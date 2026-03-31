Liên quan đến hoàn cảnh của em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) - cô bé làm thuê nuôi 3 em nhỏ, chính quyền địa phương và người trong cuộc khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc mẹ các em đã trở về là không chính xác.

Được biết, em Mỹ Hương là con gái lớn của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê Quảng Ngãi). Nhiều năm trước, vợ chồng anh chị đến Tân Hội làm phu hồ, trồng rau để mưu sinh.

Bé Hà Thị Mỹ Hương chia sẻ về những thông tin không chính xác cho rằng mẹ em đã trở về trong thời gian qua

Năm 2023, tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của anh Ót, để lại người vợ cùng 4 đứa con thơ. Sau biến cố, chị Yến Hà một mình vật lộn nuôi các con, nhưng khó khăn kéo dài khiến chị rơi vào trầm cảm. Cuối năm 2025, chị bỏ đi, để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai còn non nớt của em Mỹ Hương. Từ đó, cô bé 16 tuổi phải tự lo cho các em.

Xoay quanh những thông tin người mẹ của các em, ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã xác định được nơi ở và nơi làm việc của bà, đồng thời đang thực hiện các thủ tục cần thiết. "Hiện chúng tôi đã tìm được mẹ cháu, hiện đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn xã Tân Hội. Chính quyền đã mời người mẹ về làm việc để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua", ông thông tin.

Liên quan đến hoàn cảnh gia đình, ông Thế cho biết thêm: "Mẹ cháu hiện đang sống với người đàn ông khác nhưng chưa đăng ký kết hôn nên thông tin người mẹ đi bước nữa là chưa chính xác. Trước đây người mẹ vẫn có qua lại, nhưng khoảng 6-7 tháng gần đây thì rất ít về". Hiện tại, các cháu vẫn nhận được sự hỗ trợ từ người thân và hàng xóm.

Trước đó, sau khi hoàn cảnh của mấy chị em Mỹ Hương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và báo chí, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng để các em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đồng thời, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin cho rằng "người mẹ đã trở về sau khi nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng", "mẹ về đúng lúc quá, hơn 3,2 tỷ đồng luôn đó", "còn tiền bạc còn mẫu tử, hết cơm gạo hết mẹ con"...

Kèm theo đó, nhiều người dùng Facebook đã cắt ghép hình ảnh 4 chị em Hương cùng một người phụ nữ được cho là người mẹ nhằm thu hút sự chú ý, gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 4 chị em Mỹ Hương.

