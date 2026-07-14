Cho con thử sức thi vào trường cấp 2 đình đám, bà mẹ TP.HCM nhận kết quả vượt mong đợi: Lựa chọn sau đó mới bất ngờ!

Kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) luôn được ví như một cuộc đua khốc liệt bậc nhất của học sinh tiểu học toàn thành phố.

Mùa thi năm nay, vượt qua hơn 4.200 học sinh với tỉ lệ chọi khốc liệt 1/12, Lê Quang Bách (Tiểu học An Bình B, Dĩ An, TP.HCM) đã đạt số điểm đáng nể: 91,25/100 điểm. Được biết, điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2026-2027 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm, thủ khoa năm nay đạt 92,5/100 điểm.

Lê Quang Bách

Quyết định thử sức từ 1 lời khuyên

THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Trần Đại Nghĩa là ngôi trường mơ ước của hàng ngàn học sinh toàn thành phố và Bách cũng từng có lúc ao ước như thế. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý khá xa (nhà cách trường hàng chục cây số) khiến chị Nguyễn Thị Huyền - mẹ của Quang Bách chưa từng có ý định cho con thi vào đây.

Bước ngoặt đến vào đầu năm lớp 5, khi Bách có duyên gặp cô giáo tên Hương. Chính cô là người phát hiện ra năng lực tư duy đặc biệt của cậu học trò, dạy con các dạng Toán nâng cao chuyên sâu và cũng là người "xúi" con: "Năng lực thế này, sao không thử thi Trần Đại Nghĩa?". Đến khi con bày tỏ mong muốn được thử sức, gia đình quyết định ủng hộ để con có cơ hội trải nghiệm và chinh phục mục tiêu của mình.

Hành trình ôn luyện của con cũng không quá đặc biệt. Gia đình không chạy đua học thêm mà chủ yếu xây dựng nền tảng kiến thức từ rất sớm, đặc biệt là Toán và Tiếng Anh. Con được khuyến khích đọc sách, tự học, rèn luyện tư duy và duy trì việc học đều đặn mỗi ngày. Khi đã có nền tảng vững, việc làm quen với dạng đề của kỳ khảo sát diễn ra khá nhẹ nhàng.

Trước khi bước vào kỳ thi, môn Bách lo lắng nhất là Tiếng Việt, phần làm văn. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi phòng thi, con lại rất vui và nói với mẹ rằng: “Con làm cũng tốt mẹ ạ”. Con khá tự tin với bài làm của mình.

Và kết quả của lần trải nghiệm ấy, Bách cán đích với số điểm rất đáng nể.

Trong quá trình học tập, Bách luôn yêu thích Toán, Tiếng Anh và Tin học.

Từ chối trường chuyên để chọn trường gần nhà

Ngay sau khi biết con đỗ vào trường, thay vì vội vã chuẩn bị thủ tục nhập học cho con, chị Huyền lại đưa ra một quyết định khiến không ít người tiếc nuối: Cho con học một ngôi trường gần nhà.

Quyết định này nghe có vẻ "ngược đời" trong bối cảnh cuộc đua vào trường chuyên đang nóng hơn bao giờ hết, nhưng với chị Huyền, đó là sự lựa chọn dựa trên sự thấu hiểu và tình yêu thương cốt lõi dành cho con.

Bà mẹ tâm sự: "Tiếc thì có tiếc nhưng công việc của vợ chồng mình ở Bình Dương, khó thay đổi để gần trường con. Khoảng cách từ nhà đến trường quá xa. Nếu nhập học, mỗi ngày con phải mất hàng tiếng đồng hồ di chuyển, ba mẹ đưa đón vất vả mà con không có thời gian nghỉ ngơi”.

Chị cũng cho biết, bản thân mình không quá đặt nặng chuyện trường chuyên hay trường thường bởi quan trọng nhất vẫn là môi trường phù hợp và sự cố gắng của con.

“Như Bách, suốt 5 năm tiểu học con học ở một trường công bình thường nhưng vẫn có cơ hội phát triển rất tốt, được thầy cô quan tâm, được học và tham gia nhiều sân chơi để khám phá năng lực của mình. Vì vậy mình tin rằng trường nào cũng có những giá trị riêng. Nếu có cơ hội vào trường chuyên thì rất đáng quý, còn nếu học trường thường mà con luôn có tinh thần học hỏi và được gia đình đồng hành thì con vẫn có thể đi rất xa”, chị nói.

Chị Huyền tin rằng, môi trường học tập tốt nhất là môi trường giúp con giữ được sự cân bằng giữa học tập, vui chơi và sinh hoạt gia đình. Việc học trường gần nhà giúp Bách tiết kiệm được quỹ thời gian quý báu đó để tiếp tục theo đuổi những đam mê cá nhân, chơi thể thao và tận hưởng tuổi thơ một cách trọn vẹn nhất.

Quyết định từ chối một suất học "vạn người mê" để đổi lấy sự thoải mái cho con chính là minh chứng rõ nhất cho triết lý giáo dục của bà mẹ này.

