Chọn nước giặt cho máy cửa trước: 5 tiêu chí từ khả năng sạch sâu đến kiểm soát bọt, cặn giặt

Không phải nước giặt càng nhiều bọt quần áo càng sạch. Với cơ chế hoạt động đặc thù của máy giặt cửa trước, các nhà sản xuất máy giặt như LG, Whirlpool cũng lưu ý việc sử dụng sai loại như nước giặt cho máy cửa trên nhưng lại dùng cho máy giặt cửa trước, hoặc ngược lại, hay việc sử dụng quá nhiều chất giặt trong một lần giặt đồ có thể dẫn đến dư bọt, xả kém hoặc tích tụ cặn nước giặt, vừa tốn kém mà không làm sạch hoàn toàn quần áo.

Vì thế, khi lựa chọn nước giặt cho máy cửa trước, người dùng có thể cân nhắc đồng thời 5 tiêu chí dưới đây.

Tình trạng nhiều bọt, cặn bám với thiết kế lồng giặt nằm ngang, nắp mở trước là nỗi lo của nhiều gia đình

5 tiêu chí cần thiết với nước giặt dành cho máy giặt cửa trước

Tiêu chí 1: Có khả năng xử lý nhiều nhóm vết bẩn cứng đầu thường gặp.

Khi chọn nước giặt, khả năng làm sạch là tiêu chí đầu tiên, bạn nhưng cần kiểm tra liệu sản phẩm có phù hợp với những nhóm vết bẩn gia đình thường xuyên gặp hay không.

OMO Matic là dòng nước giặt dành cho giặt máy được đánh giá cao về hiệu quả làm sạch sâu các vết bẩn cứng đầu.

Các loại vết bẩn cứng đầu như vết mồ hôi ố vàng trên nách, cổ, tay áo; vết thức ăn như cari; vết dầu mỡ, trà, cà phê; vết mực, màu vẽ, sơn; vết mỹ phẩm… có thành phần khác nhau và khó được làm sạch nếu dùng những loại nước giặt thông thường. Việc tự tăng lượng nước giặt không giúp quần áo sạch hơn, thay vì vậy, chúng ta cần chọn một sản phẩm có công thức phù hợp với nhu cầu làm sạch hàng ngày và sạch sâu các vết bẩn cứng đầu.

Tiêu chí 2: Ít bọt nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm sạch.

Với máy giặt cửa trước, ít bọt là một tiêu chí quan trọng. Bởi nếu lượng bọt vượt quá mức máy có thể xử lý, máy giặt của bạn có thể phải bổ sung công đoạn xả hoặc kéo dài chu trình để loại bỏ bọt. Tuy vậy, nước giặt tạo ít bọt mà bạn chọn vẫn cần đảm bảo được tiêu chí về khả năng làm sạch mạnh, như vậy việc giặt giũ mới hiệu quả.

Tiêu chí 3: Có công thức phù hợp riêng với máy giặt cửa trước.

Các hãng máy giặt như LG và Whirlpool đều khuyến nghị sử dụng chất giặt tẩy hoặc sản phẩm được thiết kế phù hợp với máy giặt cửa trước. Ngoài ra, việc sử dụng sai loại nước giặt phù hợp với máy còn khiến lồng giặt, máy móc dễ hỏng hóc, gặp sự cố trong quá trình sử dụng, làm giảm tuổi thọ của máy.

Tiêu chí 4: Hòa tan tốt, hạn chế cặn.

Khả năng hòa tan cũng là một tiêu chí quan trọng, vì chất giặt tẩy không được hòa tan hoặc xả hết có thể để lại cặn trên quần áo và trong máy. Nước giặt có khả năng hoà tan tốt trong lồng giặt giúp hoạt chất làm sạch dễ dàng len lỏi vào toàn bộ quần áo, bề mặt vải không bị bệt cặn nước giặt chưa được hoà tan tạo thành các vệt loang lổ, thậm chí, cặn nước giặt không được hoà tan còn có thể bám lại trong lồng giặt, khiến lồng giặt không được làm sạch hoàn toàn khi kết thúc chu trình, tạo môi trường cho các loại vi khuẩn phát triển.

