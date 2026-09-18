Chiếc đồng hồ khiến cả giới sưu tầm đi tìm suốt một tháng sau đêm Oscar của Robert Pattinson

Đêm Oscar tháng 3, giữa hàng loạt thảo luận về trang phục và giải thưởng, một bộ phận khán giả dán mắt vào cổ tay Robert Pattinson. Chiếc đồng hồ anh đeo có vỏ và dây liền mạch bằng vàng hồng, mặt số tông nâu ấm, bố cục bốn mặt số phụ đặc trưng của lịch vạn niên. Không ai tra ra được model, đơn giản vì nó chưa tồn tại trên thị trường.

Câu trả lời xuất hiện vào tháng 4, khi Watches & Wonders Geneva 2026 khai màn. Chiếc đồng hồ ấy là Master Control Chronomètre Perpetual Calendar, phiên bản vàng hồng thuộc bộ sưu tập Master Control Chronomètre hoàn toàn mới của Jaeger-LeCoultre. Đến ngày 2/9, nhà chế tác Thụy Sĩ công bố Pattinson là Đại sứ Thương hiệu toàn cầu, và chiến dịch đầu tiên của anh, ra mắt giữa tháng 9, lấy đúng chiếc Perpetual Calendar đó làm tâm điểm.

Mối liên hệ giữa nam diễn viên và Jaeger-LeCoultre thực ra có gốc rễ xa hơn nhiều so với đêm Oscar. Pattinson kể rằng hồi 14 tuổi, anh từng mượn chiếc Reverso của mẹ để đeo đi học, với niềm tin trẻ con rằng nó sẽ khiến mình trông sành điệu hơn. Sau đêm trao giải, phản ứng của những người xung quanh trước chiếc Perpetual Calendar chưa ra mắt mới thực sự kéo anh quay lại với thế giới đồng hồ cơ. Với anh, một chiếc đồng hồ hay không nằm ở độ chính xác, mà ở tính cách và câu chuyện phía sau cách nó được tạo ra.

Đằng sau màn ra mắt trên thảm đỏ là một trong những cuộc làm mới đáng chú ý nhất của dòng Master Control trong nhiều năm, và phần lớn giá trị của nó nằm ở chỗ ít ai nhìn thấy.

Cả ba mẫu đều đạt chứng nhận COSC, tiêu chuẩn chronometer của Thụy Sĩ. Nhưng Jaeger-LeCoultre còn đi xa hơn khi giới thiệu con dấu High Precision Guarantee, thay thế cho chuẩn 1000 Hours Control vốn gắn với thương hiệu nhiều thập kỷ. Điểm khác biệt nằm ở đối tượng kiểm định: COSC chỉ chứng nhận bộ máy, còn High Precision Guarantee kiểm tra chiếc đồng hồ đã hoàn thiện, bao gồm cả khả năng chịu va đập, hoạt động ở các tư thế khác nhau, chịu thay đổi độ cao và nhiệt độ, đồng thời bảo chứng tám kỹ thuật hoàn thiện thủ công truyền thống. Master Control Chronomètre là bộ sưu tập đầu tiên mang con dấu này, và đó mới là lý do chữ "Chronomètre" được đưa vào tên gọi.

Master Control từ lâu gắn với những chiếc đồng hồ vỏ tròn tỷ lệ cổ điển và phong cách thanh lịch. Với phiên bản 2026, Jaeger-LeCoultre giữ nền tảng ấy nhưng thay đổi đáng kể cách chiếc đồng hồ hiện diện trên cổ tay.

Điểm nhận diện rõ nhất là dây kim loại ba hàng mắt xích nối liền với vỏ, đưa dòng Master lần đầu bước hẳn vào địa hạt đồng hồ thể thao cao cấp. Ý tưởng này được lần ngược về chiếc Master Mariner Chronomètre năm 1973, mẫu đồng hồ từng kết hợp vỏ thép với dây kim loại tích hợp vào thời điểm ranh giới giữa đồng hồ thanh lịch và đồng hồ thể thao vẫn còn rất rõ. Hơn nửa thế kỷ sau, cấu trúc đó trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho bộ sưu tập mới.

