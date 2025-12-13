Đến nay, ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch nước ngoài; tang vật thu giữ gồm 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng "nước vui", nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại "nước vui", 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia quy mô lớn, nhiều vũ khí và đối tượng nguy hiểm.