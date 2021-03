Chia sẻ từ giáo viên: Nếu muốn thi vào lớp 6 hệ song bằng Cambridge, đây là cấu trúc đề thi tiếng Anh học sinh nhất định phải nắm vững

Tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng là đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chương trình song bằng sẽ giúp các em đạt đúng chuẩn học thuật chương trình giáo dục chuẩn quốc tế - Cambridge. Để có thể học chương trình này, học sinh cần biết về cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng để ôn thi sao cho hiệu quả.

Theo đó, học sinh được đào tạo theo chương trình này bên cạnh học chương trình chuẩn sẽ được tham gia tích cực vào các sân chơi trí tuệ có sử dụng đến ngôn ngữ tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên, xã hội theo tư duy logic và tiên tiến theo quy chuẩn quốc tế.

Cho đến nay, tại Hà Nội có 7 trường thí điểm chương trình song bằng Cambridge là Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên, Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Chu Văn An, Chu Văn An và Amsterdam.

Để có thể đồng hành cùng các con trên chặng đường ôn thi, cô Trần Thu Giang, một giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội đã chia sẻ với phụ huynh về chương trình học, hình thức thi đầu vào môn Tiếng Anh, lộ trình ôn tập kiến thức và đặc biệt là cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng để ba mẹ định hình rõ hơn về những yêu cầu và điều kiện thi song bằng.

Cô Trần Thu Giang, một giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội giới thiệu cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng.

Chương trình học

Học sinh sẽ học chương trình quốc gia Việt Nam (cho cấp THCS) do Bộ GD-ĐT quy định. Song song, học sinh sẽ học Chương trình Cambridge cấp THCS (Cambridge Lower Secondary) với 4 môn Global English (Tiếng Anh), Maths (Toán), Science (Khoa học), và ICT (Công nghệ thông tin) bằng Tiếng Anh.

Hình thức và cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng

Bài thi Tiếng Anh hệ Song Bằng sẽ bao gồm hai phần Viết (45 phút) và Nghe (30 phút).

Phần Viết:

Phần Viết sẽ bao gồm 30-40 câu trắc nghiệm và tự luận được tổng hợp 4 luồng kiến thức chính như sau:

1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Viết văn

4. Đọc hiểu

Ngữ pháp sẽ chiếm 40-50% tổng điểm bài thi. Do đó, việc học ngữ pháp là "Must Have" trong danh sách kiến thức cần phải học của các con. Cô Giang khuyên ba mẹ nên định hướng để các con các kiến thức về thì, danh động tính trạng từ trong câu, câu so sánh, câu điều kiện, câu ước, các dạng từ nối, cấu trúc câu, giới từ, các loại danh từ, định lượng, câu bị động, etc….

Để luyện tập ngữ pháp tốt, bố mẹ nên định hướng giúp các con học lý thuyết chắc và vận dụng các dạng bài tập đa dạng như điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng, sửa và tìm lỗi sai, viết lại câu, etc...

Với các con học sinh cấp 1, việc học ngữ pháp nên được định hướng học để cảm nhận ngôn ngữ theo từng ngữ cảnh khác nhau. (Ảnh minh họa)

Với các con học sinh cấp 1, việc học ngữ pháp nên được định hướng học để cảm nhận ngôn ngữ theo từng ngữ cảnh khác nhau. Cô Giang khuyên bố mẹ nên giúp các con học và chắc kiến thức theo từng chủ đề.

Từ vựng đóng vai trò vô cùng quan trọng vì dù con có chắc ngữ pháp đến đâu nhưng không hiểu nội dung của câu, đoạn văn thì các con sẽ không hiểu yêu cầu của đề thi. Do đó, việc trang bị vốn từ vựng đa dạng bao gồm các chủ đề như gia đình, bạn bè, sở thích, hoạt động ngoài trời, kỳ nghỉ lễ, môi trường, động vật, bản thân sẽ giúp các con làm bài thi tốt hơn rất nhiều.

Viết: Bài thi Song Bằng sẽ yêu cầu học sinh viết đoạn, bài văn có độ dài từ 100-150 từ theo hình thức văn tả hoặc viết thư. Để giúp các con xây dựng kĩ năng viết tốt, bố mẹ nên định hướng những kiến thức nền tảng (hình hình câu-đoạn-văn tiếng anh, cách viết câu-đoạn-bài văn, format từng dạng văn viết thư, văn tả) thay vì yêu cầu con ngay lập tức viết được 100-150 từ.

Phần Nghe:

Phần Nghe sẽ bao gồm 20 câu với các dạng như gia đình, bạn bè, môi trường, động vật, sở thích, trường học, bản thân, etc... theo format của Cambridge với 2 dạng bài tập chính là điền từ còn thiếu và chọn đáp án đúng. Để giúp con luyện kĩ năng nghe, Cô Giang chia sẻ với bố mẹ nên cho con tập làm quen với đề Flyers (1-9) hoặc KET (1-7) mức độ và format của đề thi nghe sẽ tương đương với 2 trình độ này.

Lời khuyên của cô Thu Giang dành cho ba mẹ có định hướng và mục tiêu thi vào Song Bằng Cambridge đó là ba mẹ nên định hướng giúp các con học chắc kiến thức ngữ pháp, từ vựng, viết, đọc hiểu và nghe (thay vì chỉ tương tác và giao tiếp tiếng anh). Và 1 điều quan trọng trước khi ôn thi là phải biết cấu trúc đề thi tiếng Anh hệ song bằng để không bỡ ngỡ khi làm bài.

Chẳng hạn, cô Giang sẽ định hướng cho các con học sinh lớp 2 và 3 bắt đầu làm quen và xây dựng nền tảng ngữ pháp (thì cơ bản như hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn, những cấu trúc câu nói về sở thích, gia đình bạn bè), các dạng bài đọc hiểu ngắn từ 70-100 từ, làm quen với viết câu văn và đoạn văn 50-70 từ.

Từ đó, con sẽ được xây dựng 1 "thói quen" học tập kiến thức ngữ pháp, viết, đọc hiểu, từ vựng bên cạnh tương tác và giao tiếp Tiếng Anh.