"Chị Tươi bán bánh rán" đang viral khắp cõi mạng: Gây sốt với màn chặn xe tải "cưa" trai quê, ngoài đời là mẹ 2 con sành điệu

Những ngày qua, đoạn clip cắt từ phim "Căn nhà không mái che" (đạo diễn Bùi Tiến Huy) được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Trong clip, cô Tươi mặc áo hồng chóe, đội mũ rộng vành màu tím, đứng giữa đường vẫy tay chặn xe tải rồi nhoài người vào cửa xe dúi bịch bánh rán cho anh Toản (Duy Hưng). Cách "cưa cẩm" chủ động đến mức liều lĩnh cùng tạo hình chói mắt khiến khán giả đồng loạt đi tìm danh tính người đóng.

Đó là Trang Moon, gương mặt từng khiến khán giả "ức chế" với vai Thảo, cô em chồng được gọi vui là "ghê gớm nhất vịnh Bắc Bộ" trong "Sống chung với mẹ chồng" (2017). Vai Tươi đánh dấu lần trở lại phim truyền hình của cô sau hơn 4 năm, quãng thời gian Trang Moon sinh hai con gái và hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Tạo hình nhân vật Tươi đang viral khắp MXH

Ngay trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng nhập vai từ trước khi phim lên sóng, giới thiệu nhân vật bằng giọng địa phương đặc sệt, mô tả anh Toản "lạnh lùng ngại ngại" và bé Mai "mê bánh rán một mà mê cô Tươi đến mười".

Dù xuất hiện với ngoại hình có phần hơi sến nhưng cách diễn xuất của Trang Moon lại rất được lòng khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho nhân vật Tươi bán bánh rán: "Chị Tươi thì sởi lởi, tưng tửng, như kiểu bán hàng vì đam mê, eo ơi duyên dễ sợ! Làm xấu rồi mà vẫn xinh gái, cái miệng rất duyên".

"Tôi rất sợ mình bị khớp"

Clip Tươi chặn xe tải dúi bánh rán cho anh Toản đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trang Moon có bất ngờ khi khán giả tò mò về danh tính của mình nhiều như vậy?

Khi nhận lời đóng Tươi, tôi không dám kỳ vọng nhiều. Sau hơn bốn năm mới quay lại phim truyền hình, điều đầu tiên tôi sợ là không hoàn thành được vai diễn.

Thứ hai, lâu không làm nghề nên tôi cũng sợ bị khớp, không diễn tự nhiên được như mọi người. Vì thế khi đoạn cắt ngắn về nhân vật của mình được chia sẻ nhiều như vậy, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, không nghĩ khán giả lại thích đến thế.

Vai chị Tươi bán bánh rán của Trang Moon duyên dáng tới mức khán giả đề xuất anh Toản (diễn viên Duy Hưng" về chung 1 nhà

Từng tham gia "Thương ngày nắng về" của đạo diễn Bùi Tiến Huy, nay Trang Moon lại hợp tác với anh trong "Căn nhà không mái che". Cơ duyên nào đưa đến vai Tươi?

Ở "Thương ngày nắng về", tôi xuất hiện xuyên suốt trong tuyến nhân viên văn phòng của nhân vật Trang. Đến cuối phim thì tôi đang mang bầu bé đầu được 6 tháng. Hai năm sau, khi anh Huy làm "Hoa sữa về trong gió", anh cũng mời tôi một vai nhưng lúc đó tôi lại mang bầu bé thứ hai được hơn hai tháng nên không tham gia được.

Đến "Căn nhà không mái che", tôi rất bất ngờ khi anh Huy tiếp tục cho mình cơ hội. Có lẽ anh thấy dạng vai như Tươi hợp với tôi nên để tôi thử sức.

Status giới thiệu vai được viết bằng giọng địa phương rất chuẩn. Trang Moon có gốc Thanh Hóa hay phải luyện giọng từ đầu?

Tôi là người Thanh Hóa, nhưng chỗ tôi ở giọng không nặng như vậy, tôi phải lái thêm theo giọng vùng gần nhà cho đặc trưng chất quê hơn. Giờ có rất nhiều bạn trẻ và nhiều bộ phim đưa giọng vùng miền lên cho đa dạng, thay vì chỉ dùng giọng phổ thông.

Ngày đầu đi quay, tôi xin đạo diễn và ê-kíp cho mình nói giọng quê. Các anh bảo cứ thử xem thế nào, tôi tập thử thì mọi người thấy ổn, thế là có một cô Tươi nói giọng quê.