Dây đeo được xử lý như một phần của bộ vỏ, với đường nét chạy liền từ thân vỏ xuống những mắt dây đầu tiên, trong khi các bề mặt chải xước và đánh bóng đặt xen kẽ để thay đổi theo ánh sáng. Hình khối góc cạnh trên mắt dây lặp lại dáng kim Dauphine và các cọc giờ vát cạnh trên mặt số, giúp thiết kế đậm chất thể thao vẫn giữ được tinh thần lịch thiệp. Ở các phiên bản thép, mặt số xanh xám hoàn thiện chải tia mặt trời với sắc độ đậm dần về phía rìa, tạo tương phản sâu khi bắt sáng. Phiên bản vàng hồng đi cùng mặt số tông đồng ấm, chính là diện mạo từng xuất hiện trên cổ tay Pattinson.

Perpetual Calendar

Gọn gàng nhất trong bộ ba là Master Control Chronomètre Date, mã Q4158120 cho phiên bản thép, đường kính 38 mm và dày 8,4 mm, tương đương kích cỡ một chiếc dresswatch tiêu chuẩn. Bộ máy tự động Calibre 899 chỉ dày 3,3 mm, nhờ đó Jaeger-LeCoultre duy trì được dáng vỏ mỏng ngay cả khi chuyển sang cấu trúc dây liền vỏ vốn đòi hỏi tỷ lệ khắt khe.

Mặt số chỉ giữ lịch ngày ở vị trí 3 giờ bên cạnh ba kim giờ, phút, giây. Calibre 899 vận hành ở tần số 4 Hz và dự trữ năng lượng 70 giờ. Chiếc Date vì thế là cách tiếp cận trực diện nhất với bộ sưu tập: không cần nhiều chức năng để gây chú ý, mà dựa vào tỷ lệ, sự tối giản và hoàn thiện tinh tế.

Power Date Reserve

Master Control Chronomètre Date Power Reserve, mã Q4168120, có đường kính 39 mm và dày 9,2 mm, gây ấn tượng với hai mặt số phụ đặt cân xứng trên trục 9 giờ và 3 giờ. Bên trái hiển thị mức năng lượng còn lại, bên phải là lịch ngày bằng kim thay cho cửa sổ ngày truyền thống.

Cách sắp xếp này lấy cảm hứng từ mẫu Futurematic ra mắt năm 1951. Trên thiết kế mới, các chi tiết đỏ xuất hiện vừa đủ ở vùng dự trữ năng lượng thấp và con số 31 trên lịch ngày, tạo điểm nhấn duy mỹ trên nền mặt số xanh xám. Hai mặt số phụ được hoàn thiện với vành khuyên khắc mảnh, tách biệt khỏi mặt số chính mà không phá vỡ bố cục chung.

Đây cũng là mẫu duy nhất trong bộ ba sử dụng Calibre 738, bộ máy hoàn toàn mới do Jaeger-LeCoultre phát triển và sản xuất nội bộ, hoạt động ở tần số 4 Hz với 70 giờ dự trữ năng lượng, rotor vàng hồng 22K và các cầu máy vát cạnh 45 độ trang trí Côtes de Genève. Date Power Reserve cũng là mẫu duy nhất chỉ có phiên bản thép.

Perpetual Calendar

Ở vị trí cao nhất trong bộ ba là Master Control Chronomètre Perpetual Calendar, mẫu đồng hồ gắn với Robert Pattinson từ đêm Oscar cho tới chiến dịch quảng cáo đầu tiên của anh với thương hiệu. Con số đáng nể nằm ở độ dày: 9,2 mm cho một chiếc lịch vạn niên dây liền vỏ, bằng đúng chiếc Date Power Reserve đơn giản hơn nhiều về chức năng.

Bốn mặt số phụ đảm nhiệm toàn bộ hệ lịch, với tháng và năm tại 12 giờ, thứ ở 3 giờ, ngày ở 9 giờ và tuần trăng ở 6 giờ. Linh hồn của chiếc đồng hồ là Calibre 868 tự động, dày chỉ 4,72 mm nhưng tự nhận biết được tháng 28, 30 hay 31 ngày và tính cả chu kỳ năm nhuận. Nếu đồng hồ luôn được lên dây, hệ lịch này không cần hiệu chỉnh thủ công cho đến năm 2100, và toàn bộ hiển thị có thể điều chỉnh đồng bộ qua một nút hiệu chỉnh duy nhất trên thân vỏ.

Chi tiết tinh tế nhất nằm ở cửa sổ tuần trăng góc 6 giờ. Trên phiên bản thép, mặt trăng được chế tác từ lá platinum nguyên chất 999 phần nghìn với bề mặt chạm búa, còn phiên bản vàng hồng dùng lá vàng 958 phần nghìn. Phía sau vẻ ngoài thanh mảnh ấy, Calibre 868 vẫn cho 70 giờ dự trữ năng lượng.

Ảnh: Instagram

PV