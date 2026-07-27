Choáng với thành tích của Vương Hồng - người vừa đoạt giải Fields 2026: Đến truyện ngôn tình sảng văn cũng không dám viết nữ chính đỉnh như này!

Sự kiện giáo sư Vương Hồng (Hong Wang) chính thức trở thành một trong bốn chủ nhân của giải thưởng Fields 2026 - được mệnh danh là "giải Nobel Toán học" đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông thực sự. Ở tuổi 35, cô không chỉ ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là người phụ nữ thứ ba trên thế giới và là người từng tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng cao quý này, mà còn khiến công chúng bái phục bởi hành trình sự nghiệp tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhìn lại lộ trình học thuật cùng bảng thành tích của nữ giáo sư, nhiều người phải thốt lên rằng kịch bản "sảng văn" hay nhất cũng khó lòng xây dựng được một hình mẫu hoàn hảo và bản lĩnh đến vậy.

Thần đồng nhảy lớp hai lần và cú "bẻ lái" ngoạn mục tuổi 16

Sinh năm 1991 tại Quế Lâm (Quảng Tây) trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên cấp hai, Vương Hồng sớm bộc lộ tư duy logic và trí nhớ vượt trội ngay từ khi còn nhỏ. Cô coi những con số như món đồ chơi quen thuộc, tự học hình học từ bóng nắng hắt qua rèm cửa và dùng son dưỡng để viết công thức toán lên sàn nhà. Nhờ khả năng tự học đáng kinh ngạc, cô nhảy lớp hai lần vào năm lớp 1 và lớp 6. Lên trung học, nữ sinh trường chuyên Quế Lâm luôn giữ thói quen tự học xong toàn bộ chương trình trước mỗi học kỳ, say mê tự tìm đáp án cho các bài toán khó và hào hứng phát biểu trên lớp.

Năm 16 tuổi, Vương Hồng tham gia kỳ thi đại học và đạt mức điểm ấn tượng 653/750. Tuy nhiên, mức điểm này khi đó vẫn chưa đủ để đưa cô vào thẳng khoa Toán của Đại học Bắc Kinh, ngôi trường mơ ước của hàng triệu sĩ tử. Không nản lòng, cô chấp nhận nhập học khoa Khoa học Trái đất và Không gian, sau đó âm thầm tự học suốt một năm để nộp hồ sơ xin chuyển sang khoa Toán thành công.

Rời bỏ Toán học để đi làm kiến trúc sư và hành trình đến MIT

Hành trình của một thiên tài chưa bao giờ là đường thẳng phẳng lặng. Giữa "biển nhân tài" quy tụ tại Đại học Bắc Kinh, áp lực học thuật khổng lồ từng khiến cô rơi vào trạng thái lạc lối và nghi ngờ bản thân. Năm 2011, khi sang Pháp du học, Vương Hồng thậm chí đã quyết định gác lại niềm đam mê toán học trong nửa năm để chuyển sang học kiến trúc và thực tập tại một công ty ở Paris.

Chính khoảng dừng chân ấy lại giúp cô nhận ra tình yêu nguyên bản dành cho những con số và quy luật logic. Vương Hồng quay trở lại con đường học thuật, hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Pháp rồi chuyển tiếp sang Mỹ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lừng danh vào năm 2014. Tại đây, cô tập trung nghiên cứu sâu về phân tích Fourier, lý thuyết độ đo hình học và đặc biệt là bắt tay vào chinh phục giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều - bài toán kinh điển do nhà toán học Nhật Bản Sōichi Kakeya đặt ra từ năm 1917.

Giải mã bài toán hóc húa 100 năm và bước lên đỉnh cao thế giới

Trải qua hơn một thế kỷ làm đau đầu giới toán học toàn cầu, bài toán đòi hỏi tìm kiếm diện tích nhỏ nhất để xoay một cây kim theo mọi hướng đã được Vương Hồng giải mã xuất sắc cùng cộng sự Joshua Zahl vào năm 2025. Bài báo khoa học dài 127 trang của họ không chỉ tạo nên bước ngoặt lịch sử khi giải quyết trọn vẹn giả thuyết Kakeya 3D, mà còn đặt nền móng cho các phương pháp phân tích hoàn toàn mới áp dụng trong viễn thông và xử lý tín hiệu radar.

Công trình chấn động này đã giúp cô thâu tóm hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Clay, giải Salem, giải Breakthrough New Horizons trong Toán học và Huy chương Vàng của Đại học Toán học Quốc tế Trung Quốc, trước khi chạm tay vào đỉnh cao giải thưởng Fields 2026.

Hiện tại, ở vị trí Giáo sư tại Viện Toán Courant thuộc Đại học New York (Mỹ) đồng thời là Giáo sư thường trực tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Pháp (IHES), Vương Hồng vẫn giữ lối sống giản dị và năng động. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng với các mô hình toán học phức tạp, nữ giáo sư còn là một người đam mê thể thao khi chơi tốt bóng bàn, từng tập đấu kiếm và học Taekwondo.

Hình mẫu nữ chính vừa sở hữu trí tuệ kiệt xuất, vừa bản lĩnh vượt qua những lúc suy sụp để bước lên đỉnh cao thế giới của Vương Hồng thực sự đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng tri thức trẻ trên toàn cầu.