Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Điền Hi Vi đã ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc ấn tượng và thần thái đầy cuốn hút. Vẻ đẹp vừa trong trẻo, vừa đầy khí chất giúp cô trở nên khác biệt giữa dàn mỹ nhân Cbiz.

Được biết, chủ đề của sự kiện là cổ điển. Trong loạt ảnh đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi mặc chiếc đầm lấy hai màu trắng và vàng làm chủ đạo, với điểm nhấn là những họa tiết hoa hồng vàng. Quả thực, trông cô giống như nàng công chúa trong một bức họa cổ, khiến khán giả không thể không tấm tắc khen ngợi.

Điền Hi Vi giống như nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Cô thể hiện vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa khí chất khiến ai nấy xem đều phải tấm tắc khen ngợi.

Điền Hi Vi không hổ danh là một trong người đẹp nhất trong lứa diễn viên trẻ Cbiz đương đại.

Bình luận của netizen về visual của Điền Hi Vi:

- Xinh đẹp quá à, cô và phòng làm việc rất có gu.

- Không còn từ gì để miêu tả vẻ đẹp mỹ miều và thơ mộng của em.

- Nãy giờ lướt thấy ưng nhất bộ ảnh của Điền Hi Vi với Âu Dương Na Na, đẹp và hợp chủ đề.

- Bả đẹp dữ trời.

- Tuyệt đối điện ảnh.

Trong Cbiz có không ít mỹ nhân đi sự kiện thì đẹp là vậy nhưng khi lên phim lại bị "phong ấn nhan sắc". Thế nhưng Điền Hi Vi thì chẳng hề như vậy. Trái lại, mỗi lần đóng phim là một lần Điền Hi Vi khiến khán giả phát sốt vì dáng vẻ xinh đẹp, dễ thương hết nấc của mình.

Điền Hi Vi nổi lên nhờ bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường.

Nữ diễn viên trong Điền Canh Kỷ.

Lâm An công chúa trong Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Tử Dạ Quy là bộ phim mới nhất của Điền Hi Vi được phát sóng.

Hiện tại, Điền Hi Vi đang được biết đến như một trong những mỹ nhân hàng đầu của lứa tiểu hoa 95. Trên các phương tiện truyền thông, cô thường được ca tụng bằng biệt danh búp bê cổ trang. Lý do là bởi mỹ nhân 28 tuổi nổi lên nhờ tác phẩm cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường, cũng như thường mang đến vẻ đẹp nao lòng ở các bộ phim lấy bối cảnh cổ đại.

Ngoài bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi còn góp mặt ở các dự án cổ trang đình đám như Đại Phụng Đả Canh Nhân, Điền Canh Kỷ và mới đây nhất là Tử Dạ Quy phát sóng từ hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Các tạo hình trong phim hiện đại của Điền Hi Vi cũng rất đẹp.

Thế nhưng tất nhiên, Điền Hi Vi không chỉ đẹp khi đóng cổ trang mà thôi. Ở các bộ phim hiện đại như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Lần Đâu Yêu Anh hay Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ thì nhan sắc của cô cũng đều rất nịnh mắt.

Hiện tại, Điền Hi Vi còn 3 dự án phim đầy hứa hẹn khiến khán giả ngóng chờ từng ngày để được thưởng thức là Trục Ngọc đóng cùng Trương Lăng Hách, Tội Phạm IQ Thấp đóng cùng Vương Kiêu và Bạn Gái Thiên Tài đóng cùng Hồ Nhất Thiên (đang quay).