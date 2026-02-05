Chia sẻ 1 câu về con dâu tương lai, nữ diễn viên nổi tiếng khiến khán giả xuýt xoa: Đây đúng là bà mẹ chồng điểm 10!

Hồ Khả sinh năm 1975, là nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Tại Việt Nam, cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Kinh Hoa Yên Vân, Tân Lộc Đỉnh Ký, Bán Sinh Duyên ,... Chồng của cô là nam diễn viên Sa Dật. Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai con trai tên An Cát và Tiêu Ngư Nhi.

Nhiều năm qua, Hồ Khả luôn được biết đến là bà mẹ điểm 10 của showbiz xứ Trung vì cách nuôi dạy con hiện đại, tinh tế và vô cùng tâm lý. Đặc biệt, những chia sẻ cô cô về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tương lai từng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa ngợi khen.

Nghệ thuật "giả vờ yếu đuối" trước con trai

Trong một chương trình truyền hình, khi trò chuyện cùng siêu mẫu Hề Mộng Dao và MC, diễn viên Tạ Y Lâm, Hồ Khả đã có dịp chia sẻ về "bí kíp" nuôi dạy con của mình. Cô thẳng thắn cho biết, phụ nữ nên học cách "tỏ ra yếu đuối", ngay cả khi đối diện với con trai mình.

Nữ diễn viên Hồ Khả

Theo Hồ Khả, việc người mẹ không quá mạnh mẽ hay ôm đồm sẽ tạo không gian cho trẻ phát triển bản lĩnh nam nhi. Khi nhìn thấy sự "yếu thế" của mẹ, những đứa trẻ sẽ tự nhiên nảy sinh bản năng muốn bảo vệ, che chở cho phụ nữ. Đây chính là bước đầu tiên để hình thành nên một người đàn ông biết quan tâm và sống trách nhiệm trong tương lai.

"Đừng bao giờ tranh giành sự ưu tiên của con trai với con dâu"

Đáng chú ý nhất là quan điểm của Hồ Khả về việc làm mẹ chồng sau này. Cô khẳng định chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện "tranh sủng" hay so đo vị trí của mình với con dâu trong lòng con trai.

Nữ diễn viên bày tỏ: "Con trai thì nên yêu thương và chiều chuộng vợ mình, có như vậy gia đình nhỏ của chúng mới hạnh phúc được. Nếu người làm mẹ chồng mà còn đi tranh giành sự quan tâm của con trai với con dâu, thì người khó xử và khổ tâm nhất chính là con trai mình".

Giải bài toán khó nhất: Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu

Từ xưa đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn được coi là bài toán nan giải nhất trong các gia đình. Những mâu thuẫn dai dẳng thường dẫn đến kết cục "hai người phụ nữ cùng buồn", còn người đàn ông đứng giữa thì kẹt trong thế lưỡng nan.

Phát ngôn của Hồ Khả không chỉ "gãi đúng chỗ ngứa" mà còn nói thay tiếng lòng của biết bao người vợ, người con dâu. Quan điểm văn minh này không chỉ giúp cô nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng mà còn khiến danh sách các "con dâu tương lai" muốn đầu quân về nhà Hồ Khả ngày một dài thêm.