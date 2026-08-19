Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện ngày 19/8 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công điện nêu, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về trật tự, an toàn giao thông gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thủ tướng lưu ý tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường… Đồng thời, cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; kịp thời thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan rà soát quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, công tác kiểm định phương tiện và các quy định có liên quan để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, theo hướng quản lý chặt chẽ các đối tượng, loại hình kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, cần có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới;

Các cơ quan cần khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn giao thông mới phát sinh. Rà soát, tạm dừng các công trình đang cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến giao thông huyết mạch trong thời gian nghỉ lễ.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa, đón học sinh; tăng cường tổ chức giao thông khu vực trường học.