Ai cũng từng có giai đoạn cố gắng rất nhiều mà vẫn thấy tiền bạc lận đận, công việc trồi sụt, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhưng đôi khi, thứ làm mình nghèo đi không phải vì kém may mắn, mà vì mệt. Mệt thì dễ cáu, dễ quyết sai, dễ tiêu theo cảm xúc, dễ bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, nếu muốn cuộc sống "thông" hơn, nhiều người bắt đầu từ một việc nghe có vẻ nhỏ: Ngủ cho sâu.

Theo quan niệm dân gian và trường phái năng lượng, khi ta nghỉ ngơi sâu, cơ thể giống như đang "tự cân bằng" lại trường khí; tinh thần ổn thì quyết định sáng hơn, làm việc gọn hơn, cơ hội tiền bạc cũng dễ nảy ra hơn.

Một gợi ý thú vị là chọn màu vỏ gối phù hợp với nhóm con giáp, kết hợp một món đồ nhỏ mang ý nghĩa may mắn đặt dưới gối hoặc dưới vỏ gối. Bạn có thể xem đây như một cách làm mới phòng ngủ đầu năm 2026 nhẹ nhàng, không áp lực, nhưng đủ để tạo cảm giác "mình đang chăm sóc vận may của chính mình".

Hợi - Mão - Mùi: Vỏ gối xanh lam, thêm một chút "ngọc xanh" để lòng yên, lộc tụ

Với tuổi Hợi, Mão, Mùi, nhóm màu xanh lam thường được xem là dịu và mát, tạo cảm giác an toàn, dễ thở, dễ ngủ sâu. Bạn có thể chọn xanh biển đậm, xanh thiên thanh hoặc xanh khói, miễn nhìn vào thấy lòng mình lắng xuống. Khi giấc ngủ ổn, tinh thần sáng, mình làm việc ít sai hơn, giữ tiền cũng chắc hơn.

Nếu muốn thêm một "nghi thức" nho nhỏ, có người gợi ý đặt dưới gối một món đồ màu xanh ngọc như ngọc bích nhỏ hoặc mặt ngọc mini tượng trưng cho sự trong lành và bền bỉ. Điều quan trọng không nằm ở chuyện món đồ ấy "phép màu" thế nào, mà nằm ở cảm giác: Mỗi lần chạm tay, bạn nhớ mình đang chọn bình tĩnh, chọn kiên trì, chọn làm ăn đàng hoàng để tiền bạc tích lại từng chút một.

Tỵ - Dậu - Sửu: Vỏ gối vàng ấm, kèm "đá trắng" để đầu óc rõ, đường tiền bớt tắc

Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thường được mô tả là thực tế, bền bỉ, đã làm là muốn ra kết quả. Nhóm này hợp với cảm giác ấm áp và "sáng sủa", nên màu vàng nhạt, vàng kem, vàng như nắng sớm hay được lựa chọn. Màu ấm khiến phòng ngủ có sinh khí, giúp tinh thần bớt nặng nề, nhất là những ngày áp lực.

Nếu bạn thích đá, có thể đặt một viên đá trắng nhỏ (nhiều người hay chọn thạch anh trắng) dưới gối hoặc trong túi vải nhỏ ở gần gối như một biểu tượng của sự thanh lọc và minh mẫn. Khi đầu óc rõ ràng, mình dễ sắp xếp việc tiền bạc: Biết khoản nào cần cắt, khoản nào cần giữ, kế hoạch nào nên làm ngay, kế hoạch nào nên chờ. Tài vận đôi khi không đến từ "trúng lớn", mà đến từ việc bớt thất thoát và biết nắm cơ hội đúng lúc.

Dần - Ngọ - Tuất: Vỏ gối xanh lá, thêm "đỏ ấm" để mạnh dạn mà không liều, kiếm tiền mà vẫn an

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thường có năng lượng mạnh: Thích chủ động, thích tiến lên, đôi khi quyết rất nhanh. Vì thế, màu xanh lá nhẹ như xanh táo, xanh bạc hà có thể giúp dịu hệ thần kinh, kéo nhịp sống chậm lại một chút để ngủ sâu hơn, sáng dậy bớt bốc đồng. Nếu bạn muốn có điểm nhấn tượng trưng cho động lực, có thể đặt một món đồ nhỏ màu đỏ như đá mã não đỏ (hoặc vật mang sắc đỏ mà bạn thấy hợp mắt) để nhắc mình về sự nhiệt thành và sức bền.

Sự kết hợp "xanh để cân bằng, đỏ để hành động" nghe đơn giản nhưng lại giống một lời nhắc tâm lý: Dám làm, nhưng làm có tính toán; kiếm tiền, nhưng không tự đẩy mình vào rủi ro. Khi giữ được nhịp ổn, con đường tiền bạc thường "trơn" hơn vì mình ít sai và ít vội.

Thân - Tý - Thìn: Vỏ gối trắng ngà, thêm "đá đen" để tập trung, hút cơ hội về phía mình

Tuổi Thân, Tý, Thìn hay được nhắc đến với sự nhanh trí, linh hoạt, đầu óc nhiều ý tưởng. Điểm yếu là đôi khi nghĩ quá nhiều, ngủ không sâu, sáng dậy vẫn còn nguyên cảm giác bồn chồn. Vỏ gối trắng ngà hoặc trắng kem tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, giúp tâm trí bớt nhiễu, dễ đi vào giấc hơn.

Nếu muốn thêm một biểu tượng "tụ khí", nhiều người gợi ý đặt một viên đá màu đen hoặc vật màu đen nhẵn, tròn (như đá đen, hoặc một miếng đá nhỏ bạn thấy tin tưởng) dưới gối để nhắc mình về sự tập trung và khả năng giữ vững mục tiêu. Khi tập trung, bạn sẽ thấy cơ hội tiền bạc hiện ra rõ hơn: một dự án đáng nhận, một khách hàng cần chăm, một kỹ năng nên học để tăng thu nhập. Vận may đôi khi đến đúng lúc mình đủ tĩnh để nhìn ra nó.

Tài vận hiếm khi đến từ sự cầu mong căng thẳng, mà thường đến theo kiểu nước chảy: Mình ổn thì mọi thứ dễ vào guồng. Chọn một màu gối hợp con giáp, thêm một "vật may" nhỏ dưới gối nếu bạn thích, thực ra là cách mình chăm sóc giấc ngủ và tinh thần theo một nghi thức nhẹ nhàng. Khi ngủ ngon hơn, bạn bớt mệt hơn; bớt mệt thì sáng suốt hơn; sáng suốt thì tiền bạc cũng dễ được giữ và được tạo ra. Nếu muốn thử, hãy bắt đầu đơn giản: Đổi vỏ gối, dọn gọn góc ngủ, tắt điện thoại sớm hơn 15 phút. Có thể bạn sẽ bất ngờ vì chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến năm 2026 của mình "dễ thở" hơn rất nhiều.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)