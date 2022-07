Chọn vàng trắng hay bạch kim cho nhẫn kim cương?

Nếu như nhẫn kim cương bạch kim thể hiện được nét đẹp quý phái, sang trọng, nhẫn kim cương vàng trắng lại gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, tinh tế. Hãy cùng khám phá sự giống và khác nhau giữa vàng trắng và bạch kim nhé!

Nhẫn kim cương vàng trắng hay bạch kim là gì?

Nhẫn kim cương vàng trắng là gì?

Vàng trắng là tên gọi của loại hợp kim được tạo ra bằng cách pha trộn vàng với các kim loại khác như paladi, nickel và mạ ngoài bằng Rhodium để thu được một hợp kim có màu trắng (trong đó vàng chiếm tỷ lệ lớn nhất) với độ cứng tối đa là 3 Mohs. Nhẫn kim cương vàng trắng được yêu thích nhất là vàng trắng 18K với tỷ lệ vàng 25%.

Nhẫn kim cương bạch kim là gì?

Bạch kim là một nguyên liệu quý và hiếm hơn vàng, được khai thác và chế tác nên chiếc nhẫn kim cương bạch kim từ đầu thế kỷ 19 với độ tinh khiết cao lên tới 95%. Bạch kim sở hữu màu trắng tự nhiên và độ cứng cao lên tới 4.5 Mohs. Cái tên bạch kim - Platin bắt nguồn từ cụm từ "Platina Del Pinto" trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "sắc bạc óng ánh của sông Pinto"

Sự khác nhau giữa nhẫn kim cương vàng trắng và bạch kim

Độ bền của vàng trắng và bạch kim khi làm nhẫn kim cương

Nhẫn kim cương bạch kim có độ cứng gấp 3 lần so với vàng trắng do mật độ phân tử dày đặc, do vậy đeo nhẫn kim cương bạch kim sẽ mang đến cảm giác chắc tay hơn và cũng ít bị trầy xước hơn so với nhẫn kim cương vàng trắng khi bị va đập hoặc đeo thời gian dài.

Bên cạnh đó, bạch kim không bị oxy hóa, khả năng chống ăn mòn cao và có thể chịu nhiệt độ lên tới 1800 độ C trong khi vàng trắng là 1000 độ C, do đó, nhẫn kim cương chế tác từ bạch kim cũng ít bị méo mó, biến dạng theo thời gian hơn so với vàng trắng.

Màu sắc của vàng trắng và bạch kim khi sử dụng làm nhẫn kim cương

Thoạt nhìn, vàng trắng và bạch kim có sự giống nhau về màu sắc, tuy nhiên, theo thời gian, sự khác biệt này ngày càng trở lên rõ rệt hơn. Ưu điểm của nhẫn kim cương bạch kim đó là chúng có màu sắc tự nhiên được cấu tạo từ 95% bạch kim tinh khiết, không cần pha trộn với các nguyên liệu khác hay xi mạ nên không bị chuyển màu theo thời gian, trong khi vàng trắng cần phải được mạ Rhodium để có màu trắng tươi sáng.

Nhẫn kim cương vàng trắng cần được mạ lại lớp Rhodium sau thời gian dài sử dụng để giữ được vẻ trắng sáng tự nhiên. Mặc dù bạch kim không bị chuyển màu, nhưng khi gặp phải các vết xước trên bề mặt nhẫn kim cương, sẽ tạo ra các vệt xỉn màu làm thất đi vẻ sáng bóng vốn có của bạch kim, chủ nhận phải đánh bóng lại để duy trì vẻ đẹp sang trọng của nhẫn kim cương.

Bạch kim hay vàng đắt hơn?

Bạch kim rất cứng, nên đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn cho các công đoạn chế tác, người thợ kim hoàn phải có tay nghề cao mới có thể làm ra những chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo từ chất liệu này. Đặc biệt, bạch kim là kim loại quý hiếm, khối lượng khai thác ít hơn nhiều so với vàng trắng, nên giá thành cũng cao hơn.

Chính vì vậy, vàng trắng chính là sự lựa chọn hợp lý hơn khi cân nhắc về mặt ngân sách. Tuy nhiên, bạch kim hầu như luôn đứng đầu về bảng xếp hạng về độ ưa chuộng, chất liệu này luôn có một sức hút mãnh liệt với chủ nhân với mong muốn sở hữu nhẫn kim cương bạch kim sang trọng, đẳng cấp.

Nên chọn vàng trắng hay bạch kim cho nhẫn kim cương?

Nhẫn kim cương vàng trắng hay bạch kim đều mang đến sức hút riêng cho chủ nhân của mình. Nếu bạn ưa thích màu trắng tự nhiên của bạch kim, đừng ngần ngại thưởng cho bản thân mình một chiếc nhẫn kim cương bạch kim lấp lánh, sang trọng. Chất liệu bạch kim quý hiếm sẽ cộng hưởng cùng ánh sáng tự nhiên của những viên kim cương, tạo ra một thế giới sống động trên đôi tay của bạn.

Nếu bạn đơn thuần yêu thích sắc trắng đơn giản, tinh tế của vàng trắng, các thiết kế mới mẻ, hiện đại kết hợp cùng nhẫn kim cương sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối khi đeo nhẫn kim cương vàng trắng trên đôi tay của mình.

Địa chỉ mua nhẫn kim cương vàng trắng, bạch kim uy tín

Mỗi thiết kế nhẫn kim cương bạch kim hay vàng trắng luôn mang trong mình những đời sống, câu chuyện, cảm xúc riêng. Từng khối bạch kim cao cấp hay vàng trắng đúng tuổi, đúng hàm lượng qua bàn tay chăm chút và sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề tại Tierra Diamond sẽ tạo ra những chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo dành cho bạn.

Hãy cùng Tierra Diamond kiến tạo nên câu chuyện của riêng bạn với chế độ tư vấn 1:1 hoàn toàn miễn phí, giúp bạn lựa chọn được chiếc nhẫn kim cương bạch kim - vàng trắng phù hợp với sở thích của mình.

Tham khảo thêm tại: https://www.tierra.vn/

https://afamily.vn/chon-vang-trang-hay-bach-kim-cho-nhan-kim-cuong-20220726212619932.chn