Mới đây, một gara ô tô ở Thanh Hóa đã đăng tải hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội về một chiếc xe Mercedes C250 màu trắng bị “bỏ quên” tại gara suốt 2 năm trời không có ai đến nhận.

“Chuyện là bác chủ xe đến gara em để sửa xe, nhưng bác đã để xe ở gara được 2 năm rồi mà không quay lại lấy. Tiền sửa em không lấy được, mỗi tháng lại tốn tiền bãi gửi xe cho bác. Em nhờ mọi người ai biết thông tin chủ xe cho em xin, năm hết Tết đến rồi”, chủ bài viết chia sẻ.

Thông tin đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Mọi người cũng bày tỏ sự thắc mắc vì sao một tài sản lớn như vậy lại bị “bỏ quên”?

Chiếc Mercedes được đưa đến gara sửa nhưng sau gần 2 năm vẫn không có người đến nhận lại xe. (Ảnh: Otofun Thanh Hóa)

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh P., chủ đại lý phụ tùng ô tô ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiếc Mercedes trên được vị khách nữ mang đến một gara ô tô trên địa bàn phường Hàm Rồng để sơn và sửa chữa. Anh P. là người cung cấp phụ tùng cho gara này.

Khi chiếc xe được sửa chữa xong, anh P. liên hệ với chủ gara để thanh toán tiền phụ tùng thì phía gara thông báo rằng chủ xe không quay lại nhận xe. Anh P. và chủ gara gửi chiếc Mercedes tại bến bãi và phải bỏ tiền túi để trả phí gửi xe, chờ khách hàng quay lại giải quyết. Tuy nhiên, đã gần 2 năm trôi qua, chủ xe vẫn chưa đến nhận.

Chủ đại lý phụ tùng ô tô kể thêm, anh đã nhiều lần liên hệ với vị khách hàng này song chỉ nhận được lời hứa sẽ sớm đến xử lý sự việc.

Thời gian kéo dài đã quá lâu, anh P. và chủ gara rơi vào tình thế bất đắc dĩ, buộc phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ xe và giải quyết dứt điểm. Đến ngày 25/1 nếu vẫn không có ai đến nhận xe, anh P. và chủ gara sẽ nhờ công an vào cuộc xử lý.