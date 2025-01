Giống như nhiều phụ huynh khác trong thời đại này, tôi cũng cởi mở hơn trong việc giáo dục giới tính cho cô con gái học lớp 7. Tuy nhiên, khi chia sẻ những khái niệm giới tính, sinh sản, tôi đã nhận được phản ứng khá "gắt" từ con.

"Thôi con không nghe đâu, mẹ toàn nói mấy cái kỳ thế. Thôi, mẹ bị làm sao ấy. Con không nghe...", con gái tôi vùng vằng, bỏ vào phòng, hoặc bịt tai, nhăn mặt mỗi khi tôi định dạy con. Khi thấy con phản ứng như vậy, tôi đã ngừng luôn việc giáo dục giới tính cho con và nghĩ rằng: Có lẽ nên để nhà trường, để bộ môn Sinh học dạy con vậy.

Tuy nhiên, đến khi xem một bộ phim có tên Sex Education trên Netflix thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Chỉ mới xem một tập, tôi đã nhận ra cái sai của mình. Không phải là không nên giáo dục giới tính cho con sớm, mà là phải giáo dục sao cho đúng cách, cho đỡ nhạy cảm!

Jean Milburn và con trai Otis

Bộ phim Sex Education khiến tôi nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình

Ngay trong tập 1, Jean Milburn - một chuyên gia trị liệu tình dục đã nói với cậu con trai Otis các vấn đề liên quan đến tình dục và giáo dục giới tính. Tuy nhiên Otis cảm thấy khó chịu và xấu hổ vì sự cởi mở quá mức của mẹ.

Lúc này, Jean nhận xét rằng: "Your generation is so touchy. Information is empowering". (Thế hệ của con thật nhạy cảm. Thông tin mang lại sức mạnh).

Theo bà mẹ và cũng là 1 vị chuyên gia này, việc tiếp nhận thông tin là cách để trao quyền và giúp con người hiểu biết hơn về chính mình và thế giới xung quanh. Càng hiểu biết, con cái càng có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, tự tin và tránh được những rủi ro không đáng có.

Tôi hoàn toàn đồng tình với Jean Milburn ở suy nghĩ này. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, cũng giống như cậu nhóc Otis, con gái tôi và những đứa trẻ khác có thể nhạy cảm hoặc dè dặt khi tiếp nhận thông tin, một phần cũng vì cách tiếp cận, cách giáo dục của cha mẹ về vấn đề này chưa thực sự tinh tế. Ngoài ra, còn do sự khác biệt văn hóa, xã hội, và công nghệ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lũ trẻ không cần hoặc không muốn biết. Thay vì áp đặt, chúng ta nên tạo môi trường thoải mái để con cái cảm thấy an toàn khi chia sẻ và học hỏi. Sự nhạy cảm của con cái đôi khi là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về tâm lý và nhu cầu của con.

Thay vì so sánh, chê trách, thậm chí "rén" đến mức ngưng luôn việc giáo dục giới tính cho con như tôi thì các bậc cha mẹ chúng ta nên học cách thích nghi với con cái, sử dụng sự nhạy cảm đó như cầu nối để giao tiếp tốt hơn.

Nói về các chủ đề như tình dục, giới tính, hoặc sức khỏe tâm lý có thể không thoải mái, nhưng sự không thoải mái này là cần thiết để phá vỡ định kiến và giúp con cái phát triển.

Sau khi xem phim, tôi đã nhận ra điều này và quyết định sẽ tiếp tục giáo dục giới tính cho con. Và tất nhiên, tôi sẽ phải tinh tế, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thay vì đột ngột hỏi, đột ngột nói ra 1 mớ kiến thức, tôi sẽ cần phải chọn thời điểm phù hợp, tránh làm con xấu hổ, cũng như cung cấp thông tin phù hợp với độ tuổi.

Điều quan trọng nhất, tôi sẽ phải thật kiên nhẫn, cởi mở và tôn trọng cảm xúc của con. Khi con cảm nhận được sự an toàn và không bị phán xét, tin chắc rằng, con sẽ sẵn sàng hơn trong việc thảo luận các chủ đề nhạy cảm với mẹ, bao gồm cả chủ đề giáo dục giới tính.