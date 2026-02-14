Chọn đúng để sống khỏe với lựa chọn thông minh nuôi dưỡng cơ thể bền vững từ thương hiệu Nhật Bản Shiratori

Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày không khó, nhưng làm sao để chọn đúng mới là điều quan trọng

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người đã hình thành thói quen bổ sung các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Nhưng trước thị trường ngày càng đa dạng, việc chọn ra một sản phẩm thực sự uy tín, chất lượng và phù hợp với cơ thể lại trở thành một thách thức không nhỏ.

Không ít người chia sẻ rằng họ muốn chăm sóc sức khỏe từ sớm, nhưng lại băn khoăn giữa vô số thương hiệu, thành phần và công nghệ sản xuất khác nhau. Điều họ tìm kiếm không chỉ là hiệu quả, mà còn là niềm tin và sự minh bạch.

Việc sử dụng những sản phẩm không rõ ràng về nguồn gốc không chỉ khiến chúng ta lo lắng mà còn tạo ra cảm giác bất an khi muốn chăm sóc cơ thể. Thay vì cảm thấy yên tâm, nhiều người lại phải liên tục đặt câu hỏi:

Liệu sản phẩm này có được sản xuất bằng công nghệ chuẩn?

Nguyên liệu có sạch, có an toàn không?

Cơ thể mình có hấp thu tốt không?

Mình có đang đầu tư đúng cho sức khỏe hay không?

Khi niềm tin bị lung lay, ngay cả những thói quen tốt cũng trở nên khó duy trì.

Điều đó cho thấy: Chọn đúng không chỉ là lựa chọn sản phẩm, mà còn là lựa chọn cảm giác yên tâm mỗi ngày.

Shiratori – thương hiệu Nhật Bản với triết lý "Chọn đúng để sống khỏe"

Xuất phát từ triết lý chăm sóc sức khỏe bền vững theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Shiratori được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi: minh bạch – khoa học – chất lượng thực sự.

Trong nhiều năm, Shiratori phát triển hệ thống máy móc – công nghệ sản xuất hiện đại, đặt yếu tố an toàn và hiệu quả lên hàng đầu. Các sản phẩm được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thật – vấn đề thật – giải pháp thật.

Một dấu mốc đặc biệt của Tập Đoàn Shiratori Nhật Bản khi vinh dự được nhận huân chương Rising Sun do chính Thiên Hoàng trao tặng - sự ghi nhận dành cho những đóng góp cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Điều này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc của thương hiệu, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho chất lượng và uy tín mà Shiratori theo đuổi. Minh bạch trong từng thành phần – rõ ràng trong từng công nghệ.

Ông Yukata Shiratori - Giám đốc kiêm Chủ tịch đại diện và Ông Satoshi Shiratori (đứng thứ 5 từ phải qua)

Shiratori ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu được kiểm định kỹ lưỡng, kết hợp quy trình sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản, giúp người dùng yên tâm khi lựa chọn và dễ dàng duy trì sản phẩm trong thời gian dài.

Một trong những sản phẩm nổi bật của Shiratori viên uống TPBVSK Omega 3 Krill S – một nguồn omega 3 từ nhuyễn thể được ưa chuộng tại Nhật vì

Omega-3 dạng phospholipid hỗ trợ hấp thu tốt hơn so với dầu cá thông thường

Astaxanthin tự nhiên là chất chống oxy hóa mạnh, bảo đảm được chất lượng viên uống. Không gây ợ tanh, dễ uống mỗi ngày

Phù hợp với người trưởng thành cần bổ sung DHA, EPA và bổ não

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Sống khỏe bắt đầu từ một lựa chọn đúng

Chăm sóc sức khỏe không phải điều quá phức tạp. Khi chọn được sản phẩm uy tín, minh bạch và phù hợp, việc duy trì sức khỏe mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng và bền vững.

Shiratori và viên uống TPBVSK Omega 3 Krill- S là gợi ý dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp: đơn giản – khoa học – đáng tin cậy.

Chọn đúng ngay từ đầu, để sống khỏe dài lâu.

Thông tin nhà phân phối

Công ty TNHH Shiratori Việt Nam

Tầng 4, Tòa nhà TSA, số 169/1 Võ Thị Sáu Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh