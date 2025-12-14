WeYoung - giải thưởng ghi dấu những gương mặt trẻ tạo nên xu hướng của năm - chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Trước thềm gala tổng kết quy tụ hàng loạt nhân vật truyền cảm hứng, BTC WeYoung công bố danh sách Hội đồng Thẩm định.

Bên cạnh những gương mặt có tiếng nói trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, sự xuất hiện của ca sĩ - diễn viên Chi Pu đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Việc Chi Pu góp mặt trong hội đồng được xem là động thái cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rộng của cô, đặc biệt trong vai trò người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thông qua WeYoung, Chi Pu sẽ đồng hành cùng hội đồng để tìm ra những cá nhân nổi bật nhất - những gương mặt trẻ đang góp phần tạo nên bức tranh đầy sắc màu của một năm chuyển động liên tục.

Khi nói về thế hệ trẻ - những gương mặt đang góp phần định hình diện mạo mới của xã hội - Chi Pu dành nhiều sự quan sát lẫn trân trọng. "Chi nghĩ rằng thế hệ trẻ ngày nay khác biệt nhiều nhất ở tinh thần chủ động và xác định được con đường riêng của bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dàm đối diện thử thách. Thế hệ trẻ không e dè những định kiến hay những lời bình luận, nhận xét từ xung quanh mà trở nên rụt rè, sợ hãi, họ là những người luôn tìm kiếm cơ hội. Thế hệ trẻ trở nên khác biệt nhờ sự cởi mở trong tư duy và khả năng thích nghi nhanh chóng, không để mình bị thụt lùi với bất kỳ xu hướng nào. Họ luôn đặt ra câu hỏi 'Tôi là ai?' và 'Tôi muốn trở thành ai?', dựa vào đó mà nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với Chi, mình đến WeYoung không chỉ là vai trò của người đánh giá mà còn là một người đồng hành. Chi muốn cùng Hội đồng tạo ra một không gian thoải mái để người trẻ cảm thấy rằng năng lực của họ được đón nhận, mọi câu chuyện đều được lắng nghe và chia sẻ, các giá trị tích cực họ tạo ra sẽ được lan toả. Chi hy vọng rằng bằng kinh nghiệm, hành trình mình đã đi qua sẽ truyền tải thêm nhiều cảm hứng, năng lượng để các bạn trẻ càng mạnh dạn hơn, tin vào bản thân mình và dám thể hiện cá tính. Dù lớn hay nhỏ thì Chi vẫn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng mọi điều các bạn làm đều xứng đáng được ghi nhận", Chi Pu chia sẻ.

Từ một hot girl của Vbiz đến nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà cả ở quốc tế, hành trình của Chi Pu đã trải qua đủ mọi cung bậc thăng trầm, tranh cãi lẫn vinh quang. Nhưng nhìn lại chặng đường hơn 16 năm hoạt động nghệ thuật, không thể phủ nhận Chi Pu đang sở hữu loạt thành tựu mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ao ước.

Ngay từ những năm đầu xuất hiện, Chi Pu ghi dấu ấn với hình ảnh trong sáng, thân thiện và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến rộng rãi. Không dừng ở danh xưng hot girl, Chi Pu bước vào điện ảnh và truyền hình, liên tục ghi điểm với các vai diễn trong 5S Online, Thần Tượng, Hương Ga, Vệ Sĩ Sài Gòn, Chị Chị Em Em… Ở mỗi vai diễn, Chi Pu được khán giả đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc và khả năng biến hoá đa dạng.

Sau những bước đi ổn định ở điện ảnh, Chi Pu lại khiến showbiz bùng nổ khi tuyên bố lấn sân ca hát vào năm 2017. Thời điểm ấy, đây được xem là một trong những màn debut được bàn luận nhất Vbiz. Dù nhận những ý kiến khác nhau nhưng thay vì lùi lại, Chi Pu dành nhiều năm liền luyện tập, ra mắt liên tục các MV và dần tạo dựng cho mình bản sắc riêng trong âm nhạc. Những ca khúc như Anh Ơi Ở Lại, Đóa Hoa Hồng, Mời Anh Vào Tim Em, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Cung Đàn Vỡ Đôi… lần lượt tạo dấu ấn, được công chúng đón nhận nhiều hơn.

Không ngoa khi nói Chi Pu là nghệ sĩ toàn năng ở Vbiz, lĩnh vực nào cũng để lại dấu ấn rõ nét

Và rồi bước ngoặt lớn nhất xuất hiện vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Không chỉ tạo ấn tượng bởi phong thái tự tin, Chi Pu còn mang đến loạt sân khấu mãn nhãn, được dàn dựng kỹ lưỡng và giàu cảm xúc. Qua từng vòng công diễn, cô cho thấy khả năng tiến bộ và tinh thần làm nghề nghiêm túc. Sự bền bỉ, sáng tạo và cách Chi Pu trân trọng từng cơ hội đã góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên sân khấu quốc tế.

Không dừng lại ở âm nhạc, Chi Pu còn khéo léo lồng ghép văn hóa Việt trong mỗi lần xuất hiện: từ việc ưu tiên trang phục của các NTK trong nước, đến giới thiệu ẩm thực và chia sẻ những nét đặc trưng của ngôn ngữ Việt với đồng nghiệp quốc tế. Những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá này giúp hình ảnh Việt Nam lan tỏa tự nhiên và đầy thiện cảm.

Sau 3 tháng ròng rã, Chi Pu về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc tại Đạp Gió. Cô cũng là 1 trong đội hình 11 người debut của chương trình. Thành công tại Đạp Gió bản Trung giúp Chi Pu thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chi Pu cũng được mời tham gia nhiều chương trình tại đất nước tỷ dân, mang âm nhạc Việt trình diễn tại các sân khấu đình đám châu Á. Bên cạnh đó, Chi Pu cũng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động giải trí tại Việt Nam như ra mắt phim điện ảnh, tham gia loạt sự kiện âm nhạc đình đám...

Thành công tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đã nâng tầm vị thế của Chi Pu trên bản đồ Vbiz

Một trong những minh chứng rõ rệt cho sức ảnh hưởng của Chi Pu chính là mức độ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang cao cấp. Những hình ảnh cô đứng cạnh loạt sao quốc tế như B.I, Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines, minh tinh Thái Lan - Orm Kornnaphat hay Jiyeon, Park Shin Hye, Jessica, CL, Jung Chae Yeon... đều được công chúng chia sẻ rầm rộ. Visual sắc nét, phong cách sang trọng và thái độ làm việc chuyên nghiệp giúp Chi Pu không hề lép vế trước các gương mặt tầm cỡ.

Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Ở thời điểm hiện tại, Chi Pu hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc, xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, game show, quảng cáo lẫn sự kiện giải trí lớn. Không chỉ ca hát và diễn xuất, cô còn phát triển kinh doanh.

Chi Pu chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng mỗi khi đọ sắc cùng sao quốc tế

Chi Pu là gương mặt được nhiều nhãn hàng ưu tiên lựa chọn

Chi Pu là một trong số các thành viên thuộc hội đồng thẩm định giải WeYoung