Chính thức: Suri Cruise cắt đứt quan hệ với bố ruột Tom Cruise

Mối quan hệ giữa 2 cha con Tom Cruise - Suri Cruise đã liên tục khiến dư luận dậy sóng trong những năm qua. Trước đây, Suri Cruise từng được phát hiện không còn sử dụng họ Tom Cruise trong tên của mình. Tuy nhiên, khi ấy nhiều người còn tưởng đó là nghệ danh của Suri chứ cô nàng vẫn chưa hoàn toàn đổi tên. Thế nhưng, tới sáng 28/7, tờ Pagesix đưa tin, Suri đã chính thức làm thủ tục đổi tên hợp pháp, qua đó cắt đứt quan hệ với bố mình - Tom Cruise.

Được biết, Suri đã đăng ký cử tri tại bang Pennsylvania (nơi cô hiện đang sinh sống) với cái tên Suri Noelle vào tháng 10/2024 khi đang học năm nhất đại học. Điều này cho thấy con gái Tom Cruise đã sử dụng tên Suri Noelle trên các loại giấy tờ tùy thân cùng hồ sơ pháp lý quan trọng của mình. Như vậy, cô nàng sinh năm 2006 đã chính thức bỏ họ bố và thay vào đó bằng tên đệm của mẹ để tạo thành cái tên Suri Noelle như hiện tại.

Nguồn tin cho biết thêm, con gái Tom Cruise không nộp đơn yêu cầu đổi tên tại bang Pennsylvania. Nhiều khả năng cô nàng đã làm thủ tục đổi tên tại New York trước khi chuyển lên đại học.

Suri Cruise chính thức cắt đứt quan hệ với bố - Tom Cruise. Ảnh: Pagesix

Còn nhớ tại lễ tốt nghiệp tại trường trung học LaGuardia (thành phố New York, Mỹ) hồi tháng 6/2024, dân tình đã phát hiện Suri không còn sử dụng họ Tom Cruise trong tên. Trong tập sách nhỏ về lễ tốt nghiệp, cô được ghi nhận là Suri Noelle. Trước đó, cô nàng gen Z cũng dùng tên này khi tham gia buổi diễn Head Over Heels ở New York vào tháng 5/2024.

Ban đầu, khán giả còn cho rằng Suri dùng tên đó làm nghệ danh hoặc muốn thể hiện sự tôn vinh dành cho mẹ mình - Kate Holmes (tên đầy đủ là Kate Noelle Holmes). Thế nhưng tới nay, truyền thông Mỹ lại cho hay Suri đã thực sự hoàn tất thủ tục đổi tên hợp pháp và không còn sử dụng họ bố trong tên mình.

Suri từng được phát hiện không sử dụng họ bố trong buổi lễ tốt nghiệp trung học, nhưng khi ấy mọi người còn tưởng đây là nghệ danh hoặc cách cô nàng gen Z bày tỏ tình cảm với mẹ mình. Ảnh: Pagesix

Suri hiện đang theo học tại ngôi trường Đại học Carnegie Mellon bang Pennsylvania. Nữ sinh viên sinh hoạt tại ký túc xá của trường, luôn tranh thủ về thăm mẹ vào các kỳ nghỉ quan trọng trong năm.

Kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012, minh tinh Katie Holmes đã 1 mình nuôi dạy Suri, đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành. Về phần Tom Cruise, nam tài tử đã không xuất hiện cùng con gái suốt hơn 12 năm qua. Cách đây 3 năm, 1 nguồn tin thân cận cho biết Tom Cruise đã không phải 1 phần trong cuộc sống của Suri. Vậy nhưng nam diễn viên vẫn chu cấp đầy đủ cho Suri tới năm 18 tuổi và sau đó tiếp tục chi trả học phí trong giai đoạn đại học cho con gái.

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa và không còn diện những trang phục đắt đỏ như trước. Minh tinh Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.