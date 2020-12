Chia tay rồi vẫn muốn quay lại thì tuyệt đối đừng phạm sai lầm này

Chủ động đề nghị chia tay, tưởng chừng như tình cảm sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa bởi loạt nguyên nhân khác nhau, nhu cầu của hai người khác nhau và không thể hoà hợp, dĩ nhiên sẽ xảy ra xích mích, và lâu dần sẽ mờ nhạt đi những đam mê từ thuở đầu. Nhưng trên thực tế, sau khi chia tay, cả nam và nữ đều nghĩ rằng sẽ có cơ hội để quay lại, miễn là không phải hận thù nào sâu sắc.

Mặc dù con trai trong tình yêu rất lý trí nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không có cảm xúc. Khi con trai muốn chủ động chia tay, nhưng cô gái vẫn muốn níu kéo, thì phải làm sao?

Ảnh minh hoạ

Ban đầu, hai người cũng chỉ là từ xa lạ trở thành bạn bè, rồi trở thành người yêu. Đến khi chia tay, từ hai người từng là mọi thứ của nhau bỗng lại trở thành hai người xa lạ. Nên việc tạo dựng một hình ảnh mới trong lòng người yêu cũ cũng rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta luôn nghĩ về việc sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì lúc ấy đối phương có ngoảnh lại nhìn mình hay không? Đừng vội phủ nhận, điều đó là có khả năng. Nhưng nếu bạn thay đổi chỉ để muốn nhận lại ánh nhìn của người kia, thì khá khó nói.

Nhiều người đã thử và nói rằng bản thân sẽ trở thành một mẫu người lý tưởng. Thực ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều, tất cả đều do bạn tự tưởng tượng ra. Dù ra ngoài bạn có lộng lẫy thêm bao nhiêu, thì khi quay về nhà, vẫn là một căn phòng bộn bừa, hộp của đồ ăn nhanh, gặp chuyện gì đó xui xẻo chỉ biết than thở tiêu cực thay vì nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Bạn thấy bản thân mình có khác trước hay không? Dù quay lại cũng chỉ là 2 người đau mà thôi. Bạn nên biết rằng, việc thiết lập một con người mới không thể đạt được chỉ bằng những khẩu hiệu hững hờ đầu môi mà đòi hỏi sự kiên trì, phải xác định, xây dựng hệ giá trị riêng của bạn.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai, đừng để đối phương biết rằng họ cần thiết với bạn đến nhường nào. Sẽ có một cô gái đến gặp bạn trai và hỏi lý do vì sao muốn chia tay. Sau khi nhận được câu trả lời mà vốn chẳng muốn chấp nhận, lại là một sự dây dưa, làm phiền kéo dài chẳng biết đâu là hồi kết.

Thực tế, sau khi chia tay, ai cũng muốn một khoảng thời gian bình lặng, dù có hối hận về quyết định chia tay hay không, thì anh ta vẫn muốn được ở một mình. Nếu các chàng trai đồng ý chia tay vẫn là bạn, thì thật ra cơ hội để quay lại là có, chỉ cần đôi bên bình tĩnh và nỗ lực thì không phải là điều không thể.

Nhưng thời gian đầu khoảng thời điểm chia tay, chắc chắn bạn chẳng thể thích nghi ngay được, nỗi lo sợ đánh mất người kia thật kinh khủng. Một người muốn một chút thời gian để suy nghĩ, một người vội vàng vì không muốn bỏ lỡ; hai người hai trạng thái xung đột, làm sao có thể bình tĩnh để nói lời quay lại.

Giống như khi bạn còn nhỏ, bạn đã ăn no nhưng cha mẹ luôn nghĩ rằng bạn chưa no, sẽ tiếp tục cho bạn ăn, nhưng bạn chỉ muốn bỏ ra khỏi bàn ăn vì bản thân đã no nhưng không thể. Bạn trai của bạn cũng sẽ giống như bạn lúc đấy, người đã bị cho ăn thêm theo nhu cầu của người lớn, rõ ràng anh ấy không cần nó, nhưng anh ấy bắt buộc phải chấp nhận.

Ảnh minh hoạ

Hãy từ từ giảm bớt những điều bạn muốn ở đối phương, nếu là bạn, bạn thích kiểu cưỡng bách này sao? Điều dễ hiểu là, bạn đã đánh mất tình cảm của đối phương. Nếu bạn vẫn muốn nói chuyện với người kia và thay vì gửi vài tin nhắn để thông báo cho họ về sự nuối tiếc của bản thân, bạn có thể làm một điều gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình như thư giãn bằng cách tụ tập với bạn bè, tập trung vào sự bận rộn để tránh xa mớ bòng bong của tình yêu,...

Việc quay lại sau khi chia tay vốn không khó như bạn nghĩ, nhưng đôi khi sai phương pháp sẽ khiến bạn và người ấy vô tình đẩy nhau ra xa. Thời điểm ấy, thay vì làm phiền nhau, hãy cho nhau khoảng thời gian để nhìn lại bản thân và thay đổi. Có thể kết cục sẽ không như mong muốn, nhưng vẫn tốt hơn khi cứ cố chấp lao vào mà không chịu nhận ra.

Ảnh: Internet