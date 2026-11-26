Ngày 26/11, HLL - đơn vị tổ chức Golden Disc Awards - công bố đợt đầu lineup của mùa giải thứ 41 với 12 nghệ sĩ và nhóm nhạc: RESCENE, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, A2O LITE, Yeonjun (TXT), ALLDAY PROJECT, ZEROBASEONE, YENA, CORTIS, KiiiKiii, TWS và Hearts2Hearts. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

12 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong đợt công bố lineup đầu tiên của Golden Disc Awards lần thứ 41. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

Trong danh sách này, có những cái tên đã quen thuộc với sân khấu Golden Disc như ZEROBASEONE, TWS, CORTIS, nhưng cũng có không ít tân binh lần đầu góp mặt, hứa hẹn tạo nên 2 đêm diễn sôi động với khán giả Việt.

Yeonjun lần đầu đứng sân khấu Golden Disc với tư cách solo

Thành viên TOMORROW X TOGETHER (TXT) góp mặt trong lineup với tư cách nghệ sĩ solo. Tháng 11 năm ngoái, Yeonjun phát hành mini album solo đầu tay "NO LABELS: PART 01", gây ấn tượng với ca khúc chủ đề "Talk to You" mang âm hưởng rock mạnh mẽ. Tháng 7 năm nay, anh tiếp tục ra mắt mini album thứ 2 "NO LABELS: PART 02" với ca khúc chủ đề "Ice Cream", thể hiện hình ảnh phóng khoáng và tinh tế hơn.

Không chỉ khẳng định màu sắc riêng, Yeonjun còn tham gia viết lời cho các ca khúc trong album và trực tiếp góp phần biên đạo cho "Ice Cream". Với khả năng biến hoá giữa nhiều thể loại cùng kỹ năng vũ đạo nổi bật, nam idol được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn của sự kiện.

Yeonjun (TXT) góp mặt với tư cách nghệ sĩ solo. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

CORTIS, ZEROBASEONE, TWS: Những gương mặt quen trở lại

CORTIS - chủ nhân giải Tân binh tại Golden Disc Awards lần thứ 40 - tiếp tục góp mặt năm thứ 2 liên tiếp. Mini album thứ 2 "GREENGREEN" phát hành tháng 5 đạt doanh số tích luỹ hơn 4 triệu bản chỉ sau 4 tháng. Ca khúc chủ đề "REDRED" giữ vị trí No.1 bảng xếp hạng Streaming của Circle Chart 9 tuần liên tiếp, còn album đạt hạng 3 trên Billboard 200 của Mỹ. Ngày 10/11, tổng lượt phát trực tuyến các ca khúc của nhóm trên Spotify đã vượt mốc 1,5 tỷ.

CORTIS trở lại Golden Disc Awards năm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

ZEROBASEONE tiếp tục nối dài mối duyên với Golden Disc Awards. Thành lập từ chương trình "Boys Planet" của Mnet, nhóm liên tục ghi nhận thành tích album triệu bản kể từ khi ra mắt và từng giành giải Bonsang Album tại mùa giải thứ 40. Thế mạnh của nhóm là những màn trình diễn hoành tráng và khả năng làm chủ sân khấu.

ZEROBASEONE tiếp tục nối dài mối duyên với Golden Disc Awards. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

TWS trở lại Golden Disc Awards năm thứ 3 liên tiếp, sau khi giành giải Best Performance ở mùa giải trước. Mini album thứ 5 "NO TRAGEDY" phát hành tháng 4 có doanh số tuần đầu vượt 1,11 triệu bản, giúp TWS lần đầu trở thành nhóm nhạc triệu bản. Tháng 6, nhóm biểu diễn tại KSPO DOME, và gần nhất là single album thứ 2 "TO US" phát hành ngày 2/11 với ca khúc chủ đề "Count on Me".

TWS trở lại năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

ALLDAY PROJECT, nhóm nhạc hỗn hợp do nhà sản xuất TEDDY thành lập, cũng trở lại sau khi đồng thời giành giải Tân binh và Bonsang Nhạc số tại mùa giải thứ 40. Nhóm gây dấu ấn với ca khúc debut "FAMOUS", tiếp đó là "ONE MORE TIME" từng đạt hạng 2 trên Melon TOP100, rồi mini album đầu tay với ca khúc chủ đề kép "LOOK AT ME".

