Chỉ từ 1,5 tỷ sở hữu căn hộ 3PN tại khu Tây Hà Nội, chất lượng cuộc sống sẽ như thế nào?

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu về chất lượng sống của con người ngày càng cao hơn. Ngoài 8 tiếng học tập, làm việc bên ngoài, 16 tiếng nghỉ ngơi sinh hoạt tại nhà là vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng sống.

Thấu hiểu điều này, chủ đầu tư Anlac Group tâm huyết xây dựng tổ hợp căn hộ cao cấp Moonlight 1 thuộc KĐT Anlac Green Symphony, cung cấp ra thị trường quỹ căn 2-3 phòng ngủ diện tích hợp lý từ 66,44 - 95,19m2.

Cư dân tòa căn hộ cao cấp Moonlight 1 được "sống ở tầm cao" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với số tầng căn hộ hợp lý chỉ 21 tầng, cư dân nơi đây vừa có một tầm view khoáng đạt, vừa đủ đảm bảo cho chất lượng không khí tốt nhưng không quá "loãng", đặc biệt tốt sức khỏe của người già và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, "tầm cao" của Moonlight 1 còn được khẳng định mạnh mẽ nhờ an ninh đa lớp và an toàn PCCC được đảm bảo tối đa. Cụ thể, Tòa Moonlight 1 đã được cấp giấy phép chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo thông tư QCVN 06:2021/BXD của Bộ Xây dựng, được bảo chứng và vận hành bởi đơn vị quản lý quốc tế CBRE.

Không chỉ sống an toàn, cư dân Moonlight 1 còn được tận hưởng sự an lành tại tư gia của mình với thế đất tòa nhà riêng biệt, tầm nhìn panorama 4 mặt không che chắn nhìn ra dãy biệt thự sang trọng, 3 công viên chủ đề, 2 hồ điều hòa và dòng sông xanh mát dài 1,3km.

Tầm view "triệu đô" từ tòa căn hộ cao cấp Moonlight 1

Với tốc độ thi công vượt trội, các cư dân Moonlight 1 đảm bảo được nhận nhà an cư ngay trong quý IV/2023. Không chỉ vậy, cư dân được hưởng trọn 3 tầng tiện ích khổng lồ: hệ thống tiện ích khu vực và từ hàng chục khu đô thị lân cận, hơn 40 tiện ích đẳng cấp trong KĐT và 20 tiện ích đặc quyền tích hợp ngay trong tòa nhà.

Chỉ với một chạm và vài giây đi thang máy, cư dân tiếp cận ngay với Vườn trên mái Moonlight Garden, 2 tầng trung tâm thương mại, vườn nghệ thuật Châu Âu, bể bơi bốn mùa phong cách resort, Gym - Yoga Fitness, chèo thuyền Kayak cực chill ngay tại công viên Center Musical Park cách tòa nhà vài bước chân.

Điểm dừng chân của cộng đồng tinh hoa khu Tây Hà Nội

Hội tụ cả ba yếu tố: an toàn - an lành - an cư, tổ hợp căn hộ cao cấp Moonlight 1 trở thành sự lựa chọn của đông đảo cộng đồng cư dân tinh hoa bậc nhất khu Tây Hà Nội.

Với quy hoạch khu Tây Hà Nội là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan hành chính quốc gia, tòa văn phòng, khu kinh tế lớn tại KĐT Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, đại lộ Thăng Long, khu CNC Hòa Lạc…, đông đảo cán bộ nhân viên làm việc tại đây đã lựa chọn Moonlight 1 là nơi an cư lâu dài.

Moonlight 1 vừa đảm bảo không gian sống tuyệt vời, vừa thuận tiện di chuyển đi làm và cho con đi học tại các cơ sở giáo dục chất lượng ngay kế cận.

Đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa học tập, làm việc & nghỉ ngơi, giải trí cho cư dân, CĐT Anlac Group và đơn vị phân phối dự án liên tục triển khai các chuỗi hoạt động, sự kiện cộng đồng thường kỳ cho cư dân, gần đây nhất là sự kiện Trung thu ngay trong nội khu dự án.

Có một nơi thu dài hơn hè giữa lòng Hà Nội

Mùa trăng gần kề, không khí Trung thu tại KĐT Anlac Green Symphony càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai ngày 23 - 24/9 vừa qua, CĐT Anlac Group và đơn vị phân phối dự án Đất Xanh Miền Bắc đã tổ chức chuỗi sự kiện trung thu với các hoạt động thú vị như: trò chơi dân gian, chèo thuyền kayak, biểu diễn ảo thuật, workshop cùng bé làm đèn lồng, tô mặt nạ & phá cỗ trông trăng…

Chương trình Ánh trăng tuổi thơ 2023 diễn ra sôi động tại công viên Âm Nhạc

Chuỗi hoạt động thu hút được đông đảo cư dân, con em phân khu thấp tầng và cư dân tương lai tòa Moonlight 1 cũng như các khách hàng tham gia.

Trong tiết thu dịu mát, các bé cùng cha mẹ được hòa mình vào không khí Trung Thu cổ truyền giữa lòng khu đô thị ngập tràn sắc xanh, cùng nhau tạo nên những niềm vui và kỷ niệm đẹp. Mùa thu tại căn hộ Moonlight 1 dường như dài hơn bao giờ hết với cư dân nơi đây.

Các em nhỏ được trải nghiệm sáng tạo đồ chơi Trung thu tại Clubhouse

Sau chuỗi hoạt động Trung Thu đầy màu sắc đã diễn ra, có thể thấy KĐT 5* Anlac Green Symphony đang ngày càng trở nên nhộn nhịp và tràn đầy sức sống với sự hiện diện của những cư dân tinh hoa.

Với tài chính chỉ từ 1,5 tỷ sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ, hỗ trợ vay ngân hàng miễn lãi trong 02 năm, đây là cơ hội cuối cùng và hiếm có cho các gia đình có được 1 nơi an cư lý tưởng trước thềm đón năm mới.

