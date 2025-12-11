Chi tiêu và tiết kiệm cùng lúc: Chiến lược tiêu dùng hiệu quả trong thời đại số

Cách người dùng giảm áp lực chi tiêu

Cẩm Vân (30 tuổi, Hà Nội) làm chuyên viên tại một công ty tổ chức sự kiện. Sống ở thành phố lớn, chi phí sinh hoạt hằng tháng luôn là bài toán khiến chị phải tính toán kỹ. "Không mua sắm gì lớn mà cuối tháng vẫn cảm thấy thiếu", chị Vân nói.

Chị Vân đã từng thử "thắt chặt" chi tiêu bằng cách cắt giảm đủ thứ: hạn chế đặt đồ ăn, giảm mua sắm online, từ chối bớt những buổi tụ tập với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng càng làm, chị càng thấy khó duy trì, vì có những nhu cầu đã gắn chặt với nhịp sống hiện đại. Từ đó, chị chuyển sang một cách tiết kiệm phù hợp hơn: không cắt hẳn nhu cầu, mà tối ưu từng lần chi bằng việc tận dụng ưu đãi hay các chương trình tích điểm.

Khi chi phí sinh hoạt tăng, nhiều người tiêu dùng ưu tiên tối ưu từng khoản chi thường nhật để giảm áp lực

Theo báo cáo Khảo sát Lòng trung thành của Ngư ời tiêu dùng 2024 của Deloitte, 86% người tiêu dùng thường đánh giá các lợi ích như phần thưởng liên quan đến tài chính, đơn giản và dễ dùng là "quan trọng" hoặc "rất quan trọng". Điều này cho thấy người dùng không chỉ tìm kiếm giá tốt, mà còn ưu tiên những cơ chế ưu đãi dễ sử dụng trong các giao dịch hàng ngày.

"Dạo gần đây tôi sử dụng Grab thường xuyên hơn bởi có chương trình GrabXu. Thích nhất là việc tích GrabXu cực dễ dàng, sau mỗi lần đặt xe, đặt đồ ăn hay đi chợ, GrabXu đều được tự động cộng vào tài khoản. Lúc muốn dùng cũng tiện, 1-2 thao tác là có thể đổi được giảm giá trực tiếp trên đơn hàng hay chuyến xe. Có hôm đặt món xong, sau khi dùng GrabXu giảm giá là thành đơn 0đ luôn. Cảm giác mỗi chi tiêu hàng ngày đều ‘có lời’", chị Vân chia sẻ.

Chiến lư ợc tích GrabXu hiệu quả

Với chị Vân, thói quen "đặt có tính toán" bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Buổi sáng chị ưu tiên đặt bữa sáng trong khung 7-9h để được cộng thêm 50 GrabXu. "Tôi vẫn đặt đồ ăn như mọi ngày thôi, chỉ là chọn đúng thời điểm thì được cộng thêm nhiều GrabXu hơn, thấy ‘lời’ hơn hẳn," chị nói.

Trong khi đó, Minh Khang (22 tuổi, TP.HCM) sống một mình và hiếm khi nấu nướng. Ăn uống của Khang phần lớn phó mặc cho GrabFood. Từ ngày có chương trình GrabXu, anh thường ưu tiên chọn món trong danh mục Quán ngon đặc tuyển vì "quán đã được chọn lọc, món ăn chất lượng, menu đa dạng, đỡ phải nghĩ nhiều mà lại còn tích được 50 GrabXu mỗi đơn".

Không chỉ ăn uống, Khang cũng linh hoạt trong lựa chọn di chuyển để tối ưu việc tích luỹ GrabXu. "Khi nào đi nhóm đông hoặc mang đồ nhiều, tôi đặt GrabCar Plus hay GrabCar 6 chỗ cho tiện. Vừa thoải mái, vừa tích được nhiều GrabXu hơn. Có chuyến còn được cộng tới 3.000 GrabXu", Khang chia sẻ.

Người dùng có thể tích GrabXu từ nhiều giao dịch thường ngày như đặt xe, đặt đồ ăn, đi chợ online, giao hàng.

Ở môi trường công sở, nhiều người dùng cũng tận dụng hình thức "Đơn hàng nhóm" trên GrabFood như một cách tích lũy GrabXu hiệu quả. Chị Vân kể, những hôm cả phòng đặt đồ ăn trưa, chị thường chủ động làm trưởng nhóm đặt đồ ăn. "Tính năng Đơn hàng nhóm này cực kỳ tiện, mỗi người có thể tự chọn món mình thích trong cùng một đơn nên hạn chế nhầm lẫn. Mà tổng giá trị đơn cao nên chúng tôi thường được miễ n phí giao hàng hoặc có thêm ưu đãi. Trưởng nhóm tạo đơn còn được cộng thêm 200 GrabXu nữa", chị Vân bật mí.

GrabXu trở thành một phần trong chiến lược tiêu dùng hiệu quả của nhiều người trong thời đại số.

Có GrabXu trong tài khoản, chị Vân thường quy đổi để giảm giá bữa trưa hoặc đơn đi chợ nhỏ cuối ngày vì cứ 30 GrabXu thì tương đương giảm 1.000đ nên càng tích nhiều, càng giảm sâu. Còn Khang hay dùng GrabXu để "trừ bớt" chi phí cho những bữa ăn cuối tháng hoặc những ngày phải di chuyển nhiều. Dù cách dùng khác nhau, điểm chung của họ là xem GrabXu như một phần trong chiến lược chi tiêu: tích lũy từ mỗi giao dịch chi tiêu hàng ngày và dùng chúng để tiết kiệm.