ALLDAY PROJECT. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

KiiiKiii cũng biểu diễn năm thứ 2 liên tiếp, sau khi nhận giải Next Generation Award ở mùa giải trước. Ca khúc "404 (New Era)" thuộc mini album thứ 2 "Delulu Pack" giúp nhóm lần đầu chạm No.1 Melon TOP100, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng Digital và Streaming hàng tháng của Circle Chart. Tháng 8, nhóm ra mắt mini album thứ 3 "WhyKiiiKiii" với ca khúc chủ đề "POP OFF POP OFF".

KiiiKiii. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

YENA, RESCENE và dàn tân binh triệu bản

Nữ ca sĩ YENA, xuất thân từ IZ*ONE, đã từng bước xây dựng màu sắc riêng qua "SMILEY" và "NEMONEMO". Tháng 3 năm nay, cô phát hành mini album thứ 5 "LOVE CATCHER", với ca khúc chủ đề "Catch Catch" tạo làn sóng thử thách nhảy trên các nền tảng video ngắn.

Nữ ca sĩ YENA. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

RESCENE lần đầu góp mặt tại Golden Disc Awards trong bối cảnh ca khúc "LOVE ATTACK" phát hành năm 2024 bất ngờ trở lại bảng xếp hạng năm nay. Màn tái hiện "Pretty Girl" của KARA cũng nhận nhiều phản hồi tích cực, và ngày 3/11, nhóm ra mắt mini album thứ 4 "PULSE".

RESCENE lần đầu góp mặt tại Golden Disc Awards. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

ALPHA DRIVE ONE, nhóm nhạc thành lập từ "Boys Planet 2" của Mnet, ra mắt tháng 1 với mini album đầu tay "EUPHORIA" và bán hơn 1,44 triệu bản ngay tuần đầu, trở thành nhóm triệu bản từ sản phẩm debut. Nhóm hiện có tên trong danh sách đề cử ở cả 2 hạng mục Tân binh và Bonsang Album.

Tân binh triệu bản ALPHA DRIVE ONE. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

AND2BLE ra mắt tháng 5 với mini album "Sequence 01: Curiosity", đạt 730.000 bản tuần đầu. Đến tháng 10, mini album thứ 2 "Sequence 02: Attraction" với ca khúc chủ đề "French Kissing" vượt 800.000 bản trong tuần đầu phát hành.

AND2BLE. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

Tân binh A2O LITE cũng lần đầu đến Golden Disc Awards, sau khi ca khúc debut "NEON" liên tiếp giành vị trí dẫn đầu trên các chương trình âm nhạc. Khả năng hát live ổn định của các thành viên là điểm cộng giúp nhóm nổi bật giữa thế hệ tân binh.

Tân binh A2O LITE. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

Hearts2Hearts chuẩn bị cho lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải. Sau ca khúc debut "The Chase", nhóm ghi dấu với "RUDE!" phát hành tháng 2, đạt hạng 2 Melon TOP100 và vượt 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Tháng 6, mini album thứ 2 "Lemon Tang" đạt nửa triệu bản, kỷ lục doanh số cao nhất của nhóm, và đến tháng 8, nhóm chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản với single "ICONIC HEART".

Hearts2Hearts. Ảnh: BTC Golden Disc Awards

Sung Si Kyung, Moon Ga Young tiếp tục cầm micro

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên tôn vinh những thành tựu nổi bật của âm nhạc đại chúng Hàn Quốc trong năm. Tiếp nối mùa giải trước, MC Sung Si Kyung và nữ diễn viên Moon Ga Young sẽ dẫn dắt chương trình. Dàn khách mời trao giải gồm Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Ji Chang-wook, Hwang In-youp và Go Youn-jung.

Mùa giải năm nay có MB Bank là nhà tài trợ danh xưng, cùng sự đồng hành của Trip.com Group và MAISeat (Damai International), thương hiệu mới thuộc nền tảng bán vé Damai Entertainment của Tập đoàn Alibaba.