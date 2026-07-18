Chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Trở thành vợ liệt sĩ sau gần 60 năm chờ đợi

Quyết định trên được căn cứ theo hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên như Bằng Tổ quốc ghi công 2P.944b theo Quyết định số: 04/TTga ngày 02/01/1978 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/8/2026. Mức trợ cấp tuất hằng tháng là 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng.

Quá trình làm hồ sơ đề nghị công nhận vợ liệt sĩ

Sáng 18/7, cuộc họp thân tộc họ Huỳnh khép lại bằng sự đồng thuận của toàn bộ gia đình trong việc xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau đó, UBND xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cũng trong sáng cùng ngày, UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau khi nhận được sự thống nhất của toàn thể thân tộc họ Huỳnh. Hồ sơ được chuyển lên cấp tỉnh ngay trong ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ - cho biết, để hoàn thiện hồ sơ, địa phương đã tổ chức cuộc họp thân tộc họ Huỳnh nhằm lấy ý kiến của gia đình liệt sĩ về mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Cuộc họp có sự tham dự của các bậc cao niên, trưởng tộc cùng những người thân trực hệ của liệt sĩ. Sau khi nghe lại toàn bộ quá trình, đối chiếu các thông tin và trao đổi dân chủ, các thành viên trong gia tộc đều thống nhất ký xác nhận.

"Sau khi trao đổi, toàn thể thân tộc thống nhất rất cao, đồng thuận làm hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên", ông Đặng Văn Tây Lo cho biết.

Theo ông Lo, 6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm: Bà Huỳnh Thị Sảnh (SN 1942, cô ruột liệt sĩ), ông Huỳnh Văn Chín (SN 1963), bà Huỳnh Thị Lê (SN 1958), ông Huỳnh Văn Mười (SN 1969), ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971, được gia tộc ủy quyền đại diện lập hồ sơ) và ông Lê Văn Xem (SN 1960, con của cô ruột liệt sĩ).

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND xã Vàm Cỏ đã chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên để xem xét, giải quyết theo quy định.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng bà Nguyễn Thị Lệ đến Công viên Lê Thị Riêng thắp hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Không khí cuộc họp nhiều lần chùng xuống khi câu chuyện kéo dài hơn nửa thế kỷ của bà Nguyễn Thị Lệ được nhắc lại. Người xúc động nhất là bà Huỳnh Thị Sảnh - cô ruột liệt sĩ, hiện là người đứng đầu gia tộc họ Huỳnh. Ở tuổi 84, bà Sảnh nhiều lần nghẹn lời trước khi đặt bút ký vào văn bản xác nhận.

"Gia đình chỉ mong Nhà nước công nhận đúng sự thật để cháu tôi và cô Lệ được trọn nghĩa, trọn tình. Đây là điều cả gia đình mong mỏi từ rất lâu", bà Sảnh nói.

Trường hợp có nhiều yếu tố đặc thù

Theo ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, đây là trường hợp có nhiều yếu tố đặc thù. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mới trong thời gian yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà Lệ cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ. Suốt nhiều năm, việc thờ cúng liệt sĩ do gia đình và các em ruột đảm nhận, bà Lệ cũng không trực tiếp phụng dưỡng cha mẹ liệt sĩ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị được xem xét hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Tuy nhiên, hồ sơ được cơ quan chức năng trả lại và hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ công nhận bà là con dâu. Theo quy định, nếu có giấy xác nhận này thì không cần giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bà Lệ không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn và cũng không nộp lại để tiếp tục được xem xét.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp nén nhang nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Việc thân tộc họ Huỳnh đồng thuận ký xác nhận được xem là tình tiết quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, tạo thêm cơ sở thực tế cho các cơ quan chức năng xem xét trường hợp đã kéo dài hơn 50 năm.

Liên quan đến hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết vẫn còn một nội dung cần được xác minh. Cụ thể, Quyết định số 04/TTg-A và giấy báo tử đều ghi tên liệt sĩ là "Huỳnh Văn Quyên", trong khi Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi "Huỳnh Văn Quên". Sau khi xác minh, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu có căn cứ.