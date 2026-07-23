Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 16/7/2026 về tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2026).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến người có công với cách mạng, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Chủ động, tổ chức kịp thời thực hiện việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2026) tới các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố.

Tổng kinh phí tặng quà 10,399 tỷ đồng

Theo Kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tặng 2.107 suất quà, với tổng kinh phí 10,399 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách Thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ngoài nguồn kinh phí này, các địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người có công.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động tri ân người có công gắn với các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định.

Mức quà các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Thành phố tặng 10 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Bên cạnh đó, tặng quà mức 3 triệu đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới:

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước";

- Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" (trường hợp người đứng tên trong Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Thành phố Hà Nội cũng tổ chức thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Theo đó, lãnh đạo UBND các xã, phường: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa được ủy quyền thăm, tặng quà các cơ sở cách mạng là tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến" với mức 27 triệu đồng/đơn vị, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Mỗi xã, phường cũng lựa chọn 2 gia đình người có công tiêu biểu để tổ chức thăm, tặng quà với mức 12 triệu đồng/suất, trong đó có 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng.