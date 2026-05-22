CHÍNH THỨC: Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2026, sớm hơn mọi năm gần 2 tuần

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất của mùa tuyển sinh năm nay khi thời gian tổ chức kỳ thi được đẩy lên sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm, đồng thời sớm khoảng một tháng so với dự kiến từng được đưa ra hồi đầu năm học.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ làm bài thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, trong đó môn Ngoại ngữ chủ yếu là Tiếng Anh.

Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây, các em sẽ tiếp tục thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2026 chi tiết như sau:

Về cách tính điểm xét tuyển, hệ đại trà sẽ xét tổng điểm của 3 môn thi, không nhân hệ số, với mức điểm tối đa là 30. Trong khi đó, đối với các trường chuyên, điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm của 4 môn, trong đó môn chuyên được tính hệ số 2, tối đa 50 điểm.

Một điểm thay đổi khác trong mùa tuyển sinh năm nay liên quan tới quy định xét nguyện vọng. Theo đó, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực tuyển sinh như trước đây. Sau khi hoàn tất đăng ký, học sinh sẽ không được thay đổi thứ tự các nguyện vọng.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3. Tuy nhiên, điều kiện là điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn của trường lần lượt 0,5 điểm và 1 điểm. Mức chênh lệch này được đánh giá là “dễ thở” hơn so với những năm trước khi đã giảm một nửa.

Việc kỳ thi diễn ra sớm hơn khiến không ít học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã bước vào giai đoạn ôn tập với cường độ cao hơn. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng việc công bố lịch thi từ sớm sẽ giúp học sinh chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập và phân bổ thời gian ôn luyện hợp lý trước kỳ thi được xem là áp lực còn hơn cả thi đại học.