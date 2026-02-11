Chợ hoa Quảng Bá năm nay: Một loại hoa mới chiếm sóng, giá lên đến tiền triệu nhưng khách chốt mua chỉ trong nốt nhạc

Hà Nội những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí se lạnh càng làm nổi bật sắc xuân rực rỡ tại chợ hoa Quảng Bá - "thủ phủ" hoa Tết quen thuộc của người dân thủ đô. Khác hẳn với những ngày thường chỉ nhộn nhịp vào đêm khuya và sáng sớm, nay chợ mở cửa cả ngày, từ rằm tháng Chạp đến hết 29 Tết. Hoa tươi từ các làng nghề gần như Tây Tựu, Mê Linh, Đà Lạt, thậm chí nhập khẩu từ nước ngoài, đổ về đủ loại, đủ màu, khiến ai nấy đều choáng ngợp trước bức tranh xuân sống động.



Năm nay, có một "nhân vật chính" đang thực sự chiếm sóng từ đầu chợ đến cuối chợ: hoa mộc lan. Loài hoa vốn còn khá mới mẻ với không gian Tết truyền thống Việt Nam bỗng dưng trở thành hot trend, chiếm trọn một khu vực rộng lớn - nơi mọi năm là "lãnh địa" của đào rừng, mận rừng. Từ khoảng giữa tháng Chạp, trend "chơi mộc lan Tết" đã bùng nổ dữ dội. Chị em đua nhau check-in, săn lùng những cành mộc lan dáng đẹp, nụ căng mọng, cánh dày khỏe khoắn. Màu trắng tinh khôi hay hồng tím đậm, bông to như chén - tất cả đều toát lên vẻ đẹp cổ điển, quý phái.

Một tiểu thương chuyên mộc lan, cười tươi kể: "Năm nay khách hỏi mua mộc lan nhiều lắm. Có cành cao bằng đầu người, dáng đẹp, nụ đều, giá từ 1,7 đến 2 triệu đồng/cành, thậm chí cây lớn dáng vip có thể lên vài triệu. Loại cành nhỏ bó lại để cắm bàn thì rẻ hơn, chỉ vài trăm nghìn. Nhiều người bảo đảm nở đúng mùng 1 Tết, nhưng thực tế khi hoa nở thì chỉ chơi được khoảng 3 ngày thôi, nên mình hay khuyên khách chọn cành nụ vừa phải để dưỡng lâu hơn".

Giá mộc lan tuy có hơi cao so với các loại hoa thông thường nhưng qua quan sát, khách mua hàng hào hứng lắm, chỉ cần ngắm được dáng cành đúng ý là chốt mua luôn, không phải đắn đo hay băn khoăn gì.

Chị Tú ở phố Lò Đúc chia sẻ rằng mộc lan không chỉ đẹp khi trưng Tết, mà còn mang lại cảm giác như bước vào một bức tranh thủy mặc hiện đại - vừa truyền thống, vừa thời thượng. "Năm nay mình quyết định bỏ đào, bỏ mai, chỉ chơi mộc lan thôi. Nó sang, nó lạ, lên ảnh cùng áo dài đẹp mê ly!".

Cành mộc lan được chốt với giá 2 triệu đồng



Cành mộc lan cao hơn đầu người này đã về tay một chị đẹp với giá 1,7 triệu đồng



Trái ngược hẳn, đào rừng năm nay yếu thế rõ rệt, hoa mận trắng gần như vắng bóng. Thay vào đó, các loại hoa khác lại "lên ngôi" với giá cả phải chăng hơn hẳn: tuyết mai, thanh liễu, tiểu tú cầu tràn ngập. Dòng cúc lớn lạ mắt như đại đoá hoàng kim, hồng tú kiều, cúc mẫu đơn với bông siêu to, màu sắc tươi tắn vô cùng đa dạng. Còn những dòng truyền thống quen thuộc như lay ơn, thược dược, cúc vàng thì giá dễ chịu, chỉ trên dưới 100.000 đồng là có ngay bó hoa chất lượng tốt.

Hồng tú kiều có kích thước bông rất lớn, lá tươi rói



Mao lương cánh bướm là một loại hoa đẹp của Tết năm nay



Chợ Quảng Bá những ngày này, không khí nhộn nhịp nhưng chưa quá chen chúc, người ta thong thả dạo bước, ngắm nghía, chụp ảnh, trò chuyện. Nhiều người đến chỉ để "ngắm cho đã mắt", hít thở không khí Tết, hoặc chọn vài bó hoa tươi biếu tặng người thân, bạn bè. Theo chú Tuấn - một người bán hàng gắn bó với chợ lâu năm - thì giai đoạn này khách chủ yếu "đi chơi, đi ngắm", việc mua sắm thật sự sôi động phải chờ sau khoảng 26 âm lịch, khi mọi nhà bắt đầu dọn dẹp, trang hoàng đón giao thừa.

Lời khuyên "vàng" cho các chị em mê chụp ảnh: Hãy ghé chợ vào khoảng trưa hoặc đầu giờ chiều. Lúc này khách vãn dần, không gian thoáng đãng hơn hẳn, ánh sáng tự nhiên dồi dào, không bị đổ bóng lộn xộn. Bạn có thể thoải mái pose bên những cành mộc lan khổng lồ, đứng giữa biển hoa rực rỡ, hay đơn giản là ngồi bên lề đường ngắm dòng người qua lại - tất cả đều cho ra những bức hình "xịn sò" mà không cần filter.

Chợ hoa Quảng Bá ngày cận Tết không chỉ là nơi mua hoa, mà đã trở thành một điểm đến mang đậm dấu ấn văn hoá địa phương: nơi bạn tìm thấy cảm hứng Tết mới mẻ, nơi chị em thỏa sức sáng tạo với trend mộc lan đang hot điên đảo, và nơi cái đẹp của mùa xuân được trải rộng một cách trọn vẹn nhất.