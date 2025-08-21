Chiến lược đầu tư giáo dục từ sớm của gia đình Việt giúp con tự tin phát triển toàn diện

Lựa chọn chuẩn bị từ sớm

Tại Việt Nam, chi tiêu cho giáo dục luôn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách chi tiêu của các hộ gia đình. Báo cáo được Fiin Group công bố năm 2024 cho biết chi tiêu cho giáo dục tại Việt Nam liên tục tăng những năm gần đây, chiếm 47% tổng chi tiêu trong hộ gia đình tại các đô thị. Nhu cầu này sẽ tiếp tục tăng mạnh khi dân số trong độ tuổi trung học của Việt Nam tăng thêm 0,6% vào năm 2030.

Song song với đó, sự bùng nổ của AI, robot và công nghệ tự động hóa đang tái định hình thị trường lao động. Không ít công việc dần bị thay thế, trong khi những ngành nghề mới lại đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, sở hữu kỹ năng công nghệ và tư duy linh hoạt. Xu hướng tuyển dụng dựa trên kỹ năng (skill-based hiring), đặc biệt là kỹ năng sử dụng AI, cũng đang ngày càng phổ biến. Điều này tiếp tục đặt ra thách thức khi các phụ huynh không chỉ phải chuẩn bị tài chính cho học phí mà còn là những khoản chi phí cho các khoá học phù hợp để con có thể làm quen với khoa học dữ liệu, AI… từ sớm.

Gia đình Việt có xu hướng lập kế hoạch giáo dục cho con ngay từ sớm.

Chị Mai Lan (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, chi phí đầu tư giáo dục cho con đã được hai vợ chồng chị chuẩn bị từ những năm con học mẫu giáo. "Chúng tôi đã lập quỹ tiết kiệm dành riêng cho giáo dục để có thể hỗ trợ con theo đuổi các chương trình học năng khiếu, xa hơn là du học. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, khoản tích lũy này còn giúp con có điều kiện tham gia các lớp STEM từ sớm để bắt kịp xu thế của thời đại, nếu con có mong muốn", chị chia sẻ.

Xu hướng bảo hiểm – tài chính giáo dục

Trong chiến lược đầu tư dài hạn cho con, các sản phẩm bảo hiểm giáo dục đang trở thành lựa chọn phổ biến, giúp phụ huynh "khóa" khoản đầu tư, đồng thời giảm thiểu rủi ro trước biến động kinh tế. Gia đình anh Hoàng Duy (38 tuổi, tại TP.HCM) là một ví dụ điển hình. Ngay khi con gái đầu lòng chào đời vào năm 2018, anh chị đã tham gia bảo hiểm nhân thọ cho bé. Theo anh, đây không chỉ là một tấm "lá chắn" bảo vệ sức khỏe suốt quá trình trưởng thành, mà còn là cách tích lũy tài chính vững vàng cho tương lai. "Nhờ có khoản dự trù sớm, gia đình tôi có điều kiện cho con theo học các lớp STEM, công nghệ và năng khiếu ngay từ nhỏ, giúp con sớm tiếp cận tri thức và kỹ năng cần thiết cho thời đại AI", anh chia sẻ.

Có thể thấy, bảo hiểm nhân thọ ngày càng được nhiều gia đình quan tâm như một phần trong chiến lược đầu tư giáo dục. Với anh Hoàng Duy, khi bé thứ hai chào đời năm 2024, vợ chồng anh cũng tiếp tục lựa chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ. "Sản phẩm mà gia đình tôi đã lựa chọn là Chủ Động Tương Lai của BIDV MetLife", anh Duy chia sẻ.

Sản phẩm Chủ Động Tương Lai sẽ giúp cha mẹ tích lũy ổn định cho tương lai học vấn của con thông qua lãi suất từ Quỹ liên kết chung. Đồng thời, BIDV MetLife còn mang tới các khoản thưởng giá trị như: Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ từ năm thứ 10 và mỗi 5 năm sau đó đến năm thứ 30, cùng khoản Thưởng tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 30 hoặc thời điểm đáo hạn (tùy theo mốc nào đến trước).

Không dừng lại ở đó, với cơ chế đóng phí định kỳ linh hoạt, Chủ Động Tương Lai cho phép gia đình lựa chọn mức độ bảo vệ phù hợp giữa quyền lợi Cơ bản và Nâng cao, tùy theo ngân sách và nhu cầu. Ngoài ra, bố mẹ có thể tham gia thêm các gói bảo hiểm bổ trợ như Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện, Hỗ trợ viện phí hay Tai nạn Tăng cường để mở rộng phạm vi bảo vệ cho con.

Anh Duy cũng cho biết: "Sau khi tìm hiểu kỹ, vợ chồng tôi quyết định tham gia thêm sản phẩm Hỗ trợ viện phí và Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện. Trẻ con thì khó tránh khỏi chuyện ốm đau, có bảo hiểm sẽ đỡ bớt gánh nặng chi phí mỗi lần con phải điều trị. Tôi thấy yên tâm hơn nữa khi sản phẩm này bảo vệ tới 110 bệnh lý, giúp con có được sự bảo vệ đầy đủ hơn trong quá trình trưởng thành".

Chủ Động Tương Lai mang tới cho bố mẹ giải pháp linh hoạt trong việc lập kế hoạch giáo dục cho con.

Không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm, Chủ Động Tương Lai còn là món quà quý giá mà cha mẹ dành tặng con ngay từ những năm tháng đầu đời. Sự chuẩn bị này chính là nền tảng vững chắc để trẻ tự tin, chủ động bước vào hành trình phát triển bản thân, chinh phục tri thức và xây dựng tương lai tươi sáng phía trước.