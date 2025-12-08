Chi tiêu kiểu này thì chịu, bức ảnh tiết lộ lý do

Chi tiêu phải hợp lý thì mới tiết kiệm được tiền. Đây là điều hiển nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Cái khó chỉ là làm sao tìm được ra những khoản chi làm rò rỉ, thất thoát tiền bạc vì nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ thấy "đáng mà".

Tâm sự của người mẹ đang nuôi 2 con nhỏ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Cô cho biết dù cố tiết kiệm thế nào thì tổng chi hàng tháng của 3 mẹ con vẫn cứ trên 30 triệu.

Bức ảnh chi tiêu tháng 11 do cô đăng tải

"Không biết nhà các bác như thế nào, chứ em mẹ 2 con, cố cỡ nào vẫn tiêu tầm 30-31 triệu/tháng, không giảm nổi. Nhờ mọi người xem giúp em xem có khoản nào cắt được không với" - Cô viết.

Nhìn bảng chi tiêu phía trên, nhiều người đồng tình thốt lên 1 từ: Khó! Rào cản lớn nhất là khoản nợ trả ngân hàng mỗi tháng, không giảm nổi. Tính ra trung bình 1 tháng, 3 mẹ con cô chi tiêu hết khoảng 18 triệu, không phải 1 con số quá vô lý nhưng soi kỹ vào từng khoản, lại thấy khá nhiều bất cập.

"1 triệu tiền xăng xe đi lại, nếu là xe máy thì hơi nhiều mà nếu là ô tô thì lại thấy hơi ít, xem lại khoản này mom ạ. Quần áo mỹ phẩm của mình thì bớt đi, không nhất thiết phải chi mỗi tháng 1 triệu, 1 lần mua 1 triệu có khi dùng gần nửa năm ấy chứ" - Một người khuyên.

"Chi tiêu thế này thì vén được nữa mới tài. Nhìn qua thì mình đoán mom cũng là kiểu người chi tiêu thoải mái thích hưởng thụ chút, chứ không phải dè sẻn để tiết kiệm tối đa, nên giờ cố gắng tăng thu thôi. Còn vẫn muốn giảm chi thì cắt hết mua sắm quần áo, trà sữa cà phê, giữ những khoản cho con" - Một người chia sẻ.

"Nếu thật sự muốn giảm thì chỉ thấy có thể giảm phần trà sữa với cà phê, mua sắm mỹ phẩm quần áo. Chi phí ăn uống cũng nên cân nhắc, như nhà em thì nhờ bố mẹ ở quê mua đồ và gửi cho, rẻ hơn được chút. 3 mẹ con thì tiền ăn cỡ 4 triệu thôi" - Một người khác cho hay.

Đang gánh nợ, phải làm sao để tiết kiệm được tiền?

Đảm bảo được khả năng trả nợ là một tín hiệu tốt, tuy nhiên chỉ thế thôi là chưa đủ. Bởi nếu không có quỹ dự phòng, tiết kiệm thì cuộc sống khá bấp bênh - đặc biệt là với những người nuôi con nhỏ. Vậy phải làm sao để ổn định tài chính trong quá trình trả nợ?

1. Rà soát lại chi tiêu

Vấn đề đầu tiên cần rà soát là thói quen chi tiêu. Không ít người nghĩ mình đã sống tối giản, nhưng khi ngồi bóc tách chi tiêu cụ thể mới nhận ra vẫn còn không ít khoản có thể tinh gọn thêm.

Ảnh minh họa

Cách tốt nhất là ghi lại toàn bộ chi tiêu trong vòng 2-3 tháng để nhận diện những khoản rò rỉ có thể giảm bớt hoặc cắt hoàn toàn. Việc tối ưu chi tiêu không chỉ nhằm tiết kiệm, mà quan trọng hơn là tạo ra "khoảng thở" tài chính, để bản thân không bị quá áp lực với việc trả nợ. Thậm chí chỉ cần tiết kiệm thêm 5-10% thu nhập hằng tháng cũng đã là thay đổi đủ lớn để bắt đầu có khoản dự phòng nhỏ, và điều này giúp bạn bớt áp lực tâm lý khi đối mặt với các biến cố bất ngờ.

2. Chủ động tăng thu nhập bằng mọi giá

Trong trường hợp chi tiêu đã được tối ưu nhưng vẫn không dư dả, giải pháp còn lại chỉ có thể là tăng thu nhập. Có thể là đàm phán tăng lương ở công ty, kết hợp tìm kiếm và làm thêm các công việc ngoài giờ hành chính.

Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng, nhiều người đã phải áp dụng mô hình "thu nhập kép" để bước ra khỏi trạng thái chỉ đủ trả nợ. Điều quan trọng nhất là bạn nhìn lại bản thân đang có gì: kỹ năng, thời gian, mối quan hệ, sở thích… sau đó tìm một cách biến chúng thành tiền. Chỉ cần tăng thêm 10-20% thu nhập mỗi tháng là bạn đã có một lớp đệm tài chính đáng kể để không còn phải sống cảnh "không có dư".

3. Cố gắng đừng tạo thêm khoản nợ mới

Khi thu nhập chỉ đủ để trả nợ và trang trải cuộc sống, việc tạo ra thêm khoản vay mới, dù nhỏ, cũng có thể khiến tình hình ngày càng tệ hơn. Không ít người rơi vào vòng xoáy nợ chồng nợ vì những khoản vay nhỏ nhưng thường xuyên, nợ cũ chưa trả xong, nợ mới đã xuất hiện.

Trong bối cảnh tài chính còn mong manh, nguyên tắc quan trọng nhất là khóa chặt mọi cánh cửa dẫn đến nợ mới, kể cả các lựa chọn tưởng chừng vô hại như trả góp 0%, vay tiêu dùng lãi thấp, hay ứng tiền qua thẻ tín dụng,... Thay vì vay thêm, hãy tập trung vào việc giữ ổn định các nghĩa vụ hiện tại, đồng thời tạo ra thay đổi từ hai phía: tối ưu chi tiêu và tăng thu nhập.



