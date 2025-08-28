Nếu phải trao cúp "chiếc bánh kem khổ nhất Việt Nam", thì xin chúc mừng: chúng ta đã tìm ra quán quân. Đó chính là chiếc bánh kem màu xanh do Tùng Maru mua về, cùng hội bạn Linh Ngọc Đàm, Xoài Non.... chúc mừng Thiều Bảo Trâm cách đây tận 4 năm trước. Thế mà, sau tận ấy thời gian, tối qua, chiếc bánh vẫn bị réo tên như 1 "nhân chứng sống" khởi đầu loạt thị phi.

Ăn xong rồi mà không được yên, đúng là khổ thật sự!

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 1/2021. Thiều Bảo Trâm đăng story khoe chiếc bánh với dòng chữ "be happy sister". Lẽ ra chỉ đơn giản là một cái bánh kem, chúc nhau vui vẻ. Nhưng đời không như là mơ. Ngay lập tức, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non nhảy vào chia sẻ lại, kèm theo caption chất chứa drama:

Linh Ngọc Đàm: "Nghiệp quật đứa nào làm chị tôi buồn".

Xoài Non: "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh".

Nói có sách mách có chứng luôn

Và thế từ một chiếc bánh kem bình thường, nó bỗng bị upgrade thành "chiếc bánh bóc phốt", mở màn cho một trong những drama nảy lửa nhất năm 2021.

Nhưng số phận chiếc bánh đâu dừng ở đó. Dân hóng drama có trí nhớ siêu phàm, cái gì hot là khắc vào não như xăm mực. Thế nên suốt 4 năm qua, hễ nhắc đến cụm từ "trà xanh" hay "be happy sister" là y như rằng, chiếc bánh màu xanh ấy lại hiện ra trong trí nhớ tập thể. Đúng kiểu: bánh ăn lâu rồi mà dư âm thì… khét lẹt đến tận bây giờ.

Đến tháng 11/2021, cả Linh Ngọc Đàm lẫn Xoài Non đều phải lên tiếng xin lỗi về việc đã gây ra hiểu lầm với story "bánh kèm" gây sốc.

Tưởng êm xuôi, ai ngờ tối qua Linh Ngọc Đàm lại tự dưng đào mộ. Cô nàng tiết lộ rằng ngày ấy, mình share story vì được Thiều Bảo Trâm cho xem tin nhắn. Nhưng xin lỗi, tin nhắn đó chẳng ai ngoài người trong cuộc được thấy, nên dân mạng lại phải "tin bằng niềm tin". Thành ra drama không kiểm chứng được, nhưng cứ mỗi lần Linh Ngọc Đàm nhắc lại là chiếc bánh lại bị lôi ra, tiếp tục gánh "nghiệp" thay.

Và điều hài nhất: đây vốn chẳng phải chuyện liên quan trực tiếp đến Linh Ngọc Đàm. Thế mà suốt 4 năm, mỗi khi có dịp, cô lại khơi lại chuyện cũ, giống như bấm nút replay cho dân mạng xem lại bộ phim đã hết tập. Người trong cuộc im thin thít, người ngoài cuộc kể lại nhiều lần. Thế mới cay cho chiếc bánh: hết bị ăn, bị chụp, bị share, giờ còn bị réo tên dài hạn.

Không chỉ thế, chiếc bánh màu xanh ấy còn trở trở thành một hình ảnh bị xa lánh âm thầm. Suốt mấy năm qua, thử hỏi có ai dám đặt một cái bánh giống hệt với dòng chữ "be happy sister" chưa? Chưa và chắc chắn cũng chẳng có. Bởi vì chẳng ai muốn sinh nhật mình biến thành tâm điểm thị phi, hay giống giống chuyện ầm ĩ nào đó. Chỉ một cái bánh thôi mà cũng đủ sức ám ảnh, nghĩ thương cái bánh.

"Bánh kem màu xanh" bạn Tùng Maru mua vẫn được nhắc lại sau 4 năm, alo Linh Ngọc Đàm!

4 năm trôi qua, chiếc bánh kem năm nào vẫn chưa được yên. Biết bao giờ mới thoát kiếp "nhân chứng bất tử" của một vụ nhiều chuyện kéo dài không hồi kết.

Ăn xong rồi mà vẫn còn nhai đi nhai lại mãi!