Tiêu chí 5: Phù hợp với nhu cầu giặt quần áo hàng ngày.

Mỗi ngày, mỗi gia đình đều có nhiều loại quần áo khác nhau cần được giặt sạch. Từ quần áo thể thao, quần áo đi làm, quần áo mặc nhà đến khăn tắm, chăn ga gối đệm… Thay vì tốn kém dùng nhiều loại nước giặt khác nhau, hãy ưu tiên những loại nước giặt phù hợp với nhiều nhu cầu giặt giũ hàng ngày để tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian lựa chọn các loại nước giặt mỗi lần giặt đồ.

OMO Matic Pure có đáp ứng 5 tiêu chí bạn cần cho một loại nước giặt dành cho máy cửa trước?

Từ 5 tiêu chí trên, OMO Matic Pure là một lựa chọn được thiết kế riêng cho nhu cầu giặt máy cửa trước, kết hợp khả năng làm sạch với công thức kiểm soát bọt và hạn chế cặn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, OMO Matic Pure chứa công thức làm sạch sâu giúp xử lý vết bẩn như dầu mỡ, cà phê hay mỹ phẩm, bùn đất ngay từ lần giặt đầu tiên theo điều kiện thử nghiệm (*)

Ở tiêu chí dành riêng cho máy cửa trước, nước giặt OMO Matic Pure sử dụng công thức bọt siêu mịn, tan nhanh, giúp hạn chế nguy cơ trào bọt và cặn bám trong quá trình giặt, bảo vệ máy trong suốt quá trình vận hành.

Nước giặt OMO Matic Pure được thiết kế phù hợp với yêu cầu kiểm soát bọt của dòng máy sử dụng ít nước như máy giặt cửa trước.

Bảng thành phần của OMO Matic Pure chứa hoạt chất làm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với người sử dụng và cả quần áo, máy móc nhưng vẫn mạnh mẽ đánh bay các vết bẩn cứng đầu, giúp quần áo luôn sạch thơm như mới. Cũng theo thông tin sản phẩm, OMO Matic Pure được thử nghiệm về khả năng làm sạch mà không để lại cặn nước giặt trên quần áo (**).

Bên cạnh hiệu quả làm sạch, OMO Matic Pure dành cho máy giặt cửa trước có hương Hoa Linh Lan và Vani Trắng, tạo sắc thái trong trẻo, thanh nhã trên trang phục. Ngoài ra, dòng sản phẩm này cũng có phiên bản dành cho máy cửa trên với hương Mẫu Đơn Trắng và Đàn Hương thanh lịch và ấm áp, giúp người dùng lựa chọn đúng sản phẩm theo loại máy đang sử dụng.

Phiên bản OMO Matic Pure màu hồng với Hương hoa Mẫu đơn trắng và đàn hương cùng nước xả Comfort Pure Thanh Nhã dành cho máy giặt cửa trên.

Để hoàn thiện cả bước giặt và chăm sóc vải, bạn có thể kết hợp OMO Matic Pure với Comfort Pure Bộ sưu tập Hoa Trắng Tinh Tế. Hai dòng sản phẩm được thiết kế với các tầng hương hoa trắng đồng điệu, giúp đem lại trải nghiệm mặc sạch sâu, thơm sang thanh nhã dễ chịu.

Nước xả Comfort Pure còn bổ sung thành phần dưỡng vải có nguồn gốc thực vật giúp quần áo mềm mại hơn.

Nước giặt phù hợp cho máy cửa trước cần được đánh giá trên cả khả năng làm sạch và lượng bọt tạo ra. Năm tiêu chí đáng cân nhắc bao gồm: khả năng xử lý vết bẩn, kiểm soát bọt, công thức phù hợp với máy cửa trước, khả năng hòa tan - hạn chế cặn và tính phù hợp với nhu cầu giặt giũ hàng ngày. Quan trọng không kém, người dùng cần sử dụng đúng loại và đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đạt hiệu quả giặt tối ưu.

*Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ với vết bẩn dầu ăn trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm khi so với nước giặt khác của Unilever. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

**Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ với vết bẩn dầu ăn và bùn đất trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.