Tạo hình Tươi rất "chói": Áo hồng chóe, mũ rộng vành tím, khuyên vàng to, thêm nốt ruồi trên mặt. Huyền Lizzie cũng phải thêm vết bớt vì đạo diễn chê "vẫn xinh quá". Ai nghĩ ra bộ dạng này, và Trang Moon phản ứng thế nào khi ngoài đời vốn nổi tiếng sành điệu?

Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã tìm hiểu về nhân vật. Tươi khoảng 26 tuổi, chưa chồng, tính cách không được bình thường cho lắm, trong khi con gái ở quê năm 2009 thường 19, 20 tuổi đã chồng con ổn định. Vì thế tôi hình dung mình sẽ tạo hình một nhân vật lòe loẹt.

Tạo hình "rất chóe' của chị Tươi bán bánh rán

Về nốt ruồi của Tươi và vết bớt của Hạnh, tôi nhớ ngày xưa có rất nhiều người mang vết bớt trên mặt, người ta quan niệm đó là bà mụ đánh dấu. Bây giờ ít hơn vì đa phần đã xử lý bằng y học, còn ngày xưa chưa có công nghệ hiện đại như vậy.

Nên trong bối cảnh làng quê thời đó, nhân vật có một dấu vết trên mặt là rất hợp lý. Chính mẹ ruột tôi cũng có một vết bớt rất to ở má, phải điều trị nhiều năm mới mờ đi được. Còn chị Huyền xinh quá nên phải thêm một vết như thế cho đỡ xinh là đúng rồi. Tất cả là do đạo diễn nghĩ ra.

"Cô Tươi không phải tiểu tam đâu ạ"

Trên trang cá nhân, anh Toản được mô tả "lạnh lùng ngại ngại", trong bụng ưng mà ngoài mặt giả vờ, còn Tươi thì chủ động đến mức chặn xe giữa đường. Diễn cảnh cưa cẩm với Duy Hưng, hai người có ứng biến ngoài kịch bản không?

Trước khi tập và diễn, anh Hưng chỉ cho tôi rất nhiều vì anh có lối diễn rất tự nhiên, rất đời. Ngày đầu quay cùng anh, tôi lo lắm vì chưa làm việc với nhau bao giờ. Tôi bảo: "Anh ơi, có gì anh hỗ trợ em với nhé, em lâu lắm không đi quay nên hơi lo". Anh nhìn tôi hỏi: "Đi đâu mà không đi quay?". Tôi đáp: "Em đẻ con anh ạ". "Mấy đứa rồi?". "Hai anh ạ". Anh Hưng bảo: "Nói chậm thôi".

Tôi đứng hình luôn. Ngày quay đầu tiên áp lực lắm, về nhà cứ suy nghĩ mãi, sau này mới biết anh ấy cố tình trêu. May là lúc diễn anh hỗ trợ tôi rất nhiều.

Trên phim anh Hưng lạnh lùng nhưng ngoài đời nhây lắm, suốt ngày trêu bạn diễn. Nhiều đoạn hai anh em nghĩ ra được gì thì anh lại góp ý bảo tôi thử làm thế này. Chuyện tình cảm của Tươi và anh Toản về sau còn phát triển nhiều hơn, trước khi anh Toản đến với chị Hạnh.

Clip khiến mọi người phì cười của Trang Moon và Duy Hưng trên phim trường

Khán giả nhớ Trang Moon nhất với vai Thảo trong "Sống chung với mẹ chồng". Gần chục năm sau, lại là một vai chen vào chuyện gia đình người khác, chỉ là lém lỉnh hơn. Có lo bị gắn mác "chuyên trị vai phá đám" không, và Tươi khác Thảo ở đâu?

Tôi không hiểu sao mọi người cứ gọi tôi là tiểu tam, đi chen vào gia đình người khác. Mọi người ơi, chuyện của Tươi và anh Toản rất rõ ràng. Hai người đều ở khu chợ Tôm, anh Toản gà trống nuôi hai con, còn cô Tươi chưa chồng, yêu đơn phương anh Toản từ trước khi anh đến với chị Hạnh. Tôi xin tiết lộ, sau khi anh Toản và chị Hạnh đến với nhau thì cô Tươi rút lui trong đau khổ. Cô ấy không phải tiểu tam đâu ạ.

Tươi khác Thảo ở chỗ Tươi tính cách đồng bóng, lý trí bị tình yêu điều khiển. Còn Thảo chỉ là một cô em chồng mới lớn, hơi ghê gớm một chút, và sự ghê gớm ấy chỉ nhằm bảo vệ mẹ, bảo vệ anh trai, khó chịu khi có một người chị dâu đến làm xáo trộn gia đình mình.

Bé Mai được mô tả "mê bánh rán một mà mê cô Tươi đến mười", tức Tươi chinh phục đứa trẻ trước rồi mới tới người bố. Là mẹ của hai bé gái ngoài đời, Trang Moon nghĩ gì về chuyện người lớn "lấy lòng" con riêng của người mình thích?

Tươi thích bé Mai một phần vì bản thân cô ấy thích có một cô con gái xinh như Mai, và Mai cũng có thiện cảm với cô Tươi, tình cảm đến từ hai phía. Phần nữa, anh Toản rất lạnh lùng, khó tiếp cận nên Tươi phải lấy cớ cho Mai bánh để lấy lòng anh.

Là mẹ của hai em bé, tôi hiểu bố mẹ nào cũng thương con, nếu phải một mình nuôi con thì luôn cảm thấy có lỗi và tìm cách bù đắp để con không thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất. Vậy nên lấy lòng con riêng của người mình thích là chiến thuật rất thông minh của cô Tươi với một người đàn ông lạnh lùng như anh Toản.

Vết sẹo ở lưng và tấm bằng thạc sĩ đến muộn

Cảnh bạo hành giữa Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie khiến khán giả rùng mình, nhưng cũng có người trách anh Đam không trao đổi trước với bạn diễn, buộc anh phải lên tiếng. Là người trong đoàn, Trang Moon nhìn nhận tranh cãi này thế nào?

Phân đoạn bạo hành giữa anh Đam và chị Huyền đúng là khiến khán giả rất sợ. Bản thân tôi xem cũng thấy như tuổi thơ của mình ở trong đó, nói thật những gì tôi chứng kiến ngoài đời còn kinh khủng hơn nhiều.

Trước khi có một thước phim hoàn chỉnh, diễn viên cần tập thử. Lúc tập, đa phần mọi người giữ cảm xúc, chỉ làm khoảng 50 đến 60% để khi diễn thật không bị chai, mất cảm xúc, nhất là với những cảnh cảm xúc mạnh. Lúc tập chủ yếu để thuộc lời, khớp với máy quay, vào set mới làm hết mình.

Có những hành động mạnh là bình thường, nhiều khi nhập tâm vào nhân vật quá sẽ có những sự cố không may, và đôi khi chính những điều không may ấy giúp bạn diễn có cảm xúc thật hơn, như đang sống trong câu chuyện đó.

Tôi xin tiết lộ, tôi cũng có cảnh quay liên quan đến bạo lực trong phim, quay xong tôi có luôn một vết sẹo ở lưng. Nhưng điều quan trọng là cảnh đó mọi người đều nhập tâm và làm tốt nên tôi thấy không vấn đề gì. Nghề nào chẳng có rủi ro, tai nạn, chứ không ai cố tình. Ai cũng muốn giữ an toàn cho bạn diễn, chỉ là nhiều người nhìn một phía nên không hiểu thôi.

Trang Moon từng kể tăng gần 30kg khi mang bầu bé đầu, và trước đó sau vai Tường Vy trong "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc" cũng phải quyết tâm giảm cân vì vóc dáng mũm mĩm. Qua hai lần sinh nở, áp lực ngoại hình với một nữ diễn viên ngoài 30 tuổi có còn nặng như hồi mới vào nghề?

Tăng cân quá nhiều khi sinh hai bé trong ba năm là áp lực rất lớn với tôi. Nhưng thật lòng, tôi quyết tâm giảm cân để bản thân tự tin hơn và tốt cho sức khỏe, đó mới là lý do giúp tôi làm được, chứ không đơn thuần để quay lại làm nghề.

Tôi tự nhận thấy mình khó cạnh tranh với các bạn trẻ có ngoại hình sáng và diễn xuất tốt bây giờ. Ở tuổi 35, quay lại diễn xuất với tôi là duyên và đam mê, còn lại tôi vẫn không ngừng học hỏi để làm thêm những công việc khác, duy trì thu nhập cho cuộc sống.

Học thạc sĩ trong lúc tự tay chăm hai con, đến tháng 6 năm nay Trang Moon mới chính thức cầm bằng. Vì sao hành trình này kéo dài như vậy?

Vừa sinh bé đầu là tôi nộp hồ sơ học thạc sĩ, và trùng hợp đúng lúc chuẩn bị sinh bé thứ hai thì tôi bảo vệ luận văn. Bảo vệ xong 9 ngày là tôi lên bàn mổ sinh con luôn.

Sau đó vướng bận công việc và con nhỏ nên tôi chưa hoàn thành được chứng chỉ tiếng Anh B2, điều kiện để nhận bằng. Hơi ngại một chút là tôi phải vất vả gần một năm mới thi đỗ B2 để đủ điều kiện ra trường. Cũng là duyên, bé thứ hai học cùng mẹ từ trong bụng và giờ được lên nhận bằng cùng mẹ luôn.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Trang Moon!