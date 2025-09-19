Chiêm ngưỡng "nóc nhà Nam Bộ" giữa biển mây an tịnh đẹp chưa từng có

Sở hữu bộ "sưu tập ảnh săn mây" đáng mơ ước trong nhóm bạn, Đức Trọng (26 tuổi, TP.HCM) từng có những chuyến đi đáng nhớ đến Tà Xùa (Yên Bái), Bạch Mộc Lương Tử (Lào Cai), đỉnh Langbiang (Lâm Đồng)... Tháng 9 này, Đức Trọng tiếp tục có hành trình săn mây trên đỉnh núi thiêng Bà Đen, Tây Ninh.

Biển mây bao trùm đỉnh núi cao nhất Nam Bộ. Ảnh: Đức Trọng

Từ TP.HCM, Đức Trọng di chuyển khoảng 4 tiếng bằng xe du lịch dịch vụ từ điểm đón trung tâm thành phố đến núi Bà Đen. Giữa vùng đồng bằng xanh mướt thanh bình, chàng trai đam mê du lịch đặc biệt ấn tượng với ngọn núi sừng sững nổi lên giữa vùng đồng bằng mênh mông.

"Ngay trước ngày tôi đi Tây Ninh, thời tiết khá thuận lợi. Sau những cơn mưa, nhiều nhiếp ảnh gia đã chụp được ảnh núi Bà Đen từ TP.HCM. Nhiều kênh fanpage địa phương cũng cập nhật những hình ảnh biển mây trắng muốt, bềnh bồng bao phủ đỉnh núi. Tôi theo dõi dự báo thời tiết để lên kế hoạch, quyết tâm phải có hành trình săn mây ngay tại những vùng núi nổi tiếng ở miền Nam".

"Săn mây" chiều tối là khoảnh khắc chạm đến vẻ đẹp của mây trời và ánh sáng huyền ảo. Ảnh: Hải Triều

Hải Triều - nhiếp ảnh gia gắn bó lâu năm với Tây Ninh cho biết, anh đã có vô số lần săn mây ở cả hai khung giờ lúc sáng sớm và chiều tối. "Từ xa, tôi có thể ngắm nhìn ngọn núi cao thanh bình "đội mũ mây" theo nhiều hình dạng khác nhau. Khi lên đỉnh núi lại được tận mắt chiêm ngưỡng những suối mây lượn quanh chân tượng Phật Bà, men theo ngọn cây, hướng gió... mang đến cảm giác rất an tĩnh, thư thái và bềnh bồng như tái hiện cõi tiên".

Mây bao trùm đỉnh núi trong khoảnh khắc bình minh. Ảnh: Hải Triều

Là đỉnh núi cao nhất vùng Nam bộ, núi Bà Đen tạo điểm nhấn uy nghi với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á toạ lạc trên đỉnh núi. Khí hậu ôn hòa mát lành trên đỉnh núi góp phần đưa núi Bà trở thành điểm hẹn vãn cảnh thiền tâm thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Mây che đỉnh núi, gió thổi hương đồng là vẻ đẹp độc đáo ở vùng núi Bà, Tây Ninh. Ảnh: Hải Triều

Không chỉ thu hút các bạn trẻ đam mê trải nghiệm du lịch, mỗi mùa mây đến trên đỉnh núi Bà, nhiều nhiếp ảnh gia cũng yêu thích hành trình săn ảnh độc đáo. Những khung ảnh đẹp như tranh vẽ khi mây phủ núi cao, những cánh đồng lúa xanh mướt mênh mông dưới chân núi... ngày càng đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến săn ảnh hot bậc nhất tại Nam bộ.

Săn mây buổi chiều tối trên đỉnh núi Bà là trải nghiệm biến hóa liên tục của ánh sáng, phong cảnh và mây trời. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Khung giờ săn mây lý tưởng để có được những bức ảnh "để đời" là từ 5 – 10 giờ sáng hoặc 5-6 giờ chiều, tùy điều kiện thời tiết thực tế. Thông thường sau những cơn mưa lớn, trời quang đãng và độ ẩm không khí cao gặp không khí lạnh trên đỉnh núi sẽ hội tụ thành những "đại tiệc ngàn mây" đẹp như tiên cảnh.

Khung cảnh đỉnh núi ẩn hiện trong biển mây đẹp ngỡ ngàng. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Rất nhiều hiện tượng mây đã tạo nên cơn sốt săn mây núi Bà như mũ mây (mây thấu kính), mây phượng hoàng, cầu vồng lửa, biển mây... Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú kết hợp cùng những công trình tâm linh mang tính biểu tượng và phong cảnh "đệ nhất thiên sơn" khiến núi Bà Đen hút hàng triệu du khách đến tham quan, chiêm bái mỗi năm.

Tuyến cáp treo rẽ mây đưa khách lên đỉnh thiêng. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Để phục vụ cho du khách mùa mây, Sun World Ba Den Mountain vận hành tuyến cáp lên đỉnh núi từ 5 giờ sáng. Vào những ngày lý tưởng, khi cabin vừa di chuyển được khoảng một nửa chặng đường, du khách như đã có thể chạm đến biển mây ngay bên ngoài khung kính. Ngay bên dưới là rừng cây hùng vĩ tuyệt đẹp. Càng lên gần đến đỉnh núi, suối mây càng phủ dày tôn lên vẻ thơ mộng của núi rừng.

Mây bao phủ quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Đặt chân lên đỉnh núi, bầu không khí se lạnh như càng xác thực du khách đã đến với miền tiên cảnh. Phảng phất quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là những cụm mây trôi lững lờ, biến hóa theo luồng gió và ánh sáng tự nhiên.

Tượng Di Lặc Bồ Tát trong biển mây. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ngay bên triền núi, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới an nhiên với nụ cười hoan hỉ giữa ngàn mây là hình ảnh đặc biệt thu hút du khách. Nhân viên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cho biết, săn mây quanh tượng Di Lặc đặc biệt khó, nhưng một khi biển mây ùa về quanh tượng thì sẽ tạo nên cảnh đẹp mê hoặc không khác gì chốn bồng lai. Tượng Di Lặc khổng lồ khi ẩn khi hiện trong lớp lớp mây là một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ.

Hội Yến Diêu Trì Cung tại Toà Thánh. Ảnh: Hải Triều