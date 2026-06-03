Chiến lược đầu tư thông minh chống lạm phát: "Mẹ bỉm" hiện đại chọn tích sản định kỳ thay vì tích vàng

Bí quyết đầu tư thông thái mới cho các "Mẹ bỉm"

Nỗi lòng của chị Minh Anh cũng là bài toán đau đầu của hàng triệu người mẹ hiện đại. Trong bối cảnh lạm phát khiến đồng tiền có phần trượt giá, việc "tay hòm chìa khóa" làm sao để tiền đẻ ra tiền, chuẩn bị cho tương lai của con cái trở thành áp lực không nhỏ. Trước đây, thói quen của thế hệ đi trước là gom tiền mua vàng hoặc gửi tiết kiệm. Thế nhưng ngày nay, những người phụ nữ hiện đại, nhạy bén với công nghệ đang truyền tai nhau một lối đi mới: Tích sản cổ phiếu định kỳ.

Vì sao tích sản định kỳ trở thành "chân ái" của mẹ bỉm?

Nhiều người thường nghĩ đầu tư chứng khoán là phải ngồi canh bảng điện tử từ sáng đến chiều, là những con số xanh đỏ đau đầu và rủi ro cao. Nhưng với hình thức "Mua cổ phiếu tích lũy định kỳ", tư duy này hoàn toàn thay đổi.

Tích lũy định kỳ trở thành "chân ái" của mẹ bỉm

Thay vì phải gom một số tiền lớn mua vàng trong thị trường vàng đầy biến động, các mẹ có thể bắt đầu tích lũy chỉ từ vài trăm nghìn đồng – tương đương với việc bớt đi một vài chiếc váy hay vài ly trà sữa mỗi tuần. Chỉ cần mở tài khoản chứng khoán với vài bước cơ bản rồi đặt lệnh mua cổ phiếu định kỳ là đều đặn mỗi tuần hoặc mỗi tháng, một khoản tiền sẽ được tự động trích ra để mua các cổ phiếu thuộc nhóm ngành uy tín, tăng trưởng bền vững mà mình chọn.

Điểm cộng lớn nhất của chiến lược này là giúp người phụ nữ "quên đi" biến động ngắn hạn của thị trường. Khi giá cổ phiếu giảm, số tiền cố định của bạn sẽ mua được nhiều cổ phần hơn. Khi giá tăng, tài sản tổng thể của bạn sẽ tăng trưởng. Đây chính là nguyên lý "trung bình hóa chi phí" – một bài toán "vén khéo" cực kỳ thông minh giúp tích sản an toàn, dài hạn cho con cái đồng thời hạn chế rủi ro mua vào ở vùng giá cao.

Chương trình Tích sản định kỳ của KBSV với nhiều khuyến mãi diễn ra từ 01/06/2026 - 31/08/2026

Hiện tại, khi bắt đầu trải nghiệm tính năng Mua cổ phiếu tích lũy định kỳ trên ứng dụng KB Buddy hoặc website KB Buddy WTS của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), các mẹ bỉm sữa sẽ nhận được quà tặng là tiền mặt vào tài khoản cực kỳ hấp dẫn để gia tăng vốn tích lũy.

Đáng chú ý, để khuyến khích làn sóng tích sản kỷ luật ở nhóm khách hàng cá nhân, Chứng khoán KB Việt nam cũng đang triển khai chương trình đồng hành với tổng giá trị quà tặng lên đến nửa triệu đồng cho mỗi tài khoản mở mới tham gia Mua cổ phiếu tích lũy. Theo đó, những người đi đầu thiết lập và duy trì được thói quen tích lũy định kỳ trong những tháng đầu tiên sẽ nhận được các khoản "vốn" là voucher tiền mặt cộng thẳng vào tài khoản giao dịch để tái đầu tư. Đây được đánh giá là một điểm tựa tài chính thông minh, giúp tối ưu hóa dòng tiền ngay từ những bước đi đầu tiên trên hành trình tích lũy dài hạn.

Tìm hiểu toàn bộ thể lệ chương trình và các điều kiện nhận gói ưu đãi tại đây.

Thay vì ngồi lo lắng trước cơn bão lạm phát, việc chủ động thay đổi tư duy chi tiêu và tận dụng các công cụ tài chính thông minh chính là cách mẹ bỉm hiện đại bảo vệ tài sản gia đình. Một khoản tích lũy nhỏ đều đặn mỗi tháng trên tài khoản chứng khoán hôm nay sẽ là bệ phóng vững chắc cho tương lai của con yêu mai sau.