nại đồng thời và cho biết lý do Chánh án TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa xác minh cho rằng vợ anh là người có khả năng lao động để xác định anh không phải là lao động duy nhất là chưa đúng thực tế với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

Bởi lẽ, vợ anh đang chăm 2 con nhỏ 1 tuổi và dưới 4 tuổi, không làm việc gì để kiếm sống. Mọi thu nhập gia đình chỉ nhờ vào tiền làm thuê nghề thợ sơn của anh. Gia đình anh cũng đang ở nhà thuê, hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận.

Từ đó, vợ chồng anh Kiệt đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, xem xét lại thông báo của Chánh án TAND khu vực 4, sớm thụ lý giải quyết khiếu nại đối với thông báo này để anh được hoãn thi hành án hình phạt tù.

Lúc yêu nhau cả hai còn quá trẻ, ít học, không hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật. Giờ chúng tôi mong nhà nước và cơ quan pháp luật lượng thứ để chồng tôi được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa ( vợ anh Kiệt) rơm rớm nước mắt nói

Mong được hưởng án treo để lo cho vợ con

Ngày 17/9, Chánh án TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định hoãn chấp hành án hình phạt tù đối với anh Kiệt trong vòng 1 năm (từ ngày 17/9/2025 - 16/9/2026); đồng thời tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 1 năm đối với anh Kiệt trong khoảng thời gian như trên.

Căn cứ để Chánh án TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định nêu trên, ngoài các điều khoản của Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Xuất cảnh - nhập cảnh của công dân Việt Nam, có "xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt, sinh năm 2000, là lao động duy nhất trong gia đình". Cùng với đó, quyết định của Chánh án TAND khu vực 4 - tỉnh Khánh Hòa còn giao UBND phường Ninh Hòa quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù.

Sau khi được hoãn chấp hành án hình phạt tù, anh Kiệt cho biết bản thân cảm thấy rất mừng vì Tòa án nhân dân các cấp ở Khánh Hòa đã giải quyết yêu cầu của anh, để trước mắt anh có thể đi làm trở lại kiếm tiền nuôi vợ con. "Nếu phải đi tù không biết vợ cùng hai con nhỏ (1 tuổi và dưới 4 tuổi - PV) sẽ sống ra sao", anh Kiệt nói.

Vợ chồng anh Kiệt trong ngôi nhà nhỏ đang đi thuê.

Anh Kiệt nói rằng cả hai lúc đến với nhau không am hiểu pháp luật nên không lường trước hậu quả. Anh cũng mong muốn có được bản phúc thẩm được cấp có thẩm quyền xem xét lại cho mình được hưởng án treo để lo cho gia đình.

Trong khi đó, vợ anh Kiệt nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi tuy nghèo khó nhưng sống hạnh phúc, cả 2 đều cố gắng nuôi dạy các con. Mong bản án dành cho chồng tôi được xem xét lại thấu tình đạt lý, tạo điều kiện để gia đình được bên nhau lo cho các con hiện đang còn quá nhỏ".