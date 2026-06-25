Chi tiết học phí hàng tháng của 2 trường THPT công lập mới thành lập ở Hà Nội, đang được phụ huynh quan tâm nhất hiện nay!

Năm học 2026-2027, Hà Nội có thêm 2 trường THPT công lập mới là THPT Kiến trúc và Trường Hermann Gmeiner. Trường THPT Kiến trúc được tổ chức và hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT đối với trường THPT; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của Sở GD-ĐT và các cơ quan khác có liên quan của TP Hà Nội.

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Trong khi đó, trường Hermann Gmeiner được chuyển đổi từ mô hình tư thục sang công lập. Trước đó, ngày 24/4, Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại Làng trẻ SOS, trong đó bàn giao nguyên trạng các làng trẻ và cơ sở giáo dục thuộc hệ thống về địa phương quản lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội sau đó đã yêu cầu trường Hermann Gmeiner báo cáo tổng quan tình hình hoạt động, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Sở yêu cầu trường xây dựng đề án thành lập trường tiểu học, THCS – THPT loại hình trường công lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng trường này. Ngày 25/5/2026, Trường Hermann Gmeiner Hà Nội chính thức được bàn giao về ngành Giáo dục Thủ đô và trở thành trường công lập.

Trường Hermann Gmeiner Hà Nội

Học phí chi tiết của 2 ngôi trường THPT công lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo thông báo tuyển sinh của trường THPT Kiến trúc, học phí năm học 2026 - 2027 của trường (dự kiến) từ 1.200.000 ÷ 1.500.000 đồng/tháng, thu 09 tháng/năm học. Học phí năm học 2026 - 2027 và các năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.Với trường Hermann Gmeiner, học phí lớp 10 là 3,5 triệu/tháng, bao gồm học phí học ngày 2 buổi + học kỹ năng sống + tiếng Anh tăng cường + tham vấn tâm lý học đường. Ăn bán trú: 1,08 triệu đồng/tháng; tham gia đầy đủ hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (2 ngày 1 đêm) do nhà trường tổ chức, kinh phí linh hoạt từng chương trình theo năm học, dự kiến không quá 1,2 triệu đồng/năm.

Được biết năm nay, trường THPT Kiến trúc tuyển 450 em; trong đó xét tuyển theo học bạ: 100 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm thi lớp 10: 350 chỉ tiêu. Trường Hermann Gmeiner tuyển 315 học sinh lớp 10, chia 7 lớp, mỗi lớp không quá 45 học sinh.