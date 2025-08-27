Linh Ngọc Đàm bất ngờ lên tiếng drama trà xanh 4 năm trước: "Chị Trâm cho tôi xem thư tình của anh T và chị HT!"

Tối 27/8, trên tài khoản Threads của mình, hot streamer Linh Ngọc Đàm - người từng xuất hiện trong drama trà xanh chấn động Vbiz bất ngờ chính thức lên tiếng sau nhiều năm im lặng.

Trong bài viết, nữ streamer cho biết tháng 8/2021, "chị Trâm" từng nhắn tin làm quen và cả hai trở nên thân thiết với một hội bạn. Cô kể thời điểm đó, "chị Trâm" nhiều lần chia sẻ chuyện buồn, thậm chí cho xem tin nhắn, thư từ riêng tư giữa 2 nhân vật là "anh T và chị HT", khiến nhóm bạn tin rằng có vấn đề xảy ra.

Linh Ngọc Đàm thừa nhận: "Bọn mình được xem thư tình, tin nhắn riêng của anh T và chị HT, tin nhắn của chị nhân viên C nhắn hỏi Trâm vì tưởng đôi hoa tai mới được đặt là tặng cho chị ấy, cuộc gọi của trợ lý công ty trên set quay MV... và lời khẳng định của Trâm.

Tất cả những thông tin mà Trâm đưa ra vẫn còn trong tin nhắn nhóm 4 người. Mình cam kết những lời vừa nói ra là sự thật và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai. Mình sẽ không đăng lên, các bạn có chửi mình cũng thế thôi. Nhưng bản thân mình là nhân chứng, nếu mình nói sai, người trong cuộc cứ kiện mình ra toà".

Linh Ngọc Đàm cho biết đã tin vào những gì "chị Trâm" kể về chuyện tình cảm

Theo lời Linh Ngọc Đàm, "chị Trâm" từng hứa sẽ công khai bằng chứng nhưng sau đó đổi ý vì ràng buộc công ty quản lý. Mặc dù đã được Trâm xin lỗi nhiều lần, song mối quan hệ của cả hai không còn thân thiết như trước. Nữ streamer cho rằng bản thân đã thiếu tỉnh táo, vì quá giận một người đàn ông mình từng ngưỡng mộ mà tự cho mình quyền phán xét.

Linh Ngọc Đàm viết: "Mình có lỗi với anh T và chị HT. Lúc đó mình thật sự đã thiếu tỉnh táo, và vì mình giận anh T, giận 1 người mình đã ngưỡng mộ và ủng hộ nhiều quá đến mức mình tự cho bản thân cái quyền phán xét đúng sai. Mình chân thành xin lỗi. Và ngày hôm nay, khi quyết định lên tiếng những lời này, mình đã có lỗi với Trâm.

Em xin lỗi Trâm rất nhiều, em thương Trâm nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi chuyện cứ giày xéo em, gia đình em ngày này qua ngày khác. Sau hôm nay các bạn cứ tiếp tục chửi, vì mình xứng đáng. Chị HT đã chịu đựng những gì, các bạn cứ trả lại hết cho mình. Mình cam đoan không phản kháng, chống trả bất cứ điều gì kể từ bây giờ. Cho đến khi, không ai nợ gì ai nữa".