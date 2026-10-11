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Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027

Anh Văn,
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Với 6 kỳ nghỉ chính thức trong năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 22 ngày nghỉ vào các kỳ lễ, tết, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ 2027 cho cán bộ , công chức và người lao động - Ảnh 1.
Theo VTC News Copy link 11/10/2026 06:41 (GMT +7)
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