Chia sẻ siêu đáng yêu của 1 cô giáo người Nhật, đọc mà tự hào: Người Việt mình đi đâu cũng giữ truyền thống TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO!

* Chia sẻ của cô Mayon - một giáo viên ở Nhật trên Nền tảng nội dung Note về trải nghiệm được sinh viên Việt Nam tri ân trong ngày Nhà giáo Việt Nam:

Khi tôi làm việc bán thời gian, như thường lệ tôi bước vào lớp thì thấy các bạn sinh viên Việt Nam đang tươi cười. Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn bảo mọi người ngồi xuống thì…

- "Cô ơi! Cái này tặng cô! Xin cô nhận!".

Trước mặt tôi là một sinh viên đang cầm bó hoa màu hồng. Khi tôi còn đang ngạc nhiên thì em ấy nói: "Cô ơi, hôm nay là Ngày Nhà giáo. Người Việt Nam tặng hoa cho thầy cô. Cảm ơn cô lúc nào cũng dạy bọn em ạ!" rồi đưa bó hoa cho tôi.

Vì quá bất ngờ nên tôi chỉ thốt lên được "Ê!", nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác vui mừng và xúc động vô cùng lúc đó.

Sinh viên Việt Nam tặng hoa ấy bình thường trong giờ học lúc nào cũng uể oải. Thế nhưng, khoảnh khắc đưa hoa cho tôi, em ấy lại tỏ ra rất ngại ngùng. Sự khác biệt so với mọi khi khiến tôi cảm thấy gần gũi với em ấy hơn.

Các sinh viên quốc tịch khác cũng cùng nhau vỗ tay, làm cả hai chúng tôi đều thấy ngượng. Sau giờ học, tôi có nói chuyện với em sinh viên tặng hoa một chút, và từ đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trước. Hình như em ấy thích anime và manga Nhật Bản nên hai cô trò nói chuyện rất hợp.

Không biết có phải vì điều đó hay không, nhưng những buổi học sau em ấy tham gia một cách nghiêm túc hơn.

20/11 là ngày học sinh, sinh viên Việt Nam tri ân thầy cô (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ tôi, các sinh viên Việt Nam còn tặng hoa cho những giáo viên phụ trách lớp khác nữa. Tôi không làm nghề giáo vì mong muốn được đáp lại điều gì, nhưng khoảnh khắc ấy tôi thật sự cảm thấy "Làm giáo viên thật tốt quá".

Thật ra, trước khi làm bán thời gian, tôi từng làm giáo viên chính thức ở một trường khác, nhưng những chuyện như thế này hầu như không xảy ra. Khi làm chính thức, tôi khá nghiêm khắc trong quản lý lớp, nên sinh viên không mấy khi chủ động đến gần tôi. Tất nhiên, khi làm chính thức cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Tuy vậy, khi nhận được bó hoa ấy, một cảm xúc đặc biệt dâng lên khiến tôi vô cùng xúc động.

Tôi nhận ra góc nhìn của giáo viên chính thức và bán thời gian có thể khác nhau đến vậy, một phát hiện thật thú vị.

Chắc hẳn trong số các thầy cô đang đọc bài viết này cũng có người biết đến Ngày Nhà giáo ở Việt Nam. Được các em bày tỏ lòng biết ơn bằng những cảm xúc trong sáng thật sự khiến tôi rất vui. Tôi nghĩ "Làm giáo viên thật ý nghĩa", và cảm thấy những khó khăn trước đây như được đền đáp.

Công việc này có rất nhiều điều vất vả, nhưng cũng có vô số khoảnh khắc xúc động như thế. Tôi rất vui vì đã được trải nghiệm những giây phút thú vị khi làm giáo viên dạy tiếng Nhật.

Văn hoá tri ân thầy cô và Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, là một trong những ngày lễ quan trọng và ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người làm công tác giáo dục. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã gắn bó với văn hoá Việt Nam từ lâu đời và tiếp tục được gìn giữ đến ngày nay.

Vào dịp này, học sinh - sinh viên thường tặng thầy cô những bó hoa, tấm thiệp, hay những lời chúc giản dị nhưng chân thành. Điều đáng chú ý là dù học tập trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ Việt Nam vẫn duy trì thói quen tri ân thầy cô vào ngày 20/11. Chính sự ấm áp ấy đã trở thành nét văn hoá đặc trưng, tạo ấn tượng sâu sắc đối với nhiều giáo viên quốc tế đang giảng dạy cho sinh viên Việt Nam.

Không chỉ là một ngày lễ mang tính hình thức, Ngày Nhà giáo Việt Nam còn là dịp để kết nối học trò với thầy cô, đồng thời tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo. Việc sinh viên Việt Nam thể hiện lòng biết ơn ở nhiều môi trường khác nhau, kể cả trong các lớp học quốc tế cho thấy sức lan toả bền bỉ của truyền thống tôn sư trọng đạo và sự coi trọng giáo dục trong đời sống người Việt.

Ngày Nhà giáo Việt Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn phản ánh những giá trị văn hoá tốt đẹp, được thế hệ trẻ tiếp nối và chia sẻ trên khắp thế giới.