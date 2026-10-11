Chi tiết 22 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027 Anh Văn, 12:02 11/10/2026 Chia sẻ Với 6 kỳ nghỉ chính thức trong năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 22 ngày nghỉ vào các kỳ lễ, tết, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề. Hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 2/9 Dòng xe ken đặc nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy chiều cuối kỳ nghỉ lễ Đi dưới cờ hoa khắp phố những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Theo VTC News Copy link 11/10/2026 06:41 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/chi-tiet-22-ngay-nghi-le-tet-nam-2027-ar1043316.html Chia sẻ nghỉ lễ tin nóng mỗi ngày