Chớ bỏ qua 4 siêu phẩm “càn quét” rạp phim cuối tuần này

Những tháng cuối năm, các rạp phim dần nhộn nhịp trở lại với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên đình đám. Nếu bạn còn phân vân chưa biết nên xem gì vào cuối tuần, bên dưới là những bộ phim "khủng" sẽ ra rạp trong nay mai.



Từ đây đến hết tháng 12/2021, bạn cũng đừng quên sử dụng ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee khi đặt vé ở cụm rạp CGV để nhận khuyến mại giảm từ 50% đến 100% nhé!

Thỏa lòng đợi mong với "Người Nhện: Không Còn Nhà"

Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không Còn Nhà) chắc hẳn là bộ phim được kỳ vọng nhất mùa lễ hội. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, siêu phẩm này đã nhận được "cơn mưa lời khen" từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Người Nhện đã nhận được số điểm 94% trên Rotten Tomatoes, với 133 bài review tích cực.

Tại Việt Nam, phim đã nhanh chóng "cháy" vé ngay khi được ấn định khởi chiếu vào ngày 17/12. Dạo quanh hội nhóm yêu phim ảnh nói chung và Marvel nói riêng, có thể thấy hầu hết tín đồ điện ảnh đều đang hướng đến anh chàng Peter Parker, đồng thời nóng lòng muốn biết anh sẽ đối mặt cuộc khủng hoảng đa vũ trụ như thế nào.

Nếu đã lâu không đến rạp phim, Người Nhện sẽ là một lựa chọn khá hay ho cho ngày trở lại của bạn!

Fan kinh dị chuẩn bị rùng mình trước siêu phẩm "Ám Thuật: Xác Sống Săn Mồi"

Ám Thuật: Xác Sống Săn Mồi là bộ phim mà người mê thể loại zombie không nên bỏ qua. Yeon Sang Ho, biên kịch của phim, cũng chính là người đã đóng góp vào sự thành công của Train to Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử) và Peninsula (Đảo Xác Sống).

Bộ phim xoay quanh các vụ án mạng kỳ lạ với nghi phạm là những xác sống. Manh mối duy nhất để cảnh sát theo đuổi là kẻ bí ẩn tự xưng là hung thủ, người chủ động liên hệ với phóng viên Im Jin Hee. Hắn đề xuất một buổi phỏng vấn và tiết lộ kế hoạch gây án tiếp theo bằng xác chết hồi sinh.

Nội dung này tuy không mới nhưng cũng chưa bao giờ hết gây tò mò cho khán giả của phong cách kinh dị Hàn Quốc. Phim ra rạp CGV từ ngày 17/12, đặt vé và thanh toán bằng ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee ngay để thưởng thức bạn nhé!

Cùng "Doraemon: Luôn Bên Bạn 2" trở về tuổi thơ

Sau nhiều lần hoãn chiếu, Doraemon: Stand by Me phần 2 (Luôn Bên Bạn) đã quay lại màn ảnh rộng vào tháng 12. Bộ phim kỷ niệm 50 năm thương hiệu chú mèo ú Doraemon cùng những người bạn, do đó, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào 96 phút chất lượng với nhiều tiếng cười và cả nước mắt.

Vẫn tập trung vào những nhân vật quen thuộc như Doraemon, Nobita, Shizuka, phim dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và nhìn thấy cậu bé hậu đậu nhà Nobi trưởng thành. Nội dung đề cao tình cảm và giá trị những mối quan hệ giữa người với người, vì vậy đụng chạm đến trái tim của mọi khán giả dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Vì phim thân thiện với trẻ em, bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm 50K của ví ShopeePay để đi xem cùng gia đình nhỏ hay bạn bè. Đây cũng là một cách thư giãn hiệu quả sau một tuần làm việc căng thẳng.

Cân não với "Ma Trận"

The Matrix (Ma Trận) là một trong những cái tên Hollywood ăn khách nhất mọi thời đại. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng, phần đầu của loạt phim khoa học viễn tưởng sẽ được "trình làng" khán giả Việt Nam vào ngày 17/12.

Liền sau đó, phần 4 có tên The Matrix Resurrection (Ma Trận: Hồi Sinh) cũng "càn quét" rạp phim vào đúng ngày lễ Giáng sinh 24/12. Với người chưa có dịp trải nghiệm những màn giao tranh cân não giữa thực và ảo trong Ma Trận, đây là cơ hội "vàng" để theo dõi một cách trọn vẹn hơn so với việc xem tại nhà.

Trong khi Ma Trận đem đến cho khán giả câu chuyện về nhân vật Neo và hành trình khám phá thế giới khác, Ma Trận: Hồi Sinh lại thể hiện đậm nét sợi dây liên hệ của cặp đôi Neo (Keanu Reeves) và Trinity (Carrie-Anne Moss). Họ gặp nhau ở một không gian khác và tiếp tục bị kéo vào những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Ekip Ma Trận: Hồi Sinh đặc biệt không giới thiệu nhiều về cốt truyện. Dù vậy thông qua trailer, có thể thấy bộ phim sẽ chiêu đãi người hâm mộ những màn cháy nổ, hành động đầy kỹ xảo và mãn nhãn.

Đa dạng về thể loại và nội dung, mùa lễ hội này chắc chắn là dịp các "mọt phim" tha hồ cày bom tấn tại rạp. Với người mới sử dụng ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee, bạn có thể tham khảo ưu đãi giảm 100% tối đa 50K cho đơn từ 51K khi mua vé ở hệ thống rạp CGV. Khách hàng thân thiết của ví ShopeePay thì nhanh tay lưu lại mã SPPCGVEEU để được giảm 50% tối đa 30K, áp dụng đến 2 lần/người/tháng. Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào điều kiện nào đến trước nhất.

Trải nghiệm điện ảnh sẽ càng thú vị và tiết kiệm nếu bạn biết cách tận dụng quyền lợi của mình. Lướt Shopee và thanh toán bằng ví ShopeePay, đặt vé ngay hôm nay!