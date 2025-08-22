Tối 21/8 vừa qua, một vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội), khi tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Hai thanh niên đi xe máy đã bất chấp hiệu lệnh, cố tình lao xe vào chốt chặn, tông trực diện vào một chiến sĩ Cảnh sát cơ động khiến anh bị thương nặng tại hiện trường. Người bị thương là Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội. Sau cú va chạm, chiến sĩ CSCĐ bị hất văng xuống đường trong tình trạng nguy kịch.

2 đối tượng đi xe máy lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh: Cắt từ clip

Hiện anh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với các chấn thương nghiêm trọng gồm chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm và tay trái.

Một đối tượng trên xe máy cũng nằm gục sau cú tông, đối tượng còn lại thì đứng lên bỏ chạy. Đoạn clip khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, lên án hành động coi thường pháp luật của 2 đối tượng và mong cơ quan chức năng nghiêm trị. Đồng thời, mọi người cũng cầu mong chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tông sẽ tai qua nạn khỏi.

Đại úy Cảnh sát cơ động bị thương nặng sau cú tông. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, chị Trịnh Thị Loan - vợ của Đại úy Lê Đình Công đã cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của chồng trên trang Facebook cá nhân. Trong bài đăng, chị gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong thời điểm khó khăn, đồng thời cho biết chồng chị đã bước đầu qua cơn nguy kịch.

“Hiện tại, chồng mình đã qua cơn nguy kịch và hiện đang phải theo dõi”, chị Trịnh Thị Loan thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, chị Trịnh Thị Loan cho biết hiện đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc chồng. "Chồng tôi đã tỉnh lại, tuy vẫn còn yếu, thỉnh thoảng thiếp ngủ do ảnh hưởng của chấn thương, và vẫn phải chịu nhiều đau đớn", chị Trịnh Thị Loan nói thêm.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả gia đình gần như dồn toàn bộ thời gian và tâm trí để ở bên cạnh, chăm sóc cho anh.

Song, cùng lúc này trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về gia đình, đặc biệt là thông tin “gia đình đồng chí Công kêu gọi quyên góp là hoàn toàn sai sự thật. Chị Trịnh Loan khẳng định: “Mình xin đính chính gia đình mình không kêu gọi quyên góp hay những vấn đề liên quan tới vật chất ạ.

Rất mong mọi người tỉnh táo và bĩnh tĩnh. Gia đình mình chỉ xin phép đón nhận và biết ơn mọi tình cảm từ phía mọi người. Đó là niềm động viên lớn nhất với gia đình mình lúc này”.

Đông đảo cư dân mạng gửi lời động viên, chúc đồng chí sớm hồi phục.