Chỉ trong 3 tháng, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa phối hợp công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án 1025C, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài nên đã lập chuyên án 1025C.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, đường dây này “hoạt động rất tinh vi, nhiều tầng lớp”, do các đối tượng truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài, sử dụng mạng xã hội, kỹ thuật số và các biện pháp che giấu tinh vi để giao dịch ma túy và chuyển tiền.

Chúng thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng truy nã, truy tìm. Cơ quan CSĐT xác định, chỉ trong 3 tháng (7-10/2025), đường dây thực hiện giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng qua hàng loạt tài khoản ngân hàng “ma”.

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia. Khi vào nội địa, tên "trùm" chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để "cắt đuôi" lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Ban chuyên án chọn mắt xích then chốt đột phá. Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TPHCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang 3 đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn bắt 2 đối tượng, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui – ma túy lỏng mới nổi, dễ ngụy trang.

Ngay sau hai mũi mở màn, gần 200 trinh sát thuộc các tổ công tác trong và ngoài nước đồng loạt tấn công. Tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt tám đối tượng, thu 38 kg ma túy, nhiều dung dịch và máy móc sản xuất ma túy đá và nước vui.

Tại TP.HCM, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 250 viên và 50g ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 10g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô. Tại Vĩnh Long, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 200g ma túy tổng hợp. Tại Tây Ninh, bắt giữ 1 đối tượng.

Tổng tang vật trong chuyên án ma túy lớn đến nay gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói nước vui – giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường đen. Đây là một trong những vụ triệt phá lớn nhất năm 2025.

Đến nay, ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch nước ngoài; tang vật thu giữ gồm 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng "nước vui", nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại "nước vui", 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia quy mô lớn, nhiều vũ khí và đối tượng nguy hiểm.