2,5 tuổi biết đọc sõi, 4 tuổi thạo cộng trừ

Nhìn vào thành tích của Quang Bách, ít ai biết rằng cậu bé đã bộc lộ những tố chất đặc biệt từ rất sớm. Từ 2,5 tuổi, Bách đã có thể đọc chữ một cách trôi chảy. Gần 4 tuổi, cậu bé đã làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Trong quá trình học tập, Bách luôn yêu thích Toán, Tiếng Anh và Tin học. Con đã đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi học thuật về Toán về Tiếng Anh và Lập trình, đồng thời luôn duy trì kết quả học tập tốt. Mới đây, Bách xuất sắc giành cú đúp quán quân ở cả hai bảng thi A (Kỹ năng lập trình) và M1 (Tư duy thuật toán) tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ TP.HCM năm 2026.

Với gia đình, điều đáng quý nhất không chỉ là những giải thưởng, mà là tinh thần ham học hỏi, tính tự giác và sự kiên trì của con trong suốt hành trình học tập.

Về Tiếng Anh: Chị Huyền cho con "tắm" trong ngôn ngữ từ bé qua âm nhạc, phim ảnh và truyện tranh một cách tự nhiên, không gò bó giáo trình. Con tự do khám phá trên các ứng dụng như Raz-Kids, Acellus. Nhờ thẩm thấu tự nhiên, đến năm lớp 3, Bách đã tự đạt đến trình độ B2. Tiếng Anh với con không phải môn học để đi thi, mà là công cụ để con đọc sách, nghiên cứu các môn học khác.

Về Toán học: Bách tiếp cận với Toán tiếng Anh trước rồi mới đến Toán tiếng Việt. Cậu bé tự học, tự chơi qua Monkey Math, Khan Academy, rồi tự mày mò giải các bộ sách lớn như Đánh thức tài năng Toán học... Từ năm lớp 3, Bách đã nhận học bổng 100% của 1 trung tâm và theo học lớp tài năng vượt cấp. Hiện tại, con đang theo học lớp online của thầy giáo Lê Hải Phong và được thầy cho học vượt chương trình chuyên của lớp 7.

Về Khoa học, Xã hội và môn Văn: Những kiến thức lịch sử, địa lý được con thu nạp chủ động qua các kênh tư liệu bổ ích trên YouTube nhờ có trí nhớ tốt. Điều bất ngờ nhất là môn Ngữ văn, đây là môn học mà ở nhà Bách... chưa bao giờ tự giác ngồi viết một bài văn nào. Vậy mà điểm Văn trong kỳ thi vừa qua của con lại rất cao. Chị Huyền lý giải: "Chính việc đọc sách rộng và tư duy logic sẵn có từ Toán đã giúp con có tư duy ngôn ngữ nhạy bén, biết cách diễn đạt mạch lạc mà không cần phải rập khuôn theo bất kỳ bài văn mẫu nào”.

Bồi đắp năng khiếu chứ không để "chọi"

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Cho con học trung tâm từ lớp 3, học vượt cấp, lịch trình như vậy liệu có quá tải? Chị Huyền cho biết, con không hề bị áp lực, bạn bè thầy cô và những người xung quanh đều nhận ra điều đó. Con luôn vui vẻ, có lẽ vì thế mà con tiếp thu nhanh.

"Gia đình cho con đi học thêm không phải để chạy đua thành tích hay để chuẩn bị cho một kỳ thi chuyên nào cả. Chúng mình cho con học hoàn toàn là vì phát hiện con có năng khiếu và con thực sự đam mê với những con số. Việc học ngoài là để bồi đắp, kéo dài 'biên giới' năng lực của con, để con được thỏa mãn sự tò mò của chính mình”, chị nói.

Gia đình cho con đi học thêm không phải để chạy đua thành tích hay để chuẩn bị cho một kỳ thi chuyên nào cả.

Chính vì học bằng niềm vui và sự tự nguyện, tâm lý của Bách khi bước vào bất kỳ cuộc thi nào cũng vô cùng nhẹ nhàng. Chị Huyền luôn dạy con: "Chiến thắng hay thất bại đều là những trải nghiệm quý giá". Khi đứa trẻ được giải phóng khỏi gánh nặng của sự kỳ vọng, chúng sẽ chơi với kiến thức bằng một tâm thế tự tin nhất.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà mẹ TP.HCM nhắn gửi một thông điệp sâu sắc đến các bậc phụ huynh đang có con trong độ tuổi tiểu học: "Kiến thức bền bỉ là kiến thức có được khi mình tích lũy từ từ, từng chút một mỗi ngày. Đừng đợi đến sát kỳ thi mới ép con học ngày học đêm. Hãy biến việc học thành niềm vui và sự tự nguyện từ nhỏ. Nếu chỉ ôn cấp tốc trong vài tháng thì sẽ rất khó đạt hiệu quả với một kỳ khảo sát đánh giá năng lực thực tế như trường Trần Đại Nghĩa”.

Thay vì tạo áp lực điểm số, điều phụ huynh nên làm là giúp con hình thành niềm yêu thích đọc sách, rèn luyện khả năng đọc hiểu, tư duy logic và kỹ năng tự học. Khi cái gốc nền tảng đã vững chắc, việc làm quen với các dạng đề thi chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng để con bước vào phòng thi với tâm thế tự tin nhất.

Và dù kết quả ra sao thì hành trình các con đã cố gắng và trưởng thành trong quá trình chuẩn bị mới là điều đáng trân trọng nhất. Cuộc đời là một hành trình dài, cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ngôi trường không quyết định tất cả, chính tinh thần tự học, sự bền bỉ và lòng đam mê mới là bệ phóng đưa các con đi xa.