Chợ truyền thống lâu đời nhất Đà Nẵng đông nghịt du khách

Hệ thống giám sát an ninh tại Ban quản lý chợ Hàn. Để đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm dịp lễ Quốc khánh 2/9 của du khách, Ban quản lý chợ Hàn đã bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, anh ninh trật tự tại chợ. Cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đặc biệt lưu